Jakie dane zostały poddane analizie?
Opublikowana analiza Polskiej Izby Nieruchomości Komercyjnych została przygotowana na podstawie danych przekazanych przez firmy doradcze działające na rynku nieruchomości komercyjnych, takie jak:
- Axi Immo,
- BNP Paribas Real Estate Poland,
- CBRE,
- Colliers,
- Cushman & Wakefield,
- JLL,
- Knight Frank,
- Newmark Polska,
- Savills.
Podsumowanie za II kwartał 2025 roku dotyczy rynku powierzchni magazynowo-przemysłowych w Polsce i zawiera informacje o:
- zasobach istniejącej nowoczesnej powierzchni,
- wolumenie nowej podaży,
- powierzchni będącej w budowie,
- wielkości transakcji najmu,
- powierzchni niewynajętej.
Zasoby istniejącej nowoczesnej powierzchni
Według danych zawartych w analizie, na koniec II kwartału 2025 roku rynek nowoczesnej powierzchni magazynowo-przemysłowej w Polsce osiągnął łącznie 36 mln mkw.
Największe zasoby powierzchni znajdują się w województwach:
- mazowieckim (7,19 mln mkw.),
- śląskim (6,15 mln mkw.),
- dolnośląskim (5,30 mln mkw.).
Wolumen nowej podaży
Podczas drugiego kwartału 2025 roku dostarczono 468,4 tys. mkw. nowej powierzchni, co oznacza spadek o 40% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.
Najwięcej nowej powierzchni powstało w województwach:
- śląskim (137,8 tys. mkw.),
- mazowieckim (100,6 tys. mkw.),
- zachodniopomorskim (86,5 tys. mkw.).
Powierzchnia będąca w budowie
Na koniec analizowanego okresu w budowie znajdowało się 1,47 mln mkw. powierzchni, co oznacza spadek o 26% w ujęciu rok do roku.
Największy udział powierzchni budowanej przypadł na województwa:
- mazowieckie (32%),
- śląskie (14%),
- łódzkie (12%)
- pomorskie (12%).
Powierzchnie niewynajęte
Warto podkreślić, że analiza wykazała spadek wskaźnika pustostanów do 8,2% na koniec II kwartału 2025 roku. To o 0,2 punktu procentowego mniej w porównaniu z poprzednim kwartałem oraz spadek o 0,1 p.p. w odniesieniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.
Najwyższe wskaźniki pustostanów odnotowano w województwach:
- lubuskim (18,4%),
- świętokrzyskim (17,2%),
- pomorskim (10,7%).
Najniższy poziom pustostanów zanotowano natomiast w województwach:
- opolskim (1,7%),
- podlaskim (0%),
- warmińsko-mazurskim (0%).
Wielkości transakcji najmu
Podczas drugiego kwartału 2025 roku popyt brutto na powierzchnie magazynowo-przemysłowe wyniósł 1,84 mln mkw., co oznacza wzrost o 7% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.
Największym zainteresowaniem najemców cieszyły się województwa:
- dolnośląskie (315 tys. mkw.),
- śląskie (306 tys. mkw.),
- mazowieckie (303 tys. mkw.).
Struktura umów w II kwartale 2025 roku przedstawia się następująco::
- przedłużenia umów 53%,
- nowe umowy (w tym projekty typu BTS) 42%,
- ekspansje prawie 5%.
Podsumowanie
Analiza Polskiej Izby Nieruchomości Komercyjnych objęła dane od firm doradczych dotyczące rynku powierzchni magazynowo-przemysłowych w Polsce za II kwartał 2025 roku, uwzględniając m.in. zasoby, nową podaż, budowy, pustostany i transakcje najmu. Z raportu wynika, że mimo spadku nowej podaży i powierzchni w budowie, wzrósł popyt najmu, a poziom pustostanów nieznacznie się obniżył.
Źródło: Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych (PINK)