Spis treści

Co potrafi Walter?

Robot został zaprojektowany z myślą o wznoszeniu ścian zewnętrznych w technologii dwuwarstwowej oraz wewnętrznych w dużych inwestycjach, takich jak budynki wielorodzinne, hale przemysłowe, szkoły czy inne obiekty użyteczności publicznej. Działa na wcześniej przygotowanej pierwszej warstwie muru – zarówno w warunkach wewnętrznych, jak i zewnętrznych – przy minimalnym udziale człowieka. Do pracy potrzebuje jedynie dostępu do prądu i wody, znacząco odciążając fizycznie pracowników. Co potrafi Walter?

ułożyć do 10 m² ściany na godzinę – efektywność porównywalna z pięcioosobową ekipą murarzy,

pracować do wysokości 3,25 m, układając ściany nośne i ścianki działowe w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym,

zaprogramować dokładne odwzorowanie planów – nawigacja przez tablet.

Jak pracuje Walter?

Robot murujący Walter jest przewożony na plac budowy tradycyjnymi środkami transportu maszyn budowlanych. Rozładunek przebiega z użyciem sprzętu ciężkiego – najczęściej samojezdnego podnośnika o dużej nośności. Głowica ramienia Waltera jest przystosowana do pustaków systemu Porotherm Dryfix produkowanych przez firmę Wienerberger. Przed ściągnięciem pustaka lub dwóch pustaków z palety głowica skanuje je w celu prawidłowego pochwytu i wyeliminowania elementów z uszkodzeniami. Warstwa klejąca Dryfix jest nakładana automatycznie podczas przenoszenia z palety na układany mur. Pracę Waltera nadzoruje operator oraz pomocnik. Walter układa pustaki w murze na podstawie planów wykonawczych.

Jakie są korzyści z użycia robota do muraowania?

dokładność wykonania – projekt dopasowany dokładnie do planu, eliminacja błędów i minimalizacja strat,

bezpieczeństwo i ergonomia – redukcja ciężkiej pracy manualnej,

optymalizacja kosztów i czasu – dzięki zautomatyzowanej pracy dłuższe ściany powstają sprawniej,

likwidacja problemu niedoboru rąk do pracy,

zwiększa jakość i powtarzalność murowania poprzez jej automatyzację,

minimalizuje odpady materiałowe,

przyspiesza realizację projektów.

Roboty do murowania Walter - to dopiero początek

Firma Wienerberger dysponuje obecnie siedmioma robotami murarskimi, które pracują na placach budowy. Z ich udziałem powstało już 12 inwestycji, m. in. w Czechach i Wielkiej Brytanii a wśród nich osiedla mieszkaniowe, przedszkole, dworzec czy największa dotąd inwestycja – Bank w czeskiej Pradze o powierzchni użytkowej ponad 5 tys. m2. To kolejne ważne kroki w kierunku upowszechnienia tej technologii w praktyce. W kolejnych latach planowane jest stopniowe zwiększanie liczby urządzeń.

Murowane starcie Dachówki – cementowe czy ceramiczne? MUROWANE STARCIE

Przebudowa ulicy Marszałkowskiej w Warszawie