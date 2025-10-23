Gigantyczny hotel Gołębiewski w Pobierowie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

W pobliżu metra, parków i miejskich udogodnień – Viva Cité

W jednej z najszybciej rozwijających się części Bemowa – na Chrzanowie – startuje budowa nowej inwestycji mieszkaniowej Viva Cité. Deweloper Develia zrealizuje kameralne, dwuetapowe osiedle w pobliżu powstających stacji II linii metra, zaledwie kwadrans spacerem od stacji Chrzanów. Stacja ta, wraz ze stacją Karolin, ma zostać oddana do użytku w IV kwartale 2026 roku. Zakończenie realizacji obu etapów Viva Cité zaplanowano na III kwartał 2027 roku.

Lokalizacja osiedla zapewni przyszłym mieszkańcom dostęp do dobrze rozwiniętej infrastruktury miejskiej oraz licznych terenów zielonych, w tym Parku Górczewska.

i Autor: Develia/ Materiały prasowe Osiedle Viva Cité na warszawskim Bemowie

Dwupoziomowe lokale, antresole i inteligentne sterowanie – tak wygląda Viva Cité

W ramach inwestycji powstaną dwa 4-kondygnacyjne budynki, w których zaplanowano 207 mieszkań o zróżnicowanych układach – od 1- do 5-pokojowych, w tym lokale dwupoziomowe oraz z antresolą. Metraże będą sięgać od 25 do 135 mkw.

Każde mieszkanie będzie miało przestronny ogródek, balkon lub taras, a także zostanie wyposażone w system automatyki mieszkaniowej Appartme, który umożliwi m.in. zdalne sterowanie temperaturą, automatyczne wyłączanie oświetlenia po opuszczeniu mieszkania oraz odcięcie dopływu wody i prądu, co znacząco zwiększy komfort i bezpieczeństwo mieszkańców.

Zielone przestrzenie wspólne Viva Cité

Kameralna architektura osiedla cechuje się jasnymi, dopracowanymi przestrzeniami wspólnymi, które obejmują rozległą strefę zieleni, dwa duże dziedzińce, ogród deszczowy oraz część rekreacyjną z dwoma placami zabaw.

i Autor: Develia/ Materiały prasowe Osiedle Viva Cité na warszawskim Bemowie

Kto odpowiada za realizację projektu Viva Cité?

Za realizacją inwestycji Viva Cité stoi jeden z czołowych deweloperów w Polsce – Develi, realizujący projekty m.in. w Warszawie, Krakowie, Trójmieście, Katowicach, Poznaniu i we Wrocławiu. Projekt architektoniczny osiedla przygotowała pracownia 22Architekci, natomiast generalnym wykonawcą jest firma Unibep.

Mieszkania w ramach Viva Cité są już dostępne w przedsprzedaży, a zakończenie realizacji całej inwestycji planowane jest na III kwartał 2027 roku.

Źródło: Develia/TAILORS Group

