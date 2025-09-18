Murator Remontuje #2: Jak zamontować instalację wodną w łazience? Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Łazienki dla niepełnosprawnych – podstawy prawne i normy

Projektowanie łazienek dostępnych dla osób niepełnosprawnych regulują przede wszystkim przepisy krajowe, w szczególności:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225);

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2025 r. poz. 418);

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2024 poz. 1411).

Oprócz przepisów ustawowych, projektanci i inwestorzy odwołują się do uznanych norm i wytycznych:

ISO 21542:2021 – „Building construction - Accessibility and usability of the built environment” – dotyczy dostępności środowiska zabudowanego; zawiera wskazówki dotyczące przejść, wyposażenia – misek ustępowych, poręczy, przestrzeni manewrowych;

DIN 180401 – niemiecka norma budowlana dotycząca budynków użyteczności publicznej; wykorzystywana przy projektowaniu toalet ogólnodostępnych;

DIN 180402 – niemiecka norma budowlana wskazująca szczegółowