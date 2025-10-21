Warszawski Jamnik Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Wrocławska inwestycja Atrium z pozwoleniem na budowę

Inwestycja Atrium we Wrocławiu uzyskała pozwolenie na budowę, w związku z czym deweloper Archicom przystąpił do realizacji projektu. Jego projektantem jest SRDK Studio. Osiedle powstanie w południowej części Szczepina, u zbiegu ulic Robotniczej i Góralskiej. Lokalizacja inwestycji zapewni przyszłym mieszkańcom m.in. dostęp do nowej trasy autobusowo-tramwajowej, co umożliwi szybki i wygodny dojazd do Rynku, Dworca Głównego oraz innych ważnych części miasta.

Sprawdź na mapie, gdzie dokładnie powstaje Atrium ⇓

Co zaoferuje inwestycja Atrium?

Projekt dostarczy łącznie 383 mieszkania o zróżnicowanych układach – od 1- do 4-pokojowych – oraz powierzchniach od 26 do 90 mkw.

Projektanci osiedla postawili na naturalne doświetlenie wnętrz dzięki zastosowaniu wysokich przeszkleń. Każde mieszkanie będzie wyposażone w balkon, loggię, taras lub ogródek. Zakończenie prac i oddanie inwestycji do użytku planowane jest na III kwartał 2027 roku.

Autor: Archicom/ Materiały prasowe

Udogodnienia dla mieszkańców

Dla mieszkańców przewidziano szereg udogodnień, w tym komórki lokatorskie, podziemny parking oraz zamykane rowerownie.

Archicom zaplanował również nowoczesne rozwiązania, które ułatwią codzienne funkcjonowanie. W ramach usług Life Services mieszkańcy będą mieli możliwość m.in. korzystania z części wspólnych za pomocą aplikacji mobilnej.

O bezpieczeństwo zadba całodobowy monitoring.

Deweloper przewidział również możliwość wyboru usługi „Archicom pod klucz”, dzięki której nabywcy będą mogli odebrać swoje mieszkania w pełni wykończone i gotowe do zamieszkania, zaaranżowane zgodnie z indywidualnymi preferencjami.

Osoby traktujące zakup lokalu jako inwestycję będą mogły zdecydować się na usługę kompleksowego zarządzania najmem, realizowanej przez należącą do dewelopera spółkę RentierResidence, która zajmuje się m.in.:

przygotowaniem lokalu do wynajmu,

obsługą najemców,

zarządzaniem technicznym i administracyjnym,

a także zapewnia wsparcie prawne.

Autor: Archicom/ Materiały prasowe

Szczepin w transformacji – nowe życie poprzemysłowych terenów

Projekt powstaje na poprzemysłowych terenach Szczepina, które w ostatnich latach przechodzą dynamiczną transformację. Powstają tu nowoczesne osiedla, a handel i sektor usług intensywnie się rozwijają.

Dzięki temu mieszkańcy Atrium zyskają dostęp do rozbudowanej infrastruktury miejskiej, w tym lokalnych punktów usługowych i rekreacyjnych.

Dynamiczny rozwój okolicy, bliskość centrów biznesowych i prywatnych uczelni wyższych oraz obecność międzynarodowych firm sprawiają, że Szczepin staje się jednym z najbardziej perspektywicznych rejonów Wrocławia.

Źródło: Archicom

