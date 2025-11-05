Joanna Woźniak Budowlana Marka Roku 2025 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Nowy Rynek C – ostatni element poznańskiego „miasta w mieście”

Po raz pierwszy w Polsce powstanie komercyjny biurowiec o zerowej emisji CO₂ netto na poziomie operacyjnym, całkowicie niezależny od miejskiej sieci ciepłowniczej. Realizacji tego przedsięwzięcia podjęła się firma Skanska. Budowa projektu Nowy Rynek C w centrum Poznania już się rozpoczęła. Obiekt stanowi część, a zarazem zwieńczenie nowoczesnego kompleksu Nowy Rynek – zespołu pięciu budynków biurowych zlokalizowanych u zbiegu ulic Przemysłowej i Wujka, zaprojektowanego zgodnie z koncepcją „miasta w mieście”. W ramach inwestycji przewidziano przestrzenie publiczne, restauracje, obiekty kultury, elementy małej architektury oraz tereny zielone.

Podstawowe informacje o biurowcu Nowy Rynek C

Nowy Rynek C zaprojektowała poznańska pracownia Ultra Architects. Docelowa powierzchnia inwestycji wyniesie ponad 28 700 mkw. GLA, w tym około 25 750 mkw. przestrzeni biurowej oraz 2 980 mkw. powierzchni handlowo-usługowej. Budynek będzie miał sześć kondygnacji naziemnych oraz podziemny garaż na 225 samochodów i ponad 100 rowerów. Dodatkowo, na terenach zewnętrznych zaplanowano ponad 50 miejsc parkingowych dla jednośladów.

i Autor: Skanska/ Materiały prasowe Biurowiec Nowy Rynek C w Poznaniu

10 kilometrów odwiertów i największa instalacja PV – inżynieria przyszłości w biurowcu Nowy Rynek C

Biurowiec Nowy Rynek C wyznaczy nowe standardy na rynku nieruchomości. W procesie precertyfikacji w systemie LEED v4 na poziomie Platinum przyznano mu 88 punktów. Tym samym potwierdzono jego przynależność do grona najwyżej ocenianych budynków w Polsce pod względem zrównoważonego budownictwa. Zaplanowane w nim rozwiązania mają stanowić odpowiedź na potrzeby przyszłych najemców i inwestorów w zakresie realizacji strategii taksonomii oraz ESG. Budynek będzie w 100% zasilany energią odnawialną.

Pompy ciepła

Dzięki powietrznym i gruntowym pompom ciepła zostanie uniezależniony od miejskiej sieci ciepłowniczej. Te drugie wymagają wykonania rekordowych 10 km odwiertów, co czyni je niespotykanym na rynku rozwiązaniem wykorzystującym naturalne zasoby energii zgromadzone w ziemi. Dzięki tym urządzeniom budynek będzie ogrzewany zimą oraz chłodzony latem bez udziału zewnętrznej infrastruktury. Ponadto wykorzystanie pomp ciepła oraz innych rozwiązań technologicznych umożliwi redukcję zużycia energii o ok. 40% [2] w porównaniu do standardowych konstrukcji. Dodatkowo koszty zużycia mediów staną się bardziej przewidywalne.

Instalacja PV

Największa w Polsce instalacja fotowoltaiczna zainstalowana na budynku biurowym pokryje część zapotrzebowania na energię elektryczną, a pozostała energia zostanie pozyskana z giełdy wraz z certyfikatami pochodzenia.

Dzięki zastosowaniu tych i innych zaplanowanych rozwiązań, Nowy Rynek C będzie zużywał ok. 18% mniej energii niż standardowe gospodarstwo domowe w przeliczeniu na metr kwadratowy [3].

Niskoemisyjne materiały

By jeszcze bardziej wpisać się w ideę zrównoważonego budownictwa, do realizacji biurowca zostaną wykorzystane niskoemisyjne materiały, m.in. beton, szkło i aluminium o obniżonym śladzie węglowym w porównaniu do tradycyjnych odpowiedników.

Nowy Rynek C – biurowiec, który oddycha

Zautomatyzowane uchylne panele okienne zapewnią dopływ świeżego powietrza do budynku. System AI-Enhanced BMS, współpracujący z innowacyjną fasadą, umożliwi naturalny przepływ powietrza, m.in. w nocy, gdy możliwe będzie schłodzenie wnętrz. Rozwiązanie to pozwoli ograniczyć koszty operacyjne oraz zmniejszyć zużycie energii potrzebnej do klimatyzacji pomieszczeń.

Jak podkreśla Paweł Warda, Executive Vice President (EVP) Operations, Poland, Board Member, Skanska Commercial Development Europe, Nowy Rynek C to wyjątkowy projekt, który wyznacza nowy kierunek dla zrównoważonego budownictwa w Polsce:

Ruszamy z budową przełomowej inwestycji na skalę Europy, stawiając Poznań na równi z takimi miastami jak Londyn, Oslo, Sztokholm czy Kopenhaga. Budynek będzie wyjątkowy w skali Polski pod względem wysokiej efektywności energetycznej oraz zerowej emisji CO2 na poziomie operacyjnym. Planujemy oddać Nowy Rynek C do użytku w IV kwartale 2027 r.

Biurowiec stworzony z myślą o zdrowiu i dobrym samopoczuciu użytkowników

Nowy Rynek C w procesie precertyfikacji WELL v2 otrzymał 84,5 punktu. Wysoka ocena potwierdza, że budynek został zaprojektowany z myślą o zdrowiu, komforcie i dobrym samopoczuciu jego użytkowników. Ponadto Fundacja Integracja pozytywnie zaopiniowała projekt przestrzeni, dzięki czemu budynek będzie mógł ubiegać się o certyfikat „Obiekt bez barier”. Budynek będzie przyjazny osobom z niepełnosprawnościami oraz rodzicom z wózkami.

Projektanci zadbali również o wspólne przestrzenie rozlokowane na 18 tys. mkw. Znajdą się tu m.in. zielone tarasy, tężnie, budki lęgowe dla ptaków oraz hotele dla owadów. Wraz z oddaniem do użytku Nowego Rynku C oferta kompleksu zostanie wzbogacona o publiczny plac zabaw i boisko do koszykówki. Z zielonych stref kompleksu będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy Poznania.

Warto również wspomnieć, że Nowy Rynek C to pierwszy biurowiec w Polsce z tarasem na dachu przystosowanym do obsługi dronów, co pozwoli na szybkie i bezkolizyjne dostawy przesyłek.

Projektanci obiektu współpracowali również z ekspertami z Wojskowej Akademii Technicznej, o czym opowiada Roland Jarosz, Project Director w Skanska Commercial Development Europe:

Podczas projektowania budynku nawiązaliśmy współpracę z ekspertami z Wojskowej Akademii Technicznej. Dzięki ich wsparciu możemy zagwarantować naszym najemcom, że w razie nieprzewidzianych sytuacji kryzysowych będzie można szybko przystosować podziemne pomieszczenia, by pełniły funkcję ukrycia dla pracowników.

Przypisy:

Definicja zeroemisyjnego budynku, według dokumentu EPRA & KPMG z lipca 2025 r., obejmuje obiekty o wysokiej efektywności energetycznej i zerowej emisji CO₂ z paliw kopalnych na miejscu (on-site). Ponadto zgodnie z wdrażaną dyrektywą budynkową budynki kwalifikujące się do klasy energetycznej A+ i A odpowiadają budynkom wytwarzającym zerową emisję dwutlenku węgla na miejscu z paliw kopalnych. Nowy Rynek C spełnia te kryteria. Informacje podawane są zgodnie z wiedzą dostępną w czasie komunikowania startu budowy. Zgodnie z modelem CDE Energy Carbon wykonanym przez zewnętrzną firmę wg standardów Skanska CDE. Przyjęte założenia na podstawie danych (CBOS, GUS): 1 gospodarstwo domowe w Polsce to 90 mkw. i zużycie to 5000 kWh rocznie.

Źródło: Skanska Commercial Development Europe