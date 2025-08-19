Rozmowy Muratora: Lidia Klarkowska, Stalprodukt - Zamość Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Sytuacja na rynku magazynowym w II kwartale 2025 roku

Polski rynek magazynowy należy do czołówki europejskiej pod względem dostępnej powierzchni. Jego rozwój pozostaje stabilny – w II kwartale 2025 roku zasoby przekroczyły 36 mln mkw., co oznacza wzrost o 7,2%. w ujęciu rocznym, zgodnie z danymi przedstawionymi w raporcie CBRE. Do użytku oddano 468,4 tys. mkw. W tym samym okresie odnotowano również znaczący wzrost powierzchni w budowie – aż o 47% w porównaniu do I kwartału 2025 roku. Łącznie rozpoczęto budowę 657 tys. mkw. nowych obiektów.

Na Mazowszu ruszyło aż jedenaście nowych projektów, co czyni region liderem pod względem aktywności budowlanej.

Eksperci CBRE wskazują, że skłonność właścicieli magazynów do udzielania rabatów i zachęt przy najmie powierzchni jest coraz mniejsza, co przekłada się na lekki wzrost stawek czynszowych.

Najważniejsze projekty ukończone w II kwartale 2025 roku to:

Rynek magazynowy w Polsce przyspiesza – mówi Michał Śniadała, szef działu logistyczno-magazynowego w CBRE, komentując sytuację w II kwartale 2025 roku:

Rozwój rynku magazynowego w Polsce przyspiesza. W II kwartale 2025 roku do użytku oddano 468,4 tys. mkw. i zaczęto budowę kolejnych 657 tys. mkw. Oznacza to, że rozpoczęto o 47% więcej nowych inwestycji niż w pierwszym kwartale tego roku. W sumie w kraju powstaje obecnie 1,47 mln mkw. powierzchni magazynowej, z czego 41 proc. w formie spekulacyjnej, a więc bez zadeklarowanego najemcy. To oznacza, że inwestorzy nie obawiają się braku popytu na nowe magazyny. Liderem pod względem aktywności budowlanej jest Mazowsze. W regionie ruszyło aż jedenaście nowych projektów. Na kolejnych miejscach znajdują się województwa śląskie i pomorskie.

Jak zmienił się popyt w ciągu pierwszego półrocza 2025 roku?

W ciągu pierwszego półrocza bieżącego roku wynajęto w kraju łącznie 2,96 mln mkw. powierzchni magazynowej, co stanowi wzrost o 8% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Renegocjacje umów odpowiadały za 38% całej aktywności najmu.

Regiony cieszące się największym zainteresowaniu najemców to:

województwo śląskie (534,7 tys. mkw.),

Mazowsze (504,3 tys. mkw.),

Dolny Śląsk (428,6 tys. mkw.).

Umowa najmu podpisana przez firmę SHEIN na niemal 80 tys. mkw. w obiekcie ECE Kąty Wrocławskie to jedna z kluczowych transakcji w analizowanym okresie.

Jak obecnie kształtują się stawki czynszów na rynku magazynowym?

Wskaźnik pustostanów, czyli poziom niewynajętej powierzchni magazynowej, utrzymuje się na stabilnym poziomie i wynosi 8,2%. W ujęciu kwartalnym odnotowano nieznaczny spadek o 0,27 pp.

Przeciętne efektywne czynsze w całym kraju (z wyłączeniem Warszawy) w II kwartale 2025 roku kształtowały się w zakresie od 2,5 do 4,2 EUR/mkw. miesięcznie.

Najniższe efektywne stawki za miesiąc odnotowano w następujących regionach:

2,8 EUR/mkw. w Wielkopolsce,

3,3 EUR/mkw. w województwie pomorskim,

3,6 EUR/mkw. w województwie warmińsko-mazurskim.

Najwyższe stawki efektywne wystąpiły w Warszawie – od 4,9 EUR/mkw. miesięcznie.

Czynsze na rynku magazynowym wykazują lekki wzrost – mówi Michał Śniadała, podsumowując sytuację w II kwartale 2025 roku:

Mimo stabilnego poziomu pustostanów, obserwujemy lekki wzrost czynszów za najem powierzchni magazynowej w obiektach prime. Równolegle rosną także stawki efektywne, co wskazuje na ograniczoną skłonność właścicieli do udzielania rabatów i dodatkowych zachęt.

