Systemy zarządzania energią (EMS) – jak zwiększyć efektywność energetyczną budynku?

Autor: B4LLS / Getty Images Zasada działania inteligentnych systemów zarządzania energią opiera się na integracji 3 warstw: sprzętowej, komunikacyjnej i zarządzającej.

Inteligentne systemy zarządzania energią (Energy Management Systems – EMS) stopniowo stają się fundamentem współczesnych obiektów komercyjnych, przemysłowych i mieszkaniowych. Integrują one zaawansowaną technologię, dzięki której możliwe jest skuteczne zarządzanie zużyciem energii i podnoszenie efektywności energetycznej budynków.

Czym są inteligentne systemy zarządzania energią?

Standardowe systemy zarządzania energią umożliwiają przede wszystkim monitorowanie i kontrolowanie zużycia energii w budynkach. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym, takim jak czujniki, liczniki, systemy automatyki budynkowej i sztuczna inteligencja, możliwe jest jeszcze bardziej efektywne zarządzanie energią w czasie rzeczywistym i optymalizowanie jej zużycia.

W praktyce inteligentny system zarządzania energią (EMS) to zaawansowana platforma informatyczna i sprzętowa, która integruje wszystkie kluczowe instalacje budynku – m.in.:

systemy HVAC,

oświetlenie,

zasilanie gniazd,

systemy bezpieczeństwa,

ładowanie pojazdów elektrycznych.

W ten sposób tworzy jeden spójny ekosystem dostosowany do rzeczywistych potrzeb obiektu. Dzięki temu możliwe jest automatyczne sterowanie zużyciem energii i analiza danych, co przekłada się na optymalizację kosztów i zwiększenie efektywności energetycznej.

Systemy te funkcjonują na różnych poziomach zaawansowania – od prostych rozwiązań typu smart home po rozbudowane platformy EMS i BMS stosowane w dużych budynkach biurowych czy halach przemysłowych. Szczególnie ważną rolę odgrywają w obiektach przemysłowych i komercyjnych, gdzie zużycie energii jest znaczne, a zarządzanie nim bez wsparcia nowoczesnych technologii byłoby nieefektywne i kosztowne.

Inteligentny system zarządzania energią – jakie ma główne cele?

Inteligentne systemy zarządzania energią pełnią wiele ważnych funkcji, których celem jest zwiększenie efektywności energetycznej, redukcja kosztów i poprawa niezawodności instalacji elektrycznych.

Do najważniejszych zadań tych systemów należą:

Optymalizacja zużycia energii – systemy automatycznie dostosowują parametry, takie jak temperatura, oświetlenie, wentylacja czy działanie rolet do aktualnych potrzeb użytkowników i warunków zewnętrznych, co pozwala na znaczne oszczędności energetyczne,

– systemy automatycznie dostosowują parametry, takie jak temperatura, oświetlenie, wentylacja czy działanie rolet do aktualnych potrzeb użytkowników i warunków zewnętrznych, co pozwala na znaczne oszczędności energetyczne, Monitorowanie i analiza danych – inteligentne systemy zbierają dane z liczników, czujników i urządzeń wykonawczych, które następnie są przetwarzane i prezentowane w formie czytelnych raportów i wykresów. Dzięki temu możliwa jest identyfikacja obszarów o największym zużyciu energii i potencjalnych stratach,

– inteligentne systemy zbierają dane z liczników, czujników i urządzeń wykonawczych, które następnie są przetwarzane i prezentowane w formie czytelnych raportów i wykresów. Dzięki temu możliwa jest identyfikacja obszarów o największym zużyciu energii i potencjalnych stratach, Sterowanie instalacjami technicznymi – systemy EMS, BMS czy HEMS zarządzają pracą różnych instalacji budynkowych. Sterowanie to jest dynamiczne i dostosowane do bieżących warunków, np. obecności osób, temperatury zewnętrznej czy nasłonecznienia, co zwiększa efektywność i komfort,

– systemy EMS, BMS czy HEMS zarządzają pracą różnych instalacji budynkowych. Sterowanie to jest dynamiczne i dostosowane do bieżących warunków, np. obecności osób, temperatury zewnętrznej czy nasłonecznienia, co zwiększa efektywność i komfort, Integracja odnawialnych źródeł energii – inteligentne systemy umożliwiają współpracę z instalacjami fotowoltaicznymi, pompami ciepła czy magazynami energii. Dzięki temu maksymalizują wykorzystanie energii pochodzącej z odnawialnych źródeł, ograniczając jednocześnie pobór energii z sieci i związane z tym koszty,

– inteligentne systemy umożliwiają współpracę z instalacjami fotowoltaicznymi, pompami ciepła czy magazynami energii. Dzięki temu maksymalizują wykorzystanie energii pochodzącej z odnawialnych źródeł, ograniczając jednocześnie pobór energii z sieci i związane z tym koszty, Zarządzanie jakością energii – systemy kontrolują również parametry sieci energetycznej, takie jak napięcie czy częstotliwość, co pozwala na szybkie wykrywanie nieprawidłowości i zapobieganie awariom. Automatyczne reagowanie na anomalie i informowanie zarządców minimalizuje ryzyko przestojów i strat,

– systemy kontrolują również parametry sieci energetycznej, takie jak napięcie czy częstotliwość, co pozwala na szybkie wykrywanie nieprawidłowości i zapobieganie awariom. Automatyczne reagowanie na anomalie i informowanie zarządców minimalizuje ryzyko przestojów i strat, Spełnianie norm i certyfikatów – dzięki inteligentnemu zarządzaniu energią możliwe jest spełnienie wymogów odpowiednich norm i uzyskanie certyfikatów środowiskowych, co podnosi wartość nieruchomości i poprawia jej wizerunek na rynku.

Jak działają inteligentne systemy zarządzania energią?

Zasada działania inteligentnych systemów zarządzania energią opiera się na integracji 3 warstw: sprzętowej, komunikacyjnej i zarządzającej. Tworzą one spójny, samouczący się ekosystem, który reaguje na bieżąco na zmieniające się warunki wewnętrzne i zewnętrzne budynku.

Warstwa sprzętowa obejmuje całą infrastrukturę sensoryczną i pomiarową (m.in. liczniki energii, czujniki temperatury, wilgotności, obecności, natężenia światła i urządzenia wykonawcze).

Warstwa komunikacyjna wykorzystuje nowoczesne technologie transmisji danych, w tym sieci przewodowe i bezprzewodowe, protokoły IoT oraz standardy przemysłowe.

Warstwa zarządzania to z kolei oprogramowanie, które odpowiada za analizę zebranych danych, podejmowanie decyzji optymalizacyjnych i komunikację z użytkownikiem.

W sytuacji, gdy np. czujniki wykryją brak użytkowników w danej strefie budynku, system automatycznie obniży temperaturę, przyciemni lub wyłączy oświetlenie, ograniczając zużycie energii bez uszczerbku dla komfortu. W bardziej zaawansowanych scenariuszach analiza prognozy pogody może skutkować wcześniejszym opuszczeniem rolet lub włączeniem wentylacji, co ograniczy przegrzewanie wnętrz i korzystanie z klimatyzacji.

W przypadku integracji z OZE system zarządza nie tylko konsumpcją, ale również produkcją i magazynowaniem energii. Nadwyżki energii mogą być automatycznie kierowane do magazynów, ładowarek pojazdów elektrycznych lub innych odbiorników, a w przypadku niedoboru – system płynnie przełącza się na zasilanie z sieci lub ogranicza zużycie prądu.

