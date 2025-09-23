Robot murarski Walter Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Strategiczna lokalizacja i infrastruktura gotowa na przyszłość

Projekt łączy dobrą lokalizację z nowoczesnymi technologiami – zarówno w kwestii zasilania, chłodzenia, jak i infrastruktury telekomunikacyjnej. Inwestycja powstała w Duchnicach, w bezpośrednim sąsiedztwie Ożarowa Mazowieckiego, na działce o powierzchni 5,5 hektara. Kampus WAW-3 został zaprojektowany z myślą o potrzebach najbardziej wymagających klientów biznesowych oraz instytucji publicznych. Zapewnia wysoką dostępność, skalowalność i niezawodność, zgodną z międzynarodowymi standardami jakości i bezpieczeństwa.

Atman uruchomił pierwszy z trzech budynków tworzących kampus Data Center Warsaw-3 (WAW-3). Obiekt oferuje 6 324 m² powierzchni IT oraz 14,4 MW mocy dostępnej dla infrastruktury IT. Projektując ten nowoczesny ośrodek, firma postawiła na zrównoważony rozwój – budynek wyróżnia się najwyższą w swojej klasie efektywnością energetyczną i wykorzystuje techniczną wodę w obiegu zamkniętym.

Cały kampus został zaprojektowany z myślą o przyszłości – tak, aby sprostać wyzwaniom cyfrowej transformacji oraz dynamicznie rozwijającego się rynku danych. W kolejnych etapach inwestycji powstaną jeszcze dwa dodatkowe budynki, które umożliwią elastyczne zwiększanie zasobów.

i Autor: Atman/ Materiały prasowe Atman uruchamia nowoczesne centrum danych WAW-3 pod Warszawą

WAW-3 wprowadza na rynek warszawski nową jakość kolokacji

Projektując kampus WAW-3, Atman kierował się misją zapewnienia nieprzerwanego, stabilnego dostępu do danych – zgodnie z filozofią non-stop data. To centrum danych wprowadza na warszawski rynek nową jakość kolokacji – wysokiej gęstości i chłodzonej cieczą w obiegu zamkniętym, gotowe do obsługi i budowy AI Factories o najwyższych wymaganiach. Dzięki temu WAW-3 może skutecznie wspierać rozwój globalnych firm technologicznych oraz dostawców usług hiperskalowych.

Docelowo wszystkie trzy budynki kampusu WAW-3 zaoferują łącznie blisko 19 000 m² powierzchni kolokacyjnej, 43 MW mocy IT oraz przestrzeń dla ponad 50 000 serwerów. Kolejne dwa obiekty zostaną wyposażone na wzór pierwszego – z wydzielonymi strefami bezpieczeństwa oraz pełną infrastrukturą logistyczną, obejmującą doki przeładunkowe, magazyny i parkingi. Takie zaplecze pozwala zapewnić klientom kompleksowe wsparcie operacyjne na najwyższym poziomie.

Warto podkreślić, że Atman powołał dedykowane zespoły odpowiedzialne za bezpieczeństwo i wsparcie techniczne, które na bieżąco monitorują infrastrukturę oraz czuwają nad ciągłością działania usług data center.

Budowa kolejnych obiektów będzie dostosowywana do tempa komercjalizacji, co zapewni możliwość szybkiej reakcji na zmieniające się potrzeby rynku.

Rosnące zapotrzebowanie na moc obliczeniową napędza rozwój rynku data center

Według szacunków specjalistów, do 2030 roku całkowita moc obliczeniowa dostępna w krajowych centrach danych przekroczy 500 MW. Ograniczona dostępność mocy przyłączeniowej w dojrzałych hubach FLAP-D (Frankfurt, Londyn, Amsterdam, Paryż, Dublin) sprawia, że inwestorzy coraz częściej kierują swoją uwagę na rynki tzw. „drugiej fali” – w tym na Warszawę.

Inwestycja WAW-3 została stworzona z myślą o wsparciu transformacji cyfrowej polskiej gospodarki. Jej projekt odpowiada na potrzeby najbardziej zaawansowanych środowisk IT. To, co wyróżnia kampus, to innowacyjna konstrukcja, wysoka skalowalność zasobów oraz zaawansowane rozwiązania technologiczne w zakresie zasilania i chłodzenia. Dzięki nim WAW-3 wyznacza nowy standard rozwoju polskiego rynku kolokacji.

Warto podkreślić, że cały obiekt jest zasilany w 100% energią odnawialną.

Finansowanie inwestycji

Atman pozyskał finansowanie w wysokości 1,35 mld zł od konsorcjum sześciu podmiotów finansowych. Umowa kredytowa obejmuje nie tylko standardowe warunki finansowe, ale też cele z zakresu efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju, zgodne z zasadami ESG. To dowód na silną pozycję spółki i jej konsekwentne podejście do odpowiedzialnego wzrostu.

Komentarze osób związanych z inwestycją

Strategiczny wymiar inwestycji podkreśla Sławomir Koszołko, CEO Atman, który zwraca uwagę na jej znaczenie zarówno dla firmy, jak i dla całego rynku data center w Europie Środkowo-Wschodniej:

Ta inwestycja wprowadza nas na nowy poziom jako dostawcę usług data center nie tylko w Polsce, ale w całym regionie CEE – co potwierdza zaufanie instytucji finansowych kredytujących nasz projekt. To kolejny krok w naszej ekspansji na obszarze o największej koncentracji biznesu, który wzmacnia pozycję Warszawy jako kluczowego hubu danych w regionie i umacnia markę Atman jako partnera światowej klasy, wspierającego strategiczny rozwój klientów.

i Autor: Atman/ Materiały prasowe Sławomir Koszołko, CEO Atman

CEO Atman zwraca również uwagę na rosnące znaczenie nowoczesnej infrastruktury w kontekście rozwoju AI i digitalizacji procesów biznesowych:

Rosnące zapotrzebowanie na usługi cyfrowe oraz coraz większe obciążenia związane z wykorzystaniem sztucznej inteligencji wymagają niezawodnej, łatwo skalowalnej infrastruktury o wysokiej mocy obliczeniowej. Kampus WAW-3 to nasza odpowiedź na te potrzeby – i nasza przewaga. Przewidując kierunki rozwoju rynku, jako pierwsi w Polsce zrealizowaliśmy projekt tej skali i technologicznego zaawansowania.

