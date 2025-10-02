Murator Ogroduje #2: Przygotowanie ogrodu na jesienne i zimowe dni Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Lokalizacja ma znacznie – Apartamenty Grzybowska 11

Nowa inwestycja Dom Development powstanie w centrum Warszawy, przy skrzyżowaniu ul. Grzybowskiej z al. Jana Pawła II. Prestiżowa i dobrze skomunikowana lokalizacja zapewnia szybki dostęp do bogatej oferty kulturalnej, rekreacyjnej i usługowej stolicy.

Zaledwie 300 metrów od inwestycji znajduje się stacja metra Rondo ONZ, a w niedużej odległości – Dworzec Centralny. W okolicy nie brakuje także przystanków autobusowych i tramwajowych, co zapewnia doskonałą komunikację.

W najbliższym otoczeniu inwestycji mieści się wiele sklepów oraz centrum handlowe Złote Tarasy, co ułatwi codzienne zakupy. Nie brakuje także kawiarni i restauracji, m.in. na Placu Grzybowskim, w Fabryce Norblina i Browarach Warszawskich. Mieszkańcy będą mogli korzystać z oferty licznych instytucji kultury, takich jak Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Galeria Zachęta czy Teatr Dramatyczny. Miłośnicy przyrody i aktywnego wypoczynku docenią bliskość okolicznych parków: Mirowskiego, Świętokrzyskiego oraz Ogrodu Saskiego

Mieszkania o różnorodnych układach i metrażach

W ramach inwestycji Apartamenty Grzybowska 11 powstanie 180 nowoczesnych, wysokich mieszkań (o wysokości 276 cm) o zróżnicowanych powierzchniach – od 26 do 76 mkw. – oraz różnorodnych układach, obejmujących kompaktowe kawalerki oraz przestronne apartamenty trzypokojowe. W projekcie przewidziano również garaż podziemny oraz cztery lokale usługowe.

Pan Marek Szmidt, Dyrektor Działu Sprzedaży w Dom Development, podkreśla znaczenie lokalizacji inwestycji:

Warszawskie Śródmieście to jedno z najbardziej atrakcyjnych i dynamicznie rozwijających się miejsc do życia. Naszą ambicją jest, aby Apartamenty Grzybowska 11 stały się symbolem nowoczesnego, komfortowego i stylowego mieszkania w centrum stolicy. Stworzyliśmy projekt, dzięki któremu nasi klienci, w tym inwestorzy na rynku nieruchomości, zyskają unikalne połączenie prestiżowej lokalizacji, architektury najwyższej jakości i bliskości kluczowych punktów miasta.

Architektura, wykończenie i nowoczesne udogodnienia

Tym, co wyróżnia Apartamenty Grzybowska 11, są m.in. wysokiej klasy materiały wykorzystane do wykończenia elewacji. Beton zbrojony włóknem szklanym zestawiono z tynkiem ozdobnym, szklanymi balustradami oraz panelami i charakterystycznymi, przesuwnymi okiennicami w odcieniu miedzi. Równie efektownie zaplanowano wnętrza części wspólnych. Lobby z recepcją zostanie wykończone naturalnym kamieniem o wyrazistym wzorze, okładzinami o strukturze drewna, miedzianymi akcentami oraz oryginalnym oświetleniem.

Projekt spełnia wymogi Zielonej Karty Inwestycji – wewnętrznego standardu Dom Development – zgodnie z którym w inwestycji zostaną zastosowane rozwiązania wspierające zrównoważony rozwój oraz podnoszące komfort codziennego życia mieszkańców. Wśród nich znajdą się m.in.:

panele fotowoltaiczne,

infrastruktura rowerowa,

wideodomofony,

system smart building.

Ciekawym udogodnieniem dla mieszkańców będzie również workroom – przestrzeń coworkingowa zaprojektowana na parterze budynku z myślą o pracy zdalnej. Na zewnątrz powstanie natomiast ogólnodostępna strefa relaksu z ozdobną zielenią i oświetleniem.

