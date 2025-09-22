Kameralne Osiedle Arkadia we Wrocławiu z zielonymi dachami i penthouse’ami

Mieszkanie z tarasem, zielonym dachem i bliskością parków? Dom Development wprowadza na wrocławski rynek Osiedle Arkadia, które stanowi połączenie ekologii, funkcjonalności i idei miasta 15-minutowego. W ramach pierwszego etapu powstanie 51 mieszkań o powierzchniach od 29 do 79 m² i zróżnicowanych układach – od dwupokojowych po dwupoziomowe penthouse’y z tarasami.

Lokalizacja Osiedla Arkadia

Wrocławska inwestycja Dom Development – Osiedle Arkadia – zlokalizowana jest przy ul. Ramiszowskiej na Poświętnem. Projekt powstał zgodnie z koncepcją miasta 15-minutowego, co oznacza, że mieszkańcy będą mogli zaspokoić codzienne potrzeby w zasięgu krótkiego spaceru. W pobliżu znajdują się sklepy, szkoły, przedszkola oraz centrum handlowe Marino.

Atutem inwestycji jest bliskość terenów zielonych, takich jak nabrzeże Starej Odry i zrewitalizowany Park na Poświętnem z placem zabaw i jeziorkiem, które sprzyjają aktywnemu wypoczynkowi i relaksowi na świeżym powietrzu. 

Najważniejsze odległości:

  • Park na Poświętnem - 2 minuty pieszo,
  • Przystanek autobusowy - 10 minut pieszo,
  • Centrum Handlowe Marino - 6 minut samochodem,
  • Wrocławski Rynek - 23 minuty samochodem,
  • Centrum Kultury Agora - 10 minut samochodem,
  • Szkoła Podstawowa nr 20 - 6 minut samochodem,
  • Autostradowa Obwodnica Wrocławia, ul. Żmigrodzka, S5 - 2 minuty samochodem.
Osiedle Arkadia we Wrocławiu

i

Autor: Dom Development/ Materiały prasowe Osiedle Arkadia we Wrocławiu

Co zaoferuje I etap Osiedla Arkadia?

Pierwszy etap inwestycjo obejmie budowę 51 mieszkań o powierzchniach od 29 do 79 m² i zróżnicowanych układach – od lokali dwupokojowych, aż po dwupoziomowe penthouse’y z tarasami. Oddanie pierwszego etapu do użytku zaplanowano na I kwartał 2027 roku.

Osiedle Arkadia we Wrocławiu

i

Autor: Dom Development/ Materiały prasowe Osiedle Arkadia we Wrocławiu

Ekologia, kameralna architektura i luksusowe penthouse’y

W projekcie osiedla zaplanowano rozwiązania proekologiczne, takie jak zielone dachy, które wspierają retencję wody opadowej. Atutem inwestycji jest także kameralna zabudowa oraz tereny wspólne z alejkami spacerowymi.

Dla najmłodszych mieszkańców przewidziano duży plac zabaw, a miłośnicy rowerów będą mogli skorzystać z wiaty i stojaków rowerowych. W wybranych mieszkaniach zastosowano również rozwiązania z zakresu inteligentnego domu.

Źródło: Dom Development