Korzyści z wdrożenia EMS

Wdrożenie inteligentnych systemów zarządzania energią może przynieść liczne korzyści – zarówno ekonomiczne, jak i środowiskowe czy organizacyjne. Jedną z głównych zalet systemów EMS jest realna redukcja zużycia energii, co bezpośrednio przekłada się na niższe koszty eksploatacyjne budynku. Możliwe są oszczędności nawet na poziomie 30% w porównaniu z tradycyjnymi metodami zarządzania. W skali całego obiektu oznacza to spadek kosztów energii nawet o 5–25%.

Systemy EMS pozwalają na precyzyjne dostosowanie zużycia energii do rzeczywistych potrzeb obiektu. Dzięki analizie danych w czasie rzeczywistym i zastosowaniu algorytmów AI możliwe jest eliminowanie strat energii, unikanie zbędnych prac instalacji technicznych i lepsze gospodarowanie ciepłem, chłodem i energią elektryczną.

Dzięki wdrożeniu EMS zarządcy obiektów mają pełen wgląd w zużycie energii, stan techniczny urządzeń i ewentualne nieprawidłowości. System umożliwia tworzenie szczegółowych raportów, analiz trendów oraz szybkie reagowanie na awarie lub odchylenia od normy.

EMS wspomagają realizację założeń polityki zrównoważonego rozwoju, takich jak ograniczenie emisji CO₂, oszczędność zasobów i zmniejszenie wpływu budynku na środowisko naturalne. Inteligentne systemy mogą być ważnym elementem tych działań i wspierać pozycjonowanie firmy jako odpowiedzialnej społecznie i ekologicznie.

Zaawansowane technologie podstawą systemów zarządzania energią

Skuteczne funkcjonowanie inteligentnych systemów zarządzania energią wymaga synergii wielu zaawansowanych technologii, które umożliwiają precyzyjny pomiar, analizę i optymalizację zużycia energii. Dzięki integracji różnych rozwiązań systemy EMS są coraz bardziej autonomiczne, precyzyjne i dostosowane do dynamicznie zmieniających się warunków pracy.

Podstawą nowoczesnych systemów EMS są rozwiązania Internetu Rzeczy. To sieć urządzeń, czujników i liczników połączonych ze sobą oraz z centralną platformą zarządzającą. Gromadzone dane są przesyłane w czasie rzeczywistym, co pozwala systemowi na natychmiastową reakcję i dynamiczne dostosowywanie ustawień. Wysokiej klasy liczniki i czujniki są też podstawą precyzyjnego monitorowania zużycia energii i stanu instalacji technicznych. Pozwalają nie tylko na szczegółowe śledzenie przepływów energii, ale identyfikują także źródła strat energetycznych.

Coraz częściej systemy EMS są wspierane przez algorytmy sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. Dzięki nim możliwe jest nie tylko reagowanie na bieżące zmiany, ale także np. przewidywanie przyszłego zapotrzebowania na energię, prognozowanie warunków atmosferycznych i automatyczne dostosowanie pracy systemów. AI umożliwia również wykrywanie anomalii w zużyciu, a dzięki temu szybsze diagnozowanie usterek.

Nowoczesne rozwiązania EMS oferują użytkownikom zdalny dostęp do systemu za pośrednictwem aplikacji mobilnych i platform internetowych. Pozwala to na monitorowanie zużycia energii, sterowanie instalacjami i analizę danych z dowolnego miejsca. Znacząco ułatwia to zarządzanie, szczególnie w rozproszonych lokalizacjach lub w dużych obiektach.

W dobie cyfrowej transformacji i rosnących wymagań rynkowych inteligentne systemy zarządzania energią są nieodzownym elementem nowoczesnego budownictwa. Umożliwiają kompleksową kontrolę nad zużyciem energii, wspierając optymalizację kosztów, poprawę efektywności energetycznej i podniesienie komfortu użytkowników. To także ważny filar strategii zrównoważonego rozwoju firmy, odpowiedzialności środowiskowej i spełniania aktualnych norm i przepisów.

