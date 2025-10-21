Startuje budowa Atrium – osiedla w południowej części wrocławskiego Szczepina

materiały prasowe, opracowanie redakcja
2025-10-21 7:31

Deweloper Archicom rozpoczyna realizację nowego projektu mieszkaniowego we Wrocławiu. Inwestycja Atrium powstanie u zbiegu ulic Robotniczej i Góralskiej, w rozwijającej się południowej części Szczepina. W ramach projektu przewidziano 383 funkcjonalne mieszkania. Zakończenie budowy planowane jest na III kwartał 2027 roku.

Wrocławska inwestycja Atrium z pozwoleniem na budowę

Inwestycja Atrium we Wrocławiu uzyskała pozwolenie na budowę, w związku z czym deweloper Archicom przystąpił do realizacji projektu. Jego projektantem jest SRDK Studio. Osiedle powstanie w południowej części Szczepina, u zbiegu ulic Robotniczej i Góralskiej. Lokalizacja inwestycji zapewni przyszłym mieszkańcom m.in. dostęp do nowej trasy autobusowo-tramwajowej, co umożliwi szybki i wygodny dojazd do Rynku, Dworca Głównego oraz innych ważnych części miasta.

Sprawdź na mapie, gdzie dokładnie powstaje Atrium 

Co zaoferuje inwestycja Atrium?

Projekt dostarczy łącznie 383 mieszkania o zróżnicowanych układach – od 1- do 4-pokojowych – oraz powierzchniach od 26 do 90 mkw.

Projektanci osiedla postawili na naturalne doświetlenie wnętrz dzięki zastosowaniu wysokich przeszkleń. Każde mieszkanie będzie wyposażone w balkon, loggię, taras lub ogródek. Zakończenie prac i oddanie inwestycji do użytku planowane jest na III kwartał 2027 roku

i

Autor: Archicom/ Materiały prasowe

Udogodnienia dla mieszkańców 

Dla mieszkańców przewidziano szereg udogodnień, w tym komórki lokatorskie, podziemny parking oraz zamykane rowerownie

Archicom zaplanował również nowoczesne rozwiązania, które ułatwią codzienne funkcjonowanie. W ramach usług Life Services mieszkańcy będą mieli możliwość m.in. korzystania z części wspólnych za pomocą aplikacji mobilnej.

O bezpieczeństwo zadba całodobowy monitoring.

Deweloper przewidział również możliwość wyboru usługi „Archicom pod klucz”, dzięki której nabywcy będą mogli odebrać swoje mieszkania w pełni wykończone i gotowe do zamieszkania, zaaranżowane zgodnie z indywidualnymi preferencjami.

Osoby traktujące zakup lokalu jako inwestycję będą mogły zdecydować się na usługę kompleksowego zarządzania najmem, realizowanej przez należącą do dewelopera spółkę RentierResidence, która zajmuje się m.in.:

  • przygotowaniem lokalu do wynajmu,
  • obsługą najemców,
  • zarządzaniem technicznym i administracyjnym,
  • a także zapewnia wsparcie prawne.
i

Autor: Archicom/ Materiały prasowe

Szczepin w transformacji – nowe życie poprzemysłowych terenów 

Projekt powstaje na poprzemysłowych terenach Szczepina, które w ostatnich latach przechodzą dynamiczną transformację. Powstają tu nowoczesne osiedla, a handel i sektor usług intensywnie się rozwijają.

Dzięki temu mieszkańcy Atrium zyskają dostęp do rozbudowanej infrastruktury miejskiej, w tym lokalnych punktów usługowych i rekreacyjnych.

Dynamiczny rozwój okolicy, bliskość centrów biznesowych i prywatnych uczelni wyższych oraz obecność międzynarodowych firm sprawiają, że Szczepin staje się jednym z najbardziej perspektywicznych rejonów Wrocławia.

Źródło: Archicom

Atrium - osiedle w południowej części wrocławskiego Szczepina
5 zdjęć
