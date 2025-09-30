Rozmowy Muratora: Krystyna Baran, Wiśniowski Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Raport inwestycyjny Parki handlowe i małe parki convenience „Retail parks everywhere"? został przygotowany przez Avison Young we współpracy z:

CMS (renomowaną kancelarią prawną, działającą na rynku nieruchomości komercyjnych, w tym aktywnie w sektorze parków handlowych),

BIG Poland (inwestorem obecnym na polskim rynku parków handlowych od 2022 roku, zrealizował dotychczas dziesięć akwizycji),

Polską Radą Centrów Handlowych (PRCH), organizacją, która początkowo koncentrowała się na dużych obiektach handlowych, a od kilku lat aktywnie wspiera i promuje również segment parków handlowych w Polsce.

Historia parków handlowych w Polsce

Parki handlowe zaczęły rozwijać się w Polsce pod koniec lat 90. XX wieku, w związku z transformacją ustrojową kraju. Pierwsze projekty powstawały na obrzeżach dużych miast, tworząc nowe destynacje zakupowe, uzupełniane z czasem innymi formatami handlowymi.

Rozwój sektora parków handlowych w Polsce trwa od trzech dekad – w 2019 roku rynek oferował 1,5 mln mkw. powierzchni w obiektach o GLA przekraczającym 5 000 mkw. Pandemia COVID-19 w 2020 roku zwróciła szczególną uwagę na ten format ze względu na jego otwarty układ, który sprawił, że obostrzenia sanitarne miały na niego ograniczony wpływ. Równolegle rosło zainteresowanie lokalnymi i wygodnymi zakupami, co dodatkowo zwiększyło atrakcyjność parków handlowych w oczach inwestorów. W efekcie format ten zaczął dynamicznie się rozwijać, a liczba nowych projektów istotnie wzrosła.

W kolejnych latach (2020-2024) powierzchnia parków handlowych o GLA > 5 000 mkw. wzrosła o kolejne 1,5 mln mkw. W pierwszej połowie 2025 roku oddano do użytku kolejne 120 000 mkw., a w drugiej połowie zaplanowano oddanie następnych 340 000 mkw.

Inwestorzy deklaruję, że w 2026 r. w parkach handlowych pojawi się jeszcze około 500 000 mkw. nowej powierzchni.

Polski rynek parków handlowych w liczbach

Obecnie na polskim rynku działa ponad 290 dużych parków handlowych o powierzchni przekraczającej 5 000 mkw. GLA. Łącznie zajmują one około 3,2 mln mkw. GLA, co stanowi 21% nowoczesnych zasobów handlowych i jest dwukrotnie większą powierzchnią niż w 2010 roku.

Większość inwestycji realizowanych od 2020 roku (ponad 70%) to obiekty o powierzchni od 5 000 do 10 000 mkw. GLA. W 60% przypadków nowe projekty powstają w miastach liczących mniej niż 50 000 mieszkańców.

Na polskim rynku funkcjonuje także ponad 400 małych parków convenience, których powierzchnia zwykle wynosi od 2 000 do 5 000 mkw., dostarczając łącznie około 1,3 mln mkw. GLA.

Polecamy również:

Aktualne trendy

Polski rynek parków handlowych utrzymuje wysokie tempo rozwoju, a inwestorzy coraz częściej wybierają większe projekty. Obecnie w budowie lub rozbudowie znajduje się 52 parków handlowych o powierzchni GLA powyżej 5 000 mkw., z czego 10 przekroczy 15 000 mkw.

Największym realizowanym projektem jest Osada w Żyrardowie, która po ukończeniu zaoferuje 33 000 mkw. GLA. Taka skala inwestycji odzwierciedla ewolucję sektora, gdzie większe parki handlowe coraz częściej pełnią funkcję alternatywy dla tradycyjnych regionalnych centrów handlowych.

Artur Czuba, Director, Investment w Avison Young, komentuje sytuację na rynku:

Te większe formaty okazały się atrakcyjne dla szerszego grona najemców, przyciągając nie tylko operatorów oferujących produkty codziennego użytku, ale także marki z segmentu mody ekonomicznej oraz gastronomię i usługi. W rezultacie, parki handlowe stopniowo przekształcają się z czysto lokalnych miejsc zakupów w bardziej wszechstronne lokalizacje handlowe, które zaspokajają coraz więcej potrzeb konsumentów.

Najwięksi inwestorzy rynku

Rynek parków handlowych (o GLA powyżej 5 000 mkw.) w Polsce koncentruje się wokół 10 największych graczy, którzy kontrolują około 45% istniejącej podaży w tego typu obiektach. Do czołowej grupy należą m.in.:

Pradera – lider rynku z 9% udziałem, opierający się na portfolio czterech dużych aktywów,

Saller – na drugim miejscu z 8% udziałem,

BIG Poland – z 6% udziałem,

Trei Real Estate – z 5% udziałem.

Udziały pozostałych właścicieli są znacznie mniejsze i nie przekraczają 3%.

Eran Levy, CEO w BIG Poland, opowiada o strategii firmy:

Debiut BIG w Polsce w 2022 roku zapoczątkował skoncentrowaną, długoterminową strategię rozwoju, ukierunkowaną na miasta średniej wielkości o wysokim potencjale. Pozyskujemy i rozwijamy nieruchomości w atrakcyjnych lokalizacjach, ze starannie dobranym miksem najemców oraz wyraźnymi perspektywami wzrostu wartości. Od momentu wejścia na polski rynek BIG zbudował portfel 10 w pełni skomercjalizowanych parków handlowych o łącznej powierzchni blisko 200 tys. mkw GLA, zdobywając około 6% udziału w rozwijającym się segmencie parków handlowych w Polsce.

Realizacja nowych projektów

W sierpniu 2025 roku siedmiu najaktywniejszych deweloperów parków handlowych i małych parków convenience odpowiadało łącznie za niemal połowę noworealizowanych powierzchni. Na miejscu lidera znalazła się firma Saller z 13% udziałem w całkowitej podaży w budowie, natomiast drugie miejsce zajęła LCP Properties z udziałem na poziomie 10%.

Pomimo silnej pozycji kilku kluczowych graczy, struktura własnościowa realizowanych inwestycji pozostaje rozproszona – projekty na etapie budowy prowadzi obecnie około 40 aktywnych deweloperów.

Obecnie w budowie znajduje się około 510 000 mkw. nowej powierzchni parków handlowych. Blisko 57% tej podaży realizowana jest w miastach liczących mniej niż 50 000 mieszkańców, natomiast 19% przypada na osiem największych aglomeracji miejskich w Polsce.

Spośród ponad 64 realizowanych projektów, 15 ma powierzchnię przekraczającą 10 000 mkw. GLA, co wskazuje na stopniowe zwiększanie skali nowych inwestycji.

Dane dotyczące nowej podaży dostarczonej na polski rynek handlowy w ciągu ostatnich pięciu lat potwierdzają dynamiczny rozwój segmentu parków handlowych. W tym okresie w formacie parków handlowych oddano do użytku 1,7 mln mkw. GLA, a w przypadku tradycyjnych centrów handlowych było to nieco ponad 500 000 mkw. GLA.

Typowy nowy park handlowy w budowie to obiekt o powierzchni 5 000–10 000 mkw. GLA (62%), realizowany najczęściej w mieście liczącym od 10 do 50 tysięcy mieszkańców (52%) i zlokalizowany w miejscu codziennych tras komunikacyjnych, najczęściej „po drodze do domu” (40%).

Źródło: Avison Young