Rynek powierzchni magazynowo-przemysłowych w Polsce: dane PINK za II kwartał 2025 – popyt w górę (1,84 mln mkw.), pustostany w dół (8,2%)

materiały prasowe, opracowanie redakcja
2025-08-12 8:00

Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych (PINK) przygotowała i opublikowała analizę rynku powierzchni magazynowo-przemysłowych w Polsce za II kwartał 2025 roku. Rynek osiągnął 36 mln mkw. nowoczesnej powierzchni, z największymi zasobami w województwach mazowieckim, śląskim i dolnośląskim. Nastąpił spadek nowej podaży o 40% r/r, ale mimo to popyt brutto wzrósł o 7%. Wskaźnik pustostanów obniżył się do 8,2%.

Autor: vladimir_n / Getty Images Według danych zawartych w analizie, na koniec II kwartału 2025 roku rynek nowoczesnej powierzchni magazynowo-przemysłowej w Polsce osiągnął łącznie 36 mln mkw.
Jakie dane zostały poddane analizie?

Opublikowana analiza Polskiej Izby Nieruchomości Komercyjnych została przygotowana na podstawie danych przekazanych przez firmy doradcze działające na rynku nieruchomości komercyjnych, takie jak:

  • Axi Immo,
  • BNP Paribas Real Estate Poland,
  • CBRE,
  • Colliers,
  • Cushman & Wakefield,
  • JLL,
  • Knight Frank,
  • Newmark Polska,
  • Savills.

Podsumowanie za II kwartał 2025 roku dotyczy rynku powierzchni magazynowo-przemysłowych w Polsce i zawiera informacje o:

  • zasobach istniejącej nowoczesnej powierzchni,
  • wolumenie nowej podaży,
  • powierzchni będącej w budowie,
  • wielkości transakcji najmu,
  • powierzchni niewynajętej.

Zasoby istniejącej nowoczesnej powierzchni

Według danych zawartych w analizie, na koniec II kwartału 2025 roku rynek nowoczesnej powierzchni magazynowo-przemysłowej w Polsce osiągnął łącznie 36 mln mkw.

Największe zasoby powierzchni znajdują się w województwach:

  • mazowieckim (7,19 mln mkw.),
  • śląskim (6,15 mln mkw.),
  • dolnośląskim (5,30 mln mkw.).

Wolumen nowej podaży

Podczas drugiego kwartału 2025 roku dostarczono 468,4 tys. mkw. nowej powierzchni, co oznacza spadek o 40% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Najwięcej nowej powierzchni powstało w województwach:

  • śląskim (137,8 tys. mkw.),
  • mazowieckim (100,6 tys. mkw.),
  • zachodniopomorskim (86,5 tys. mkw.).

Powierzchnia będąca w budowie

Na koniec analizowanego okresu w budowie znajdowało się 1,47 mln mkw. powierzchni, co oznacza spadek o 26% w ujęciu rok do roku.

Największy udział powierzchni budowanej przypadł na województwa:

  • mazowieckie (32%),
  • śląskie (14%),
  • łódzkie (12%)
  • pomorskie (12%).

Powierzchnie niewynajęte

Warto podkreślić, że analiza wykazała spadek wskaźnika pustostanów do 8,2% na koniec II kwartału 2025 roku. To o 0,2 punktu procentowego mniej w porównaniu z poprzednim kwartałem oraz spadek o 0,1 p.p. w odniesieniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Najwyższe wskaźniki pustostanów odnotowano w województwach:

  • lubuskim (18,4%),
  • świętokrzyskim (17,2%),
  • pomorskim (10,7%).

Najniższy poziom pustostanów zanotowano natomiast w województwach:

  • opolskim (1,7%),
  • podlaskim (0%),
  • warmińsko-mazurskim (0%).

Wielkości transakcji najmu

Podczas drugiego kwartału 2025 roku popyt brutto na powierzchnie magazynowo-przemysłowe wyniósł 1,84 mln mkw., co oznacza wzrost o 7% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Największym zainteresowaniem najemców cieszyły się województwa: 

  • dolnośląskie (315 tys. mkw.),
  • śląskie (306 tys. mkw.),
  • mazowieckie (303 tys. mkw.).

Struktura umów w II kwartale 2025 roku przedstawia się następująco::

  • przedłużenia umów 53%,
  • nowe umowy (w tym projekty typu BTS) 42%,
  • ekspansje prawie 5%.

Podsumowanie

Analiza Polskiej Izby Nieruchomości Komercyjnych objęła dane od firm doradczych dotyczące rynku powierzchni magazynowo-przemysłowych w Polsce za II kwartał 2025 roku, uwzględniając m.in. zasoby, nową podaż, budowy, pustostany i transakcje najmu. Z raportu wynika, że mimo spadku nowej podaży i powierzchni w budowie, wzrósł popyt najmu, a poziom pustostanów nieznacznie się obniżył.

Źródło: Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych (PINK)

