Jakie czynniki wpływają na długi czas realizacji inwestycji?

Według danych GUS w pierwszym kwartale 2025 roku średni czas budowy budynku wielorodzinnego w Polsce wyniósł 25 miesięcy. To zdecydowanie krócej niż w przypadku domów jednorodzinnych (52,6 miesiąca), ale wciąż zbyt długo, biorąc pod uwagę zarówno skalę zapotrzebowania na mieszkania, jak i dostępne możliwości technologiczne.

Pan Piotr Koszyk, członek zarządu Q3D Contract, wyjaśnia, że za długi czas realizacji inwestycji odpowiada kilka czynników:

Przyczyn opóźnień zazwyczaj jest kilka: długie procesy administracyjne, niedobory wykwalifikowanej kadry, utrudnienia w łańcuchach dostaw i dominacja technologii tzw. „tradycyjnej udoskonalonej”, która opiera się na ręcznym, sekwencyjnym wznoszeniu konstrukcji. Deweloperzy często nie mają innego wyjścia – pracują z tym, co znane, bo brakuje przeszkolonych zespołów i dostępnych rozwiązań wdrożeniowych.

Wspomniane czynniki powodują, że nawet przy dobrej koniunkturze bloki wznoszone są zbyt wolno, a potrzeby rynku pozostają niezaspokojone, przez co musi się on mierzyć z problemem mniejszych zasobów mieszkań, presją cenową i coraz większym rozwarstwieniem dostępności lokali.

Choć istnieją technologie, które mogą skrócić czas realizacji projektów, wciąż są one stosowane zbyt rzadko. Można powiedzieć, że branża utknęła w martwym punkcie – pomiędzy tym, co technologicznie możliwe, a tym, co faktycznie dzieje się na placach budowy.

Jakie technologie mogą skrócić czas budowy?

Prefabrykacja

Chodzi tu o budowanie dużych fragmentów konstrukcji w fabrykach i ich montaż na miejscu. Taka metoda pozwala skrócić czas realizacji inwestycji nawet o kilkanaście miesięcy. Dodatkowym atutem prefabrykacji jest uniezależnienie harmonogramu prac od warunków pogodowych. W modelu OSC (off-site construction) ściany, stropy czy moduły instalacyjne są przygotowywane równolegle z pracami na placu budowy, a to może znacząco przyspieszyć cały proces.

Automatyzacja i robotyzacja

Z opublikowanego przez ThinkCo raportu „Budownictwo 5.0” wynika, że autonomiczne roboty budowlane mogą przyspieszyć proces murowania nawet 120-krotnie w porównaniu do tradycyjnych metod.

Na uwagę zasługuje również BIM (Building Information Modeling) umożliwiający cyfrowe planowanie całego cyklu życia budynku – od projektu po zarządzanie eksploatacją. W opinii większości specjalistów z polskiej branży budowlanej (ponad 60% – dane ThinkCo) jego wykorzystanie pozwala znacząco zredukować liczbę błędów projektowych i przyspieszyć budowę. W ciągu ostatnich lat wzrosła liczba przedsiębiorstw stosujących BIM:

biura projektowe – 40%,

firmy wykonawcze – 21%,

inwestorzy – 37%.

Pan Piotr Koszyk opowiada o nowych technologiach:

Technologie już dziś pozwalają budować szybciej, sprawniej i bez kosztownych pomyłek. Prefabrykacja, automatyzacja czy modelowanie informacji o budynku to nie są już eksperymenty – to narzędzia, które działają na realnych budowach. Problem polega na tym, że wciąż traktujemy je jak ciekawostkę, a nie standard. Branża budowlana jest ostrożna z natury, ale jeśli naprawdę chcemy skrócić czas realizacji i poprawić jakość, musimy przestać bać się zmian.

Bariery we wdrażaniu nowych technologii

Transformacja sektora postępuje powoli. Największą przeszkodę stanowią koszty i brak wykwalifikowanych kadr. Z raportu ThinkCo wynika, że tylko 22% firm w Polsce ma zamiar zainwestować w robotykę i druk 3D.

Kolejną barierą we wdrażaniu nowych technologii jest opór rynku. Większość wykonawców to małe, lokalne firmy, które nie dostrzegają potrzeby odchodzenia od sprawdzonych, ręcznych metod pracy. Zgodnie z danymi z raportu ThinkCo, blisko 80% respondentów z polskiej branży budowlanej deklaruje, że wdrażanie nowych technologii w ich firmach jest trudne lub bardzo trudne. Potwierdza to, że problemem nie są tylko finanse. Równie istotna jest zmiana mentalności oraz organizacji pracy. Utrudnieniem pozostaje również niedobór szkoleń oraz niska świadomość korzyści, jakie daje cyfryzacja – zarówno wśród wykonawców, jak i inwestorów.

Pan Piotr Koszyk wyjaśnia, jakie czynniki mogą wpłynąć na zmiany w polskim budownictwie:

Co może zmienić układ sił? W dużej mierze rosnąca konkurencja. Firmy inwestujące w automatyzację już dziś mają przewagę – szybciej kończą inwestycje, lepiej zarządzają kosztami i spełniają rygorystyczne normy ESG. Skrócenie czasu budowy bloków mieszkalnych w Polsce jest możliwe – i potrzebne. Technologie są dla nas dostępne: prefabrykaty, BIM, robotyka i automatyzacja. To nie futurystyczne pomysły, lecz działające rozwiązania. Jednak bez zmian systemowych, lepszych regulacji i inwestycji w kadry, nawet najlepsze innowacje mogą utknąć w katalogach ofertowych.

