Polscy studenci borykają się z problemem ograniczonej dostępności miejsc w akademikach. Zdecydowana większość musi szukać zakwaterowania, wynajmując mieszkania od prywatnych właścicieli. W uzupełnieniu tej luki może pomóc segment Purpose-Built Student Accommodation (PBSA) – prywatnych akademików tworzonych z myślą o potrzebach studentów. Sytuację komentuje Michał Witkowski, dyrektor linii Living Services w Colliers:

Stolica Polski znajduje się wśród miast z największym niedoborem miejsc akademickich w Europie, co wskazuje na ogromny potencjał rozwoju rynku PBSA. Konwersja budynków biurowych jest jednym ze sposobów, aby tę lukę zapełnić.

Warszawski projekt SHED Sky Living, należący do litewskiego inwestora 1 Asset Management, zapewni zakwaterowanie dla ponad 730 studentów, młodych profesjonalistów oraz gości krótkoterminowych. Transformacja budynków wchodzących w skład kompleksu Lipowy Office Park, zlokalizowanego przy ul. Żwirki i Wigury 31, rozpoczęła się pod koniec ubiegłego roku i zakończyła tuż przed rozpoczęciem trwającego roku akademickiego.

Transformacja biur w mieszkania – szybciej, ekologiczniej i w dobrej lokalizacji

W procesie przekształcania obiektów biurowych uczestniczyła firma Colliers. Jak wskazują jej eksperci, zmiana funkcji nieruchomości jest najczęstszym powodem wycofywania budynków biurowych z mapy Warszawy. Przebudowa pustych biurowców, jak w przypadku Lipowy Office Park, pozwala skrócić czas inwestycji, zmniejszyć ślad węglowy i zapewnić potrzebne mieszkania setkom młodych ludzi.

Na zalety przekształcania powierzchni biurowej w mieszkalną zwraca uwagę Matas Mockeliūnas, fund partner 1 Asset Management. Podkreśla, że tego typu transformacje, jak projekt SHED Sky Living w Warszawie, pozwalają skrócić czas realizacji nawet o połowę oraz uzyskać atrakcyjne lokalizacje w centrach miast. Dodatkowo takie inwestycje ożywiają przestrzeń miejską, poprawiają jej estetykę i funkcjonalność, a jednocześnie przynoszą korzyści zarówno mieszkańcom, jak i inwestorom.

Transformacja krok po kroku – projekt SHED Sky Living w rękach Colliers Define

Firma Colliers Define odpowiadała za:

kwestie projektowe,

generalne wykonawstwo,

wyposażenie obu obiektów,

opracowanie i realizację systemu informacji wizualnej dla kompleksu.

Przeprowadzono kompleksowe prace rozbiórkowe, podczas których m.in. usunięto 99% ścian działowych oraz wykonano roboty budowlane związane z nowym układem funkcjonalnym i jego wykończeniem. Projekt wymagał również dostosowania instalacji, w tym systemu klimatyzacji, do nowego układu pomieszczeń.

W celu poprawy efektywności energetycznej i akustycznej obiektu wprowadzono liczne rozwiązania techniczne. Zdecydowano o zachowaniu funkcjonalności okien uchylnych, zoptymalizowano układ ścian działowych oraz zastosowano podłogi podniesione i sufity wykonane z materiałów pochodzących z recyklingu. Podjęte działania pozwoliły osiągnąć wysoki standard wykończenia przy jednoczesnej optymalizacji budżetu i harmonogramu inwestycji.

Przestrzeń do nauki, pracy i życia – SHED Sky Living w Warszawie

SHED Warsaw Sky Living oferuje 19 tys. m² powierzchni, na której powstały 582 pokoje jedno- i dwuosobowe, przeznaczone dla 733 studentów oraz młodych profesjonalistów. Każdy lokal wyposażono w aneks kuchenny, łazienkę i klimatyzację.

Oba budynki zaprojektowano tak, aby zapewnić mieszkańcom prywatność, a jednocześnie stworzyć przestrzeń sprzyjającą spotkaniom, wspólnemu spędzaniu czasu i budowaniu społeczności.

Do dyspozycji mieszkańców pozostają m.in.:

w pełni wyposażone wspólne kuchnie,

strefa coworkingowa i sale spotkań,

kino,

pokoje do nauki,

pracownia artystyczna,

sala do jogi,

siłownia,

pralnia,

profesjonalne studio do nagrywania podcastów.

Całodobowa recepcja mieści się w budynku C. Mieszkańcy mogą również wynająć miejsce parkingowe.

Dla SHED Sky Living przygotowano osobny motyw wizualny dla każdego budynku. W budynku D inspiracją były warszawskie legendy i miejskie opowieści, natomiast w budynku C – najbardziej rozpoznawalne miejsca stolicy, takie jak Stadion Narodowy czy Pałac Kultury i Nauki.

Cena najmu kawalerki obejmuje nie tylko zakwaterowanie, ale też liczne udogodnienia. Mieszkańcy nie muszą się martwić o opłaty za media ani o drobne naprawy.

Konwersja funkcji budynków biurowych w mieszkalne staje się coraz bardziej popularnym trendem na polskim rynku, ale – jak komentuje pan Bartosz Jankowski – nie jest uniwersalnym rozwiązaniem ani dla wszystkich pustych nieruchomości, ani zapowiedzią masowego przekształcania biur. Decyzja o zmianie funkcji wymaga dokładnej analizy lokalizacji, stanu technicznego i możliwości adaptacyjnych.

