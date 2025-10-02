Spis treści
- Wydarzenie o imponującej skali
- Sześć sektorów tematycznych – pełne spektrum rynku
- Design Trends Congress – wiedza i innowacje
- ArchiDAY – 8 bloków, 24 warsztaty i premiera „Materiałów gotowych na przyszłość”
- Konferencja SPFP – Polski Dizajn Łączy
- Instytut Budownictwa Optymalnego i Akademia Budowy Domu
- Studio Targowe – praktyka w centrum uwagi
- Wydarzenia specjalne
- Poland Design Festival – platforma trendów i innowacji
- Strefa Designu Warsaw Home – spotkania z ikonami
- Dlaczego branża budowlana nie może tego przegapić?
Warsaw Home & Contract to nie tylko prezentacja najnowszych kolekcji mebli, oświetlenia i materiałów wykończeniowych, ale przede wszystkim przestrzeń, w której inwestorzy, deweloperzy, projektanci i producenci mogą zderzyć się z wyzwaniami przyszłości i wspólnie szukać odpowiedzi w świecie innowacji.
Wydarzenie o imponującej skali
Edycja 2024 przyciągnęła 751 wystawców i 62 076 odwiedzających z Polski, Europy i świata. Na 125 000 m² powierzchni zaprezentowano kompleksową ofertę produktową, technologiczną i usługową. Co istotne, ponad 80% uczestników stanowili profesjonaliści B2B: architekci, projektanci, przedstawiciele deweloperów, dystrybutorów oraz sieci handlowych. To sprawia, że Warsaw Home & Contract pełni funkcję nie tylko targów, lecz także barometru rynku budowlanego i wykończeniowego.
Sześć sektorów tematycznych – pełne spektrum rynku
Program wystawienniczy obejmuje sześć stref, odpowiadających głównym segmentom branży:
- Build – technologie wykończeniowe, stolarka okienna i drzwiowa, schody, podłogi, izolacje oraz systemy smart home. To przestrzeń, w której prezentowane są nowoczesne materiały o podwyższonej trwałości, rozwiązania ograniczające mostki termiczne czy technologie integracji systemów budynkowych.
- Light – inteligentne systemy sterowania, oprawy architektoniczne i dekoracyjne, źródła LED o wydłużonej żywotności, rozwiązania poprawiające efektywność energetyczną budynków.
- Kitchen – ergonomia projektowania, systemy zabudowy modułowej, sprzęty AGD klasy premium, technologie oszczędzania energii i wody w kuchniach.
- Bathroom – innowacyjne powłoki antybakteryjne, kabiny walk-in, armatura o zmniejszonym zużyciu wody, systemy podtynkowe ułatwiające montaż i serwis.
- Furniture – meble do wnętrz mieszkalnych i przestrzeni komercyjnych, rozwiązania modułowe, a także wyposażenie outdoorowe odporne na zmienne warunki atmosferyczne.
- Textile – akustyczne panele tekstylne, tkaniny trudnopalne, materiały dekoracyjne o wysokiej odporności na ścieranie i łatwe w utrzymaniu.
Taka struktura pozwala profesjonalistom spojrzeć na rynek w sposób kompleksowy – od podstaw budownictwa po detal wykończeniowy.
Design Trends Congress – wiedza i innowacje
Integralnym elementem targów jest Design Trends Congress, skupiający się na przyszłości projektowania, innowacjach technologicznych, estetyce przestrzeni i strategiach rozwoju w branży. To tutaj wiedza naukowa i praktyka wykonawcza łączą się z doświadczeniem biznesowym.
ArchiDAY – 8 bloków, 24 warsztaty i premiera „Materiałów gotowych na przyszłość”
ArchiDAY to jeden z filarów kongresu: czterodniowy cykl obejmujący 8 bloków tematycznych, 24 warsztaty i szkolenia oraz specjalne wystawy. Najważniejszym punktem będzie premiera projektu „Materiały gotowe na przyszłość”, prezentującego innowacyjne rozwiązania do budynków i wnętrz: powierzchnie odporne na wilgoć, blaty o zwiększonej wytrzymałości, parkiety i panele o podwyższonej klasie ścieralności czy płytki o zwiększonej odporności na chemikalia. To wiedza, która w praktyce wspiera projektowanie obiektów o dłuższym cyklu życia i mniejszych kosztach eksploatacji.
Konferencja SPFP – Polski Dizajn Łączy
Konferencja SPFP ukaże potencjał polskiego wzornictwa przemysłowego i jego znaczenie dla gospodarki. Podjęte zostaną tematy związane z lokalną produkcją, skróceniem łańcuchów dostaw oraz integracją designu z procesami przemysłowymi. To istotny sygnał dla firm budowlanych i inwestorów poszukujących solidnych, krajowych partnerów.
Instytut Budownictwa Optymalnego i Akademia Budowy Domu
Instytut Budownictwa Optymalnego poprowadzi serię wykładów o energooszczędnym projektowaniu, optymalizacji kosztów eksploatacyjnych i zarządzaniu energią w budynkach. Z kolei Akademia Budowy Domu skoncentruje się na aspektach praktycznych: szkoleniach dla inwestorów i wykonawców dotyczących norm technicznych, parametrów izolacyjności, certyfikatów jakości czy planowania kosztorysów.
Studio Targowe – praktyka w centrum uwagi
Uzupełnieniem programu merytorycznego będzie Studio Targowe, w którym zaplanowano wystąpienia praktyków pokazujących, jak teoria przekłada się na konkretne rozwiązania wnętrzarskie i budowlane. Jednym z najbardziej oczekiwanych cykli będzie Minimal Line Klaudii Mączki-Rzewuskiej, architektki wnętrz łączącej precyzję architektoniczną z artystyczną wrażliwością. W ramach prezentacji odbędą się m.in.:
- Minimalistyczne dodatki, które naprawdę robią różnicę – o roli detali, tekstyliów i oświetlenia w kształtowaniu klimatu wnętrza,
- Projekt kawalerki – jak urządzić małą przestrzeń funkcjonalnie i estetycznie – z przykładami optymalnego zagospodarowania 24 m²,
- Łazienki funkcjonalne i piękne – od glamour do minimalistycznego spa – o sprytnych rozwiązaniach, podziale stref i ukrytych systemach przechowywania.
To segment szczególnie istotny dla inwestorów i projektantów poszukujących inspiracji, jak tworzyć przestrzenie ergonomiczne, komfortowe i trwałe w ramach ograniczonego metrażu czy budżetu.
Wydarzenia specjalne
Warsaw Home & Contract 2025 uzupełnią inicjatywy, które pokazują różne perspektywy branży:
- Strefa Ekspertów Łygan Design – meble wielofunkcyjne jako odpowiedź na rosnące potrzeby optymalizacji przestrzeni.
- Only Abstract – przestrzeń łącząca sztukę współczesną i design, ważna z punktu widzenia trendów w projektowaniu przestrzeni publicznych i komercyjnych.
- Dni Parkieciarza – warsztaty i prezentacje nowych technologii w zakresie montażu i renowacji podłóg, w tym systemów poprawiających akustykę pomieszczeń.
- Wiśnia Buduje – projekt łączący nowoczesne technologie budowlane i psychologię procesu inwestycyjnego, pokazujący, jak podejście holistyczne wpływa na sukces inwestycji.
Poland Design Festival – platforma trendów i innowacji
Szczególnym punktem edycji 2025 będzie Poland Design Festival, który zajmie wszystkie hale targowe i obejmie ponad 20 tematycznych stref. To wydarzenie stworzone z myślą o projektantach, artystach i studiach kreatywnych, ale istotne także dla inwestorów i producentów, ponieważ prezentuje kierunki, które w najbliższych latach będą kształtować rynek wyposażenia wnętrz.
Festiwal organizowany jest we współpracy z partnerami branżowymi – Only Abstract, SPFP, Łygan Design i Architekt Innowacji – co gwarantuje wysoki poziom zarówno merytoryczny, jak i artystyczny.
Strefa Designu Warsaw Home – spotkania z ikonami
Szczególnym punktem edycji 2025 będzie Strefa Designu Warsaw Home – przestrzeń, w której spotkają się czołowi projektanci z całego świata. To właśnie tutaj wystąpią trzy wielkie osobowości współczesnego wzornictwa:
- Karim Rashid – światowej sławy projektant znany z futurystycznych, odważnych form i żywych kolorów. Ma na swoim koncie ponad 4000 projektów – od mebli i oświetlenia po opakowania i modę – realizowanych m.in. we współpracy z Alessi, Umbra czy Veuve Clicquot. Laureat wielu prestiżowych nagród, uznawany jest za jednego z najbardziej twórczych designerów swojego pokolenia.
- Ross Lovegrove – wizjoner współczesnego designu, nazywany „Captain Organic”. Jego projekty łączą technologię, sztukę i naturę, tworząc obiekty o futurystycznych, organicznych kształtach. Współpracował m.in. z Apple, Airbusem czy Vitrą, a jego prace znajdują się w kolekcjach MoMA, Guggenheima i Centre Pompidou. Jego filozofia DNA: Design, Nature, Art sprawia, że każdy projekt staje się rzeźbiarskim manifestem piękna i innowacji.
- Fabio Novembre – włoski architekt i projektant, znany z odważnych, często prowokacyjnych projektów. Autor kultowych mebli, takich jak fotel Nemo czy krzesła Him & Her, w których inspiracją było ludzkie ciało. Jego twórczość łączy piękno, historię i funkcję z elementami symbolicznymi i abstrakcyjnymi, poszerzając granice współczesnego designu.
Obecność tych trzech ikon sprawi, że Strefa Designu stanie się jednym z najważniejszych punktów całych targów, a Warsaw Home & Contract 2025 zyska dodatkowo wymiar globalnego forum idei i inspiracji.
Dlaczego branża budowlana nie może tego przegapić?
- Networking B2B – spotkania z producentami, dystrybutorami i partnerami biznesowymi.
- Technologie przyszłości – dostęp do innowacyjnych materiałów, systemów i rozwiązań dla budownictwa i wykończeń.
- Wiedza ekspercka – konferencje i warsztaty prowadzone przez praktyków i badaczy.
- Analiza trendów – wgląd w kierunki rozwoju branży w perspektywie kilku lat.
Warsaw Home & Contract 2025 to nie tylko targi – to kompleksowa platforma edukacji, innowacji i biznesu, która integruje rynek budowlany, architektoniczny i wnętrzarski w skali całego regionu.
Więcej informacji i rejestracja: www.warsawhome.eu
