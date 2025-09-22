Murator Remontuje #2: Jak zamontować instalację wodną w łazience? Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Lokalizacja Osiedla Arkadia

Wrocławska inwestycja Dom Development – Osiedle Arkadia – zlokalizowana jest przy ul. Ramiszowskiej na Poświętnem. Projekt powstał zgodnie z koncepcją miasta 15-minutowego, co oznacza, że mieszkańcy będą mogli zaspokoić codzienne potrzeby w zasięgu krótkiego spaceru. W pobliżu znajdują się sklepy, szkoły, przedszkola oraz centrum handlowe Marino.

Atutem inwestycji jest bliskość terenów zielonych, takich jak nabrzeże Starej Odry i zrewitalizowany Park na Poświętnem z placem zabaw i jeziorkiem, które sprzyjają aktywnemu wypoczynkowi i relaksowi na świeżym powietrzu.

Najważniejsze odległości:

Park na Poświętnem - 2 minuty pieszo,

Przystanek autobusowy - 10 minut pieszo,

Centrum Handlowe Marino - 6 minut samochodem,

Wrocławski Rynek - 23 minuty samochodem,

Centrum Kultury Agora - 10 minut samochodem,

Szkoła Podstawowa nr 20 - 6 minut samochodem,

Autostradowa Obwodnica Wrocławia, ul. Żmigrodzka, S5 - 2 minuty samochodem.

i Autor: Dom Development/ Materiały prasowe Osiedle Arkadia we Wrocławiu

Co zaoferuje I etap Osiedla Arkadia?

Pierwszy etap inwestycjo obejmie budowę 51 mieszkań o powierzchniach od 29 do 79 m² i zróżnicowanych układach – od lokali dwupokojowych, aż po dwupoziomowe penthouse’y z tarasami. Oddanie pierwszego etapu do użytku zaplanowano na I kwartał 2027 roku.

i Autor: Dom Development/ Materiały prasowe Osiedle Arkadia we Wrocławiu

Ekologia, kameralna architektura i luksusowe penthouse’y

W projekcie osiedla zaplanowano rozwiązania proekologiczne, takie jak zielone dachy, które wspierają retencję wody opadowej. Atutem inwestycji jest także kameralna zabudowa oraz tereny wspólne z alejkami spacerowymi.

Dla najmłodszych mieszkańców przewidziano duży plac zabaw, a miłośnicy rowerów będą mogli skorzystać z wiaty i stojaków rowerowych. W wybranych mieszkaniach zastosowano również rozwiązania z zakresu inteligentnego domu.

