Banki coraz częściej traktują aspekty zrównoważonego rozwoju jako kluczowy element oceny ryzyka i wartości inwestycji. Dla inwestorów oznacza to konieczność przygotowania się na bardziej rygorystyczne wymagania – ale też szansę na podniesienie jakości technicznej budynku. W perspektywie długoterminowej przekłada się to na większą atrakcyjność dla najemców, stabilność przepływów z najmu oraz ograniczenie ryzyk związanych z danym aktywem. Dotyczy to zarówno ryzyk inwestycyjnych czy regulacyjnych, jak i fizycznych - związanych z realnymi skutkami zmian klimatu oraz tranzycyjnych - wynikających z transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej.