System WELL i WELL HSR zakłada obligatoryjne odnawianie w określonych odstępach, co motywuje właścicieli i zarządców do odpowiedniego utrzymania i podnoszenia standardów w budynku, który już wcześniej przeszedł rygorystyczny proces certyfikacji. Takie działanie buduje wartość nieruchomości i wpływa na przywiązanie najemców – komentuje Mindaugas Mikolainis, Sustainability Director w Greenbalt.