Ile wydaje budownictwo na nowe technologie? Porównanie z rynkiem IT

PMR Market Experts – polska firma badawczo‑konsultingowa – podaje, że w ubiegłym roku branża budowlana przeznaczyła na rozwiązania IT blisko 1 mld zł. Z kolei całościowa wartość rynku IT w Polsce, uwzględniająca wydatki na sprzęt, oprogramowanie i usługi (z wyłączeniem gospodarstw domowych), wyniosła ponad 50 mld zł. Zestawienie tych danych pokazuje, że budownictwo odpowiada jedynie za ok. 2% wartości krajowego rynku IT. Choć to niedużo, sektor coraz aktywniej inwestuje w nowe technologie, a rozwiązania takie jak BIM i sztuczna inteligencja (AI) są coraz częściej wykorzystywane na placach budowy i w biurach projektowych.

Sztuczna inteligencja (AI) i BIM w budownictwie – rosnący potencjał innowacji

Najistotniejszym elementem cyfrowej transformacji budownictwa jest połączenie BIM i AI.

Modelowanie informacji o budynku (BIM) ułatwia komunikację, skraca czas realizacji i ogranicza liczbę błędów, ponieważ pozwala projektantom, wykonawcom i inwestorom pracować na wspólnym, trójwymiarowym modelu zawierającym dane o wszystkich etapach życia obiektu.

ThinkCo przygotowało raport „Budownictwo 5.0”, z którego wynika, że aż 70% przedsiębiorstw uważa, iż BIM pozwala obniżyć koszty budowy i eksploatacji budynków. Według dostępnych raportów GUS i PMR, technologia BIM jest obecnie w trakcie wdrażania w znaczącej części firm, zwłaszcza w średnich i dużych przedsiębiorstwach.

Również sztuczna inteligencja (AI) jest coraz chętniej wykorzystywana przez branżę budowlaną. Uczenie maszynowe i głębokie (ML i DL) pomagają systemom m.in.:

samodzielnie analizować dane,

wykrywać kolizje w projektach,

przewidywać koszty,

rekomendować bardziej efektywne rozwiązania.

Przywołany wcześniej raport ThinkCo wskazuje, że 34% firm w Polsce wykorzystuje technologię BIM – to czternastopunktowy wzrost procentowy w porównaniu z rokiem 2019. Jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, na placach budowy korzysta z niej jedynie 22% firm, jednak jej potencjał wciąż rośnie.

Pan Piotr Koszyk, członek zarządu Q3D Contract, mówi:

Sztuczna inteligencja zmienia sposób, w jaki myślimy o zarządzaniu budową. Dziś maszyny nie tylko wykonują zaprogramowane czynności – one się uczą. Analizują dane z czujników, kamer, dronów i geolokalizacji w czasie rzeczywistym, a na podstawie tych informacji podejmują autonomiczne decyzje. Potrafią wykrywać zagrożenia konstrukcyjne, zoptymalizować trasę poruszania się po placu budowy, przewidywać przestoje czy nawet sugerować zmiany w harmonogramie prac. To nie tylko mniej błędów i większe bezpieczeństwo dla ludzi, ale też ogromna oszczędność czasu i zasobów. Coraz więcej firm przekonuje się, że AI to narzędzie, które realnie zmienia ich codzienność na budowie. Kto zacznie z niego korzystać już dziś, zyska ogromną przewagę w nadchodzących latach.

Po co budownictwu sztuczna inteligencja?

Aż 65% ankietowanych przedsiębiorstw, biorących udział w badaniach prowadzonych przez PMR Market Experts, jako główną przyczynę rosnącej popularności sztucznej inteligencji w firmach budowlanych wskazało chęć automatyzacji procesów oraz poprawy efektywności operacyjnej. Dla 60% motywacją była potrzeba wdrażania innowacji, a dla 58% – redukcja kosztów. Ponad połowa respondentów (56%) oczekuje, że dzięki zastosowaniu AI wzrośnie produktywność pracowników, natomiast 54% liczy na ulepszenie produktów lub usług. Mniejsze znaczenie przypisywano poprawie konkurencyjności (40%) oraz rozwojowi nowych ofert (38%).

Jak automatyzacja zmienia place budowy?

Dane z raportu ThinkCo wskazują, że ponad 60% specjalistów z branży budowlanej uważa, że nowe technologie – takie jak BIM oraz automatyzacja – mogą w dużym stopniu poprawić komunikację i ograniczyć liczbę błędów projektowych. To jednak nie wszystko – cyfryzacja w istotny sposób zmienia również sam plac budowy.

Przykładem są autonomiczne roboty, które:

murują nawet 120 razy szybciej niż człowiek,

są sterowane cyfrowo,

dzięki AI uczą się w czasie rzeczywistym i dostosowują do zmiennych warunków na budowie.

Na placach budowy coraz częściej wykorzystywane są także drony, które:

sprawdzają stabilność konstrukcji,

wspierają procesy inspekcyjne.

Egzoszkielety odciążają pracowników fizycznych, zmniejszając obciążenie mięśni, a czujniki i skanery umożliwiają stały monitoring stanu technicznego budynków i instalacji.

Transformacja branży budowlanej stała się faktem. Firmy, które chcą pozostać konkurencyjne, muszą za nią podążać – wdrażając sztuczną inteligencję, BIM i inne nowoczesne technologie.

Pan Piotr Koszyk z Q3D Contract, mówi:

Cyfryzacja w budownictwie nie jest już rewolucją – to dobrze zaplanowana ewolucja. Firmy, które inwestują w technologie takie jak BIM, AI czy automatyzację procesów, zyskują przewagę konkurencyjną. Cyfrowe narzędzia stają się nie dodatkiem, a fundamentem nowoczesnego budownictwa. To zmiana sposobu myślenia o całym cyklu życia budynku – od projektowania, przez realizację, po eksploatację. Inwestorzy coraz częściej oczekują cyfrowej dokumentacji, zautomatyzowanych harmonogramów i danych w czasie rzeczywistym. Technologie te pozwalają szybciej reagować na problemy, precyzyjnie planować budżet i ograniczać ryzyko opóźnień. Ta transformacja – a w zasadzie uczestnictwo w niej – staje się powoli warunkiem utrzymania na rynku.

Źródło: Prime Time PR / Q3D Contract

