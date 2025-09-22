Spis treści
Lokalizacja Osiedla Arkadia
Wrocławska inwestycja Dom Development – Osiedle Arkadia – zlokalizowana jest przy ul. Ramiszowskiej na Poświętnem. Projekt powstał zgodnie z koncepcją miasta 15-minutowego, co oznacza, że mieszkańcy będą mogli zaspokoić codzienne potrzeby w zasięgu krótkiego spaceru. W pobliżu znajdują się sklepy, szkoły, przedszkola oraz centrum handlowe Marino.
Atutem inwestycji jest bliskość terenów zielonych, takich jak nabrzeże Starej Odry i zrewitalizowany Park na Poświętnem z placem zabaw i jeziorkiem, które sprzyjają aktywnemu wypoczynkowi i relaksowi na świeżym powietrzu.
Najważniejsze odległości:
- Park na Poświętnem - 2 minuty pieszo,
- Przystanek autobusowy - 10 minut pieszo,
- Centrum Handlowe Marino - 6 minut samochodem,
- Wrocławski Rynek - 23 minuty samochodem,
- Centrum Kultury Agora - 10 minut samochodem,
- Szkoła Podstawowa nr 20 - 6 minut samochodem,
- Autostradowa Obwodnica Wrocławia, ul. Żmigrodzka, S5 - 2 minuty samochodem.
Co zaoferuje I etap Osiedla Arkadia?
Pierwszy etap inwestycjo obejmie budowę 51 mieszkań o powierzchniach od 29 do 79 m² i zróżnicowanych układach – od lokali dwupokojowych, aż po dwupoziomowe penthouse’y z tarasami. Oddanie pierwszego etapu do użytku zaplanowano na I kwartał 2027 roku.
Ekologia, kameralna architektura i luksusowe penthouse’y
W projekcie osiedla zaplanowano rozwiązania proekologiczne, takie jak zielone dachy, które wspierają retencję wody opadowej. Atutem inwestycji jest także kameralna zabudowa oraz tereny wspólne z alejkami spacerowymi.
Dla najmłodszych mieszkańców przewidziano duży plac zabaw, a miłośnicy rowerów będą mogli skorzystać z wiaty i stojaków rowerowych. W wybranych mieszkaniach zastosowano również rozwiązania z zakresu inteligentnego domu.
Źródło: Dom Development
