Strategiczna inwestycja dla branży elektromobilności i regionu

Generalnym wykonawcą pierwszej w Polsce fabryki koreańskiej firmy POSCO International Poland E-Mobility został Dekpol Budownictwo. Po trzynastu miesiącach intensywnych prac powstał nowoczesny zakład produkcyjno-magazynowy o łącznej powierzchni ponad 25 tys. mkw., wyposażony w zaplecze socjalno-biurowe, pełną infrastrukturę techniczną oraz starannie zagospodarowany teren.

Choć budowa fabryki dopiero się zakończyła, pierwsze zamówienia już napływają – złożył je koncern Hyundai-Kia Motors. Zakład będzie się specjalizował w produkcji rdzeni silników elektrycznych do pojazdów zeroemisyjnych, z wykorzystaniem zaawansowanych technologii stosowanych przez czołowych światowych producentów, takich jak Hyundai Motor Co. i Kia Corp. Masowa produkcja zostanie uruchomiona w styczniu 2026 roku.

Inwestycja przyczyni się do rozwoju regionu, stworzy około 200 nowych miejsc pracy oraz wzmocni pozycję Polski na europejskiej mapie elektromobilności. Na jej strategiczny charakter zwraca uwagę Mariusz Niewiadomski, Prezes Zarządu Dekpol Budownictwo:

Pierwszy zakład produkcyjno-magazynowy POSCO International Poland E-Mobility w Polsce to projekt o strategicznym znaczeniu dla regionu i branży elektromobilności. Jako generalny wykonawca tej inwestycji wykorzystaliśmy nasze doświadczenie przy realizacji obiektów do procesów produkcyjnych e-mobility. Inwestycję zrealizowaliśmy w krótkim czasie, przy zachowaniu najwyższych standardów jakości.

Fabryka przyszłości: nowoczesna infrastruktura i ekologiczne rozwiązania

Inwestycję zrealizowano na działce o powierzchni 10 hektarów. Powstała tu nowoczesna hala produkcyjno-magazynowa, w której odbywać się będzie główny proces technologiczny – od cięcia i sztancowania stali, po magazynowanie surowców i gotowych produktów.

Całość uzupełniają dwa budynki socjalno-biurowe, w których znajdują się m.in.:

przestrzenie administracyjne,

reprezentacyjny hol wejściowy z częścią ekspozycyjną,

kompleks szatni,

kantyna,

siłownia,

pomieszczenia techniczne,

sale konferencyjne i szkoleniowe.

Projekt realizowany był przez 13 miesięcy. W jego ramach zaplanowano i wykonano m.in.:

fundamenty pod maszyny linii produkcyjnych,

kanały technologiczne,

montaż 13 suwnic o udźwigu od 3 do 25 ton,

strefę o ściśle kontrolowanych warunkach środowiskowych (pomieszczenie pomiarowe z cleanroomem),

zieloną ścianę ekspozycyjną o powierzchni blisko 20 mkw., na której znalazło się niemal 600 roślin.

W ramach zagospodarowania terenu wykonawca był odpowiedzialny m.in. za budowę dróg asfaltowych oraz realizację zielonego dachu na budynku biurowym.

