Jakie dane zostały poddane analizie?

Opublikowana analiza Polskiej Izby Nieruchomości Komercyjnych została przygotowana na podstawie danych przekazanych przez firmy doradcze działające na rynku nieruchomości komercyjnych, takie jak:

Axi Immo,

BNP Paribas Real Estate Poland,

CBRE,

Colliers,

Cushman & Wakefield,

JLL,

Knight Frank,

Newmark Polska,

Savills.

Podsumowanie za II kwartał 2025 roku dotyczy rynku powierzchni magazynowo-przemysłowych w Polsce i zawiera informacje o:

zasobach istniejącej nowoczesnej powierzchni,

wolumenie nowej podaży,

powierzchni będącej w budowie,

wielkości transakcji najmu,

powierzchni niewynajętej.

Zasoby istniejącej nowoczesnej powierzchni

Według danych zawartych w analizie, na koniec II kwartału 2025 roku rynek nowoczesnej powierzchni magazynowo-przemysłowej w Polsce osiągnął łącznie 36 mln mkw.

Największe zasoby powierzchni znajdują się w województwach:

mazowieckim (7,19 mln mkw.),

śląskim (6,15 mln mkw.),

dolnośląskim (5,30 mln mkw.).

Wolumen nowej podaży

Podczas drugiego kwartału 2025 roku dostarczono 468,4 tys. mkw. nowej powierzchni, co oznacza spadek o 40% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Najwięcej nowej powierzchni powstało w województwach:

śląskim (137,8 tys. mkw.),

mazowieckim (100,6 tys. mkw.),

zachodniopomorskim (86,5 tys. mkw.).

Powierzchnia będąca w budowie

Na koniec analizowanego okresu w budowie znajdowało się 1,47 mln mkw. powierzchni, co oznacza spadek o 26% w ujęciu rok do roku.

Największy udział powierzchni budowanej przypadł na województwa:

mazowieckie (32%),

śląskie (14%),

łódzkie (12%)

pomorskie (12%).

Powierzchnie niewynajęte

Warto podkreślić, że analiza wykazała spadek wskaźnika pustostanów do 8,2% na koniec II kwartału 2025 roku. To o 0,2 punktu procentowego mniej w porównaniu z poprzednim kwartałem oraz spadek o 0,1 p.p. w odniesieniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Najwyższe wskaźniki pustostanów odnotowano w województwach:

lubuskim (18,4%),

świętokrzyskim (17,2%),

pomorskim (10,7%).

Najniższy poziom pustostanów zanotowano natomiast w województwach:

opolskim (1,7%),

podlaskim (0%),

warmińsko-mazurskim (0%).

Wielkości transakcji najmu

Podczas drugiego kwartału 2025 roku popyt brutto na powierzchnie magazynowo-przemysłowe wyniósł 1,84 mln mkw., co oznacza wzrost o 7% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Największym zainteresowaniem najemców cieszyły się województwa:

dolnośląskie (315 tys. mkw.),

śląskie (306 tys. mkw.),

mazowieckie (303 tys. mkw.).

Struktura umów w II kwartale 2025 roku przedstawia się następująco::

przedłużenia umów 53%,

nowe umowy (w tym projekty typu BTS) 42%,

ekspansje prawie 5%.

Podsumowanie

Analiza Polskiej Izby Nieruchomości Komercyjnych objęła dane od firm doradczych dotyczące rynku powierzchni magazynowo-przemysłowych w Polsce za II kwartał 2025 roku, uwzględniając m.in. zasoby, nową podaż, budowy, pustostany i transakcje najmu. Z raportu wynika, że mimo spadku nowej podaży i powierzchni w budowie, wzrósł popyt najmu, a poziom pustostanów nieznacznie się obniżył.

Źródło: Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych (PINK)