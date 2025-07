Spis treści

Certyfikowana przestrzeń biurowa w obiekcie przemysłowym

Certyfikacja w systemie WELL opiera się na badaniach naukowych analizujących związek między budynkami, w których spędzamy około 90% naszego czasu, a ich wpływem na zdrowie i samopoczucie ludzi.

Przestrzeń biurowa w obiekcie Panattoni BTS w Gliwicach została poddana testom i końcowej ocenie przez niezależne podmioty, które potwierdziły spełnienie wymagań dla poziomu WELL Gold.

Certyfikat przyznano w ramach systemu WELL v2 przez International WELL Building Institute (IWBI). To pierwsze tego typu wyróżnienie w Polsce dla przestrzeni biurowej zlokalizowanej w obiekcie przemysłowym.

Wyróżniona przestrzeń biurowa zajmuje blisko 3 600 m² i stanowi część centrum badawczo‑rozwojowego producenta części samochodowych, który prowadzi tam prace nad tradycyjnymi oraz zaawansowanymi systemami zawieszenia.

Przyznanie certyfikatu uczyniło ten obiekt wzorcową realizacją na polskim rynku. Stał się on punktem odniesienia dla inwestycji w sektorze przemysłowym, gdzie certyfikacje WELL wciąż należą do rzadkości.

Uzyskanie certyfikatu na poziomie Gold wymagało zintegrowanego podejścia, zaawansowanych rozwiązań technicznych oraz ścisłej współpracy z klientem.

Dostarczenie przestrzeni biurowej z certyfikatem WELL w ramach projektu przemysłowego to przykład tego, jak rozwiązania BTS mogą odpowiadać nie tylko na potrzeby operacyjne i techniczne, ale również na zmieniające się oczekiwania w zakresie dobrostanu i komfortu pracowników. To odzwierciedlenie siły naszego partnerstwa z czołowym klientem z branży motoryzacyjnej i dowód na to, że szyte na miarę rozwiązania nieruchomościowe mogą wspierać budowanie marki pracodawcy i pomóc w przyciąganiu talentów – mówi Marek Foryński, Managing Director, Panattoni BTS.

Projektowanie obiektu z myślą o zdrowiu i komforcie pracowników

W procesie certyfikacji WELL oceniane są liczne aspekty zdrowotne środowiska pracy.

Kategorie objęte certyfikacją to:

powietrze,

woda,

odżywianie,

światło,

ruch,

komfort termiczny,

dźwięk,

materiały,

umysł i społeczność.

Każda z tych kategorii bezpośrednio wspiera realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (ang. Sustainable Development Goals, SDGs), które państwa członkowskie ONZ zobowiązały się osiągnąć do 2030 roku. Ich celem jest wyeliminowanie ubóstwa i głodu, zapewnienie edukacji i zdrowia dla wszystkich, promowanie równości płci, a także ochronę planety i budowanie pokoju na świecie.

Wyróżniony obiekt został wyposażony w wysokowydajny system wentylacji, który dostarcza o 30% więcej świeżego powietrza niż standardowe rozwiązania. W trosce o komfort pracowników zadbano o akustykę pomieszczeń oraz zmaksymalizowano dostęp do światła dziennego.

Wdrożone zostały również rozwiązania, takie jak:

zaawansowane testy wody,

procedury zarządzania wilgotnością,

ergonomiczne stanowiska pracy.

Emilia Dębowska, Head of Sustainability Europe w Panattoni, wyjaśnia:

Uzyskanie certyfikatu WELL na poziomie Gold wymagało kompleksowego podejścia do projektowania przestrzeni pracy. Wprowadziliśmy niskoemisyjne materiały, zoptymalizowane systemy filtracji powietrza, rygorystyczne zarządzanie jakością wody oraz elementy designu biofilicznego, aby wspierać zarówno fizyczne, jak i psychiczne zdrowie użytkowników. Było to możliwe dzięki wyjątkowemu zaangażowaniu naszego klienta oraz cennej wiedzy ekspertów z WSP, organizacji przeprowadzającej testy wydajności WELL, która prowadziła nas przez każdy etap procesu

Zaangażowanie ze strony klienta poprzez tworzenie wysokiej jakości środowiska pracy wspomogło proces certyfikacji.

Działania podjęte przez klienta to m.in.:

wprowadzenie elastycznych zasad ubioru dla zapewnienia komfortu cieplnego,

promowanie zdrowych opcji żywieniowych,

zachęcanie do aktywności fizycznej,

wdrażanie programów zarządzania stresem i wsparcia zdrowia psychicznego.

Dzięki tej przestrzeni biurowej z certyfikatem WELL Gold, zlokalizowanej w środowisku przemysłowym, Panattoni pokazało wyjątkowe zaangażowanie w zdrowie i dobrostan wszystkich osób, które tam pracują i przebywają. Gratulujemy Panattoni działania na rzecz tworzenia przestrzeni, w których na pierwszym miejscu stawia się człowieka powiedziała – Ann Marie Aguilar, Senior Vice President, EMEA w International WELL Building Institute.

Uzyskanie certyfikatu WELL umacnia pozycję Panattoni na rynku nowoczesnych przestrzeni przemysłowych, dających klientom elastyczność w dostosowywaniu środowisk biurowych i produkcyjnych do światowych standardów zrównoważonego rozwoju i dobrostanu pracowników.

