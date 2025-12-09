Megapolis planuje budowę osiedla oraz infrastruktury drogowej i rekreacyjnej w rejonie ulic Kobierzyńskiej, Lubostroń i Obozowej na krakowskim Ruczaju. Projekt znacząco wpłynie na zmianę pejzażu, ale też jest szansą na poprawę komunikacji w tej części miasta.

Ruczaj – tutaj wciąż zmienia się krajobraz

Te tereny zmieniają się nieustannie od ponad 25 lat. Kiedyś były tu zagajniki, łąki, pola i nieliczne domy jednorodzinne, głównie wzdłuż ulicy Kobierzyńskiej łączącej dawne wsie przy trasie z Krakowa do Skotnik i Skawiny. Bliżej w latach 80. XX wyrosło ostatnie w mieście osiedle z wielkiej płyty, czyli Ruczaj-Zaborze. Dalej w kierunku Skawiny pierwsze osiedla i mikro-osiedla zaczęły tu powstawać w latach 90. XX w okolicach ulic Raciborskiej, Torfowej i Lubostroń. Potem kolejne dawne nieużytkowane i zarastające tereny łąkowo-leśne zmieniały się w enklawy domów wielorodzinnych. Łąki przecięła też szeroka arteria ul Bobrzyńskiego, wzdłuż której wytyczona została linia tramwajowa. Inwestycja powstała za sprawą rozwijającego się tu także kampusu Uniwersytetu Jagielońskiego i centrum nowych technologii, zwanego czasami kiedyś „krakowską Doliną Krzemową”. Do dzisiaj przy ulicy Kobierzyńskiej przetrwały jeszcze dwa ogromne tereny – zielone wyspy pośród zabudowy, które w planach zagospodarowania mają przeznaczenie mieszkaniowe. Na jednym z nich będzie wyrośnie nowa inwestycja Megapolis, prężnie działającego na krakowskim rynku dewelopera. Ma już na koncie w okolicy inwestycję mieszkaniową Link Bunscha.

Nowa ulica poprawi komunikację

Wraz z sąsiednimi firmami realizującymi swoje inwestycje w tym obszarze, Megapolis weźmie udział w stworzeniu zupełnie nowego układu drogowego, który połączy rondo planowane na miejscu dotychczasowego skrzyżowania Kobierzyńska-Lubostroń z nową ulicą prowadzącą do ul. Obozowej, a dalej – do budowanej przez miasto ul. 8 Pułku Ułanów. Współpraca między sąsiadującymi inwestorami i miastem dotyczy nie tylko dróg, lecz także pełnej infrastruktury technicznej.

Jakub Sobczyński, Dyrektor Zarządzający Megapolis

Wspólnie będziemy realizować m.in. kanalizację, sieć wodną oraz elementy infrastruktury towarzyszącej. Wraz z pozostałymi podmiotami, Megapolis będzie uczestniczyło finansowo również w budowie planowanego ronda na skrzyżowaniu Kobierzyńskiej i Lubostroń.

Niska zabudowa, rodzinne metraże

Okolica wymaga od projektu wkomponowania w zielone otoczenie. Projekt stawia na większe, komfortowe metraże przeznaczone przede wszystkim dla rodzin, a finalna liczba mieszkań – szacowana obecnie na ok. 160 w dwóch etapach – zostanie doprecyzowana po zamknięciu prac projektowych. Gabarytowo inwestycja będzie zbliżona do osiedla Link Bunscha realizowanego wcześniej przez Megapolis, choć rozbudowana o dodatkowe budynki.

Plan osiedla zakłada powstanie ośmiu kameralnych, jednoklatkowych budynków wielorodzinnych o trzech i czterech kondygnacjach. W każdym z nich przewidziano garaż podziemny oraz lokale usługowe w parterach. Część usługową uzupełni m.in. przedszkole, które znajdzie się w jednym z lokali na parterze.

Pomyślano o miejscach do zabawy i rekreacji

Sąsiadujące podmioty planują stworzenie dużej, ogólnodostępnej przestrzeni rekreacyjnej położonej na działkach przeznaczonych w miejscowym planie pod funkcje parkowe. W ramach współpracy powstanie obszerny plac zabaw oraz alejka leśno-parkowa, z możliwością rozbudowy programu rekreacyjnego wraz z postępem prac projektowych. - To część idei tworzenia spójnego fragmentu miasta, który będzie łączył funkcje mieszkaniowe z atrakcyjnie zaaranżowaną zielenią. Przestrzenie tego typu stanowią nieodłączny element każdej inwestycji Megapolis, dlatego tutaj również będzie podobnie – mówi Jakub Sobczyński.

Budowa ruszy w 2026 r.

Firma planuje rozpocząć prace budowlane już w pierwszym kwartale nadchodzącego roku. Proces sprzedaży zostanie uruchomiony po starcie realizacji. W najbliższych miesiącach firma będzie przygotowywała strategię sprzedażową, a także przedstawi nazwę osiedla. Zakończenie budowy planowane jest na drugą połowę 2027 roku.

