Kompletny łańcuch wartości centrów danych w Polsce

Polish Data Center Association (PLDCA) przygotowało raport, z którego wynika, że niemal 6 na 10 firm działających w polskim łańcuchu wartości centrów danych to przedsiębiorstwa polskie lub firmy prowadzące lokalną produkcję. To pierwsza taka analiza, która opisuje pełną strukturę tego sektora w kraju – od pomysłu i projektu, przez budowę i integrację systemów, aż po produkcję sprzętu i codzienne utrzymanie.

Jeszcze kilka lat temu branża ta w Polsce była postrzegana głównie jako infrastruktura wspierająca rozwój chmury i usług cyfrowych. Z raportu wynika jednak, że Polska nie jest już tylko państwem, w którym buduje się serwerownie – krajowe firmy są obecne na każdym istotnym etapie cyklu życia centrum danych. Analiza pokazuje, że to rynek w dużej mierze oparty na lokalnym, dobrze rozwiniętym ekosystemie, który przyspiesza realizację inwestycji, zwiększa ich bezpieczeństwo i wzmacnia pozycję Polski jako ważnego centrum cyfrowego w regionie.

Polski ekosystem centrów danych daje przewagę w regionie

Pan Piotr Kowalski, dyrektor zarządzający Polish Data Center Association (PLDCA), podkreśla, że opublikowany raport „Ecosystem Guide” obala mit, że Polska pełni jedynie rolę podwykonawczą w globalnym rynku centrów danych. W rzeczywistości lokalne firmy w dużej mierze zapewniają kluczowe kompetencje inżynierskie, produkcyjne i operacyjne, dzięki którym inwestycje mogą być realizowane szybciej, taniej i z większą kontrolą nad jakością. Co więcej, w sytuacji, gdy Europa boryka się z ograniczeniami energetycznymi i coraz mniejszą dostępnością mocy dla nowych projektów, posiadanie takiego w pełni rozwiniętego ekosystemu w jednym kraju daje Polsce znaczącą przewagę.

Lokalny łańcuch wartości napędza rozwój rynku DC w Polsce

Rozwój lokalnego łańcucha wartości wpływa na współpracę sektora z innymi branżami, takimi jak energetyka, budownictwo, telekomunikacja czy przemysł technologiczny. Firmy z różnych sektorów nie ograniczają się już wyłącznie do świadczenia usług dla DC – aktywnie uczestniczą w tworzeniu i rozwijaniu projektów centrów.

Centra danych stają się węzłami innowacji technicznych, integrując kompetencje projektowe, energetyczne, produkcyjne i software’owe. W efekcie tworzy to podstawę do realizacji zaawansowanych technologicznie inwestycji, takich jak obiekty o niskim PUE, centra przystosowane do odzysku ciepła czy infrastruktura wspierająca dynamicznie rosnące modele sztucznej inteligencji.

Rozwinięte lokalne zaplecze produkcji i usług sprawia, że Polska może w pełni realizować projekty DC w oparciu o krajowe kompetencje, zwiększając konkurencyjność, skracając czas realizacji inwestycji i wzmacniając swoją pozycję jako regionalne centrum cyfrowej infrastruktury.

Centra danych w Polsce – pełny ekosystem jako przewaga inwestycyjna

W praktyce raport PLDCA pokazuje, że inwestor, który chce zrealizować centrum danych w Polsce, może skorzystać z krajowych zasobów – od projektu architektonicznego, przez konstrukcję i instalacje techniczne, po dostawy kluczowych elementów infrastruktury.

Jakie korzyści biznesowe wynikają z kompletności polskiego rynku DC? Są to:

krótsze harmonogramy realizacji inwestycji,

mniejsze ryzyko opóźnień,

łatwiejsza koordynacja projektów,

większa odporność na zewnętrzne wstrząsy.

Centra danych stanowią również podstawę rozwoju sztucznej inteligencji, chmury i nowoczesnego przemysłu. Wspomniana przewaga ma charakter systemowy i wykracza poza samą branżę IT.

Raport PLDCA – dalsze inwestycje i stabilne regulacje kluczowe dla rozwoju sektora

Krystian Pypłacz, ekspert Polish Data Center Association (PLDCA), podkreśla, że raport pokazuje nową fazę rozwoju polskiego sektora centrów danych oraz wskazuje, że wykorzystanie jego potencjału wymaga dalszych inwestycji, stabilnych regulacji i wykwalifikowanych kadr:

Raport PLDCA nie tylko porządkuje wiedzę o sektorze, ale też pokazuje, że Polska weszła w nową fazę rozwoju infrastruktury cyfrowej. To już nie pojedyncze inwestycje, lecz spójny, rosnący sektor gospodarki, który coraz mocniej wpływa na pozycję kraju w europejskiej transformacji technologicznej. Jednocześnie trzeba pamiętać, że ten potencjał nie jest dany raz na zawsze – to szansa, a nie gwarancja sukcesu. Aby ją wykorzystać, Polska musi utrzymać tempo inwestycji, dbać o stabilne regulacje, energię i kadry. Najbliższe lata zdecydują, czy lokalny łańcuch wartości stanie się trwałym fundamentem naszej pozycji - wierzę, że tak właśnie będzie.

W najbliższych latach inwestorzy będą koncentrować swoją uwagę na rynkach, które są zdolne do samodzielnego projektowania, budowania i utrzymywania obiektów. Taką pozycję osiąga Polska, dysponując zarówno kompetencjami technicznymi, jak i zakładami produkcyjnymi oraz zapleczem wykonawczym. Raport PLDCA opisał jej potencjał w sposób systemowy. Aby jednak w pełni go wykorzystać, potrzebne są kolejne inwestycje, współpraca branżowa oraz przemyślane planowanie energetyczne, tak aby Polska nie tylko nadążała za cyfrową rewolucją, lecz aktywnie współtworzyła jej infrastrukturę.

Źródło: PLDCA

