Rozmowy Muratora: Waldemar Czarnocki, Alicja Twardowska, VELUX Polska Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Pierwszy projekt najmu instytucjonalnego (PRS) realizowany przez firmę Trei na polskim rynku

Deweloper Trei Real Estate Poland powiększył swoje portfolio o pierwszą inwestycję PRS. Pierwszy etap projektu UP2U W Poznaniu otrzymał pozwolenie na użytkowanie. Do dyspozycji najemców oddano 330 lokali, a deweloper rozpoczął już podpisywanie umów z klientami. Warto podkreślić, że mieszkania są w pełni wykończone, a za ich aranżację odpowiada firma DDB Design & Build, która działa w ramach DEER GROUP. Zespół Leach & McGuire wspiera Trei w zarządzaniu najmem i działaniach marketingowych.

Pan Mariusz Cegielski, Dyrektor Zarządzający Trei Real Estate Poland, opowiada o debiucie firmy na rynku PRS:

Z wielką satysfakcją ogłaszamy, że pierwszy etap naszego PRS UP2U w Poznaniu otrzymał pozwolenie na użytkowanie. Rozpoczynamy teraz podpisywanie umów najmu z mieszkańcami, którzy będą mogli od razu wprowadzić się do swoich lokali. UP2U to nasz debiut na polskim rynku najmu instytucjonalnego. W tym segmencie Trei ma jednak duże doświadczenie zgromadzone na rynkach niemieckich i amerykańskich. Widzimy jednak ogromny potencjał do rozwoju tego formatu w Polsce. Aktualnie w fazie budowy znajduje się drugi etap inwestycji. Ukończenie całego projektu planujemy na 2026 rok.

i Autor: Trei Real Estate Poland/ Materiały prasowe

Pan Conall McGuire, CEO Leach & McGuire, dodaje:

Cieszymy się, że możemy wspierać Trei Real Estate Poland w zarządzaniu najmem pierwszego na polskim rynku projektu PRS w portfolio dewelopera. Dla nas to z kolei debiut na rynku poznańskim, który w kontekście najmu instytucjonalnego ma bardzo duże perspektywy rozwoju. UP2U wyróżnia się doskonałą lokalizacją – tuż obok kampusów uniwersyteckich, centrów biznesowych z sektorów IT, logistyki czy e-commerce, a także terenów zielonych. Jestem przekonany, że ta inwestycja spotka się z ogromnym zainteresowaniem ze strony klientów, poszukujących komfortowego miejsca do życia.

Czym wyróżnia się UP2U?

Tym, co wyróżnia debiutancką inwestycję firmy Trei na rynku PRS, są aranżacje lokali opracowane przez zespół DDB Design & Build – eleganckie, estetyczne i funkcjonalne przestrzenie, nawiązujące do najnowszych trendów wnętrzarskich.

Pan Damian Piekut, Head of Design and Build Management w DDB Design & Build, przybliża koncepcję aranżacji wnętrz:

Aranżacje wszystkich mieszkań w UP2U zostały przygotowane w czterech odmiennych stylach inspirowanych porami roku. Przywiązaliśmy bardzo dużą uwagę do najmniejszych detali – od układu instalacji do rozmieszczenia mebli. Stworzyliśmy tam przestrzenie, które będą mogły odzwierciedlić osobowość lokatorów. Jeszcze przed rozpoczęciem prac budowlanych aktywnie współpracowaliśmy z Generalnym Wykonawcą. Naszym celem było wydobycie maksymalnego potencjału z lokali, a już teraz klienci mogą zapoznać się z czterema mieszkaniami pokazowymi.

i Autor: Trei Real Estate Poland/ Materiały prasowe

Zrównoważony rozwój i prefabrykacja

Trei Real Estate Poland stawia na zrównoważony rozwój i zasady ESG, dlatego osiedle UP2U zostało zaprojektowane i zrealizowane zgodnie z tymi standarami.

Tereny biologicznie czynne zajmą blisko 30% powierzchni działki – rozmieszczone będą nie tylko pomiędzy budynkami, ale również na dachach, co korzystnie wpłynie na mikroklimat oraz retencję wody opadowej. Zieleń osiedlowa będzie podlewana wodą deszczową gromadzoną w zbiornikach zlokalizowanych w garażach. Projekt przewiduje także instalacje fotowoltaiczne. Na terenie osiedla powstaną ścieżki i stojaki rowerowe.

Inwestycja przejdzie certyfikację BREEAM na poziomie Very Good, co potwierdzi jej zgodność z międzynarodowymi standardami zrównoważonego budownictwa.

Pan Mariusz Cegielski tłumaczy, dlaczego firma zdecydowała się na prefabrykację:

W pracach budowlanych związanych z UP2U wykorzystujemy innowacyjną technologię prefabrykacji, która pozwala na niezwykle szybki postęp prac konstrukcyjnych. Dzięki niej jedna kondygnacja naszego PRS powstaje w zaledwie w tydzień. Jest ona również przyjaźniejsza dla środowiska naturalnego. Generalny Wykonawca – firma Pekabex – samodzielnie wytwarza prefabrykaty, wykorzystując niskoemisyjne rozwiązania, na przykład nowoczesne silniki klatkowe o zredukowanym zapotrzebowaniu na energię czy zmodernizowane suwnice. Co więcej, prefabrykacja umożliwia zwiększenie docelowej powierzchni użytkowo-mieszkalnej obiektu nawet o kilka procent w porównaniu do tradycyjnych technologii.

Lokalizacja inwestycji

Inwestycja UP2U zlokalizowana jest w Poznaniu przy ul. Piątkowskiej, pomiędzy osiedlami Winiary i Winogrady, w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Cytadela oraz poznańskich kampusów uniwersyteckich. Lokalizacja zapewnia szybki dojazd do centrum miasta oraz dogodny dostęp do rozbudowanej oferty handlowej, usługowej i gastronomicznej w najbliższej okolicy.

Projekt obejmuje trzy budynki o wysokości 17, 10 i 9 kondygnacji, które łącznie zaoferują niemal 20 000 mkw. powierzchni o zróżnicowanym przeznaczeniu, w tym 875 m² lokali usługowych.

W ramach inwestycji powstanie 460 w pełni wykończonych lokali mieszkalnych o powierzchniach od 26 do 65 mkw., gotowych do zamieszkania. W najbliższym sąsiedztwie znajduje się również nowoczesny sklep sieci Biedronka, co dodatkowo podnosi komfort codziennego życia mieszkańców.

Pan Mariusz Cegielski opowiada o koncepcji miasta 15-minutowego:

UP2U wraz z towarzyszącym sklepem Biedronka stanowi przykład inwestycji, która harmonijnie wpisuje się w koncepcję miasta 15-minutowego, podnosząc atrakcyjność całej okolicy. Projekt, łącząc funkcjonalność, nowoczesną architekturę i rozwiązania proekologiczne, ma potencjał, by stać się istotnym miejscem na mapie Poznania – ważnym zarówno dla mieszkańców, jak i dla rozwoju miasta.

Źródło: Trei Real Estate Poland

