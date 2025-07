Ta monumentalna budowla na szczycie, którą zna dobrze każdy Czech rozpoczęła nowy rozdział w swojej historii – będzie zakupiona przez władze kraju libereckiego, które mają ambitne plany renowacji i starają się o wpisanie go na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Ještěd jest bardzo popularny również wśród polskich turystów z racji położenia w sąsiedztwie Świeradowa-Zdroju i Szklarskiej Poręby położonych w Górach Izerskich i Karkonoszach.

Ještěd popularny już od dawna

Historia zagospodarowania szczytu Ještěd (1012 m n.p.m.) sięga XVIII wieku, kiedy to w 1737 roku postawiono tam pierwszy kamienny krzyż. Z czasem na górze zaczęły pojawiać się kolejne obiekty, w tym drewniane schroniska turystyczne. Pierwsze duże, kamienne schronisko z wieżą widokową zostało otwarte w 1907 roku i szybko stało się popularnym celem wycieczek. Jego istnienie przerwał jednak tragiczny pożar, który 31 stycznia 1963 roku doszczętnie strawił budynek.

Projekt, który podwyższył szczyt

Zgliszcza nie pozostały jednak na długo. Niemal natychmiast ogłoszono konkurs architektoniczny na nową dominantę szczytu. Zwyciężyła w nim odważna i nowatorska wizja architekta Karela Hubáčka, który jako jedyny zaproponował połączenie funkcji hotelu górskiego i nadajnika telewizyjnego w jednej, spójnej bryle. Jego projekt przyjął kształt hiperboloidy, który wpisywał się w krajobraz, niejako "przedłużając" wierzchołek góry.

Ještěd - czeska budowla XX wieku

Budowa, która rozpoczęła się w 1966 roku, była ogromnym wyzwaniem inżynieryjnym i trwała siedem lat. Wykorzystano w niej wiele pionierskich jak na tamte czasy technologii i materiałów. Jeszcze przed ukończeniem, w 1969 roku, projekt przyniósł Karelowi Hubáčkowi najbardziej prestiżowe wyróżnienie w świecie architektury – Nagrodę Augusta Perreta, przyznawaną przez Międzynarodową Unię Architektów. Uroczyste otwarcie hotelu i nadajnika nastąpiło we wrześniu 1973 roku. Budowla szybko zyskała status ikony, a w 2000 roku została okrzyknięta "Czeską budowlą XX wieku". Od 2006 roku jest chroniona jako narodowy zabytek kultury i znajduje się na czeskiej liście informacyjnej (wstępnej) UNESCO.

Liberecky kraj na zakupach

Przez lata obiekt należał do spółki České Radiokomunikace. Jednak w lipcu 2025 roku ogłoszono, że po długich negocjacjach nowym właścicielem Ještědu zostanie kraj liberecki (jednostka administracyjna - odpowiednik polskiego województwa). Kwota transakcji została ustalona na 181 milionów koron czeskich (ok. 31 milionów złotych). České radiokomunikace nadal będą korzystać z infrastruktury nadawczej, dzierżawiąc około jednej trzeciej obiektu i płacąc za to roczną opłatę.

- Mieliśmy kilku prywatnych inwestorów zainteresowanych kupnem, ale chcemy, aby budynek trafił w ręce kogoś, kto się nim zaopiekuje. A ponieważ jest symbolem całych Czech, region jest gwarantem jego publicznego udostępnienia - powiedział Miloš Mastník, prezes České radiokomunikace.

Nowy właściciel i plany na przyszłość

Hejtman kraju libereckiego, Martin Půta, podkreślił, że przejęcie obiektu przez samorząd jest gwarancją jego zachowania dla przyszłych pokoleń i otwarcia dla publiczności. Głównym celem jest przeprowadzenie gruntownej renowacji, której koszt szacuje się na 400 - 500 milionów koron. Prace mają objąć m.in. wymianę zewnętrznego poszycia, naprawę betonowych fundamentów, modernizację kotłowni i systemów wentylacyjnych oraz odnowienie wnętrz, aby przywrócić im wygląd z lat 70.

Planowany remont ma potrwać około dziesięciu lat, a jego rozpoczęcie jest wstępnie planowane na 2028 rok. Długofalowym celem władz regionu jest skuteczne wpisanie hotelu Ještěd na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, co jeszcze bardziej podniosłoby rangę tego wyjątkowego miejsca. W planach jest również budowa nowej kolejki gondolowej, która ułatwi dostęp na szczyt. Przejęcie Ještědu przez władze regionalne otwiera nowy rozdział w historii obiektu, dając nadzieję na odrestaurowanie tej perły modernizmu i zachowanie jej unikalnego charakteru.

