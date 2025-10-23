Spis treści
W pobliżu metra, parków i miejskich udogodnień – Viva Cité
W jednej z najszybciej rozwijających się części Bemowa – na Chrzanowie – startuje budowa nowej inwestycji mieszkaniowej Viva Cité. Deweloper Develia zrealizuje kameralne, dwuetapowe osiedle w pobliżu powstających stacji II linii metra, zaledwie kwadrans spacerem od stacji Chrzanów. Stacja ta, wraz ze stacją Karolin, ma zostać oddana do użytku w IV kwartale 2026 roku. Zakończenie realizacji obu etapów Viva Cité zaplanowano na III kwartał 2027 roku.
Lokalizacja osiedla zapewni przyszłym mieszkańcom dostęp do dobrze rozwiniętej infrastruktury miejskiej oraz licznych terenów zielonych, w tym Parku Górczewska.
Dwupoziomowe lokale, antresole i inteligentne sterowanie – tak wygląda Viva Cité
W ramach inwestycji powstaną dwa 4-kondygnacyjne budynki, w których zaplanowano 207 mieszkań o zróżnicowanych układach – od 1- do 5-pokojowych, w tym lokale dwupoziomowe oraz z antresolą. Metraże będą sięgać od 25 do 135 mkw.
Każde mieszkanie będzie miało przestronny ogródek, balkon lub taras, a także zostanie wyposażone w system automatyki mieszkaniowej Appartme, który umożliwi m.in. zdalne sterowanie temperaturą, automatyczne wyłączanie oświetlenia po opuszczeniu mieszkania oraz odcięcie dopływu wody i prądu, co znacząco zwiększy komfort i bezpieczeństwo mieszkańców.
Zielone przestrzenie wspólne Viva Cité
Kameralna architektura osiedla cechuje się jasnymi, dopracowanymi przestrzeniami wspólnymi, które obejmują rozległą strefę zieleni, dwa duże dziedzińce, ogród deszczowy oraz część rekreacyjną z dwoma placami zabaw.
Kto odpowiada za realizację projektu Viva Cité?
Za realizacją inwestycji Viva Cité stoi jeden z czołowych deweloperów w Polsce – Develi, realizujący projekty m.in. w Warszawie, Krakowie, Trójmieście, Katowicach, Poznaniu i we Wrocławiu. Projekt architektoniczny osiedla przygotowała pracownia 22Architekci, natomiast generalnym wykonawcą jest firma Unibep.
Mieszkania w ramach Viva Cité są już dostępne w przedsprzedaży, a zakończenie realizacji całej inwestycji planowane jest na III kwartał 2027 roku.
Źródło: Develia/TAILORS Group
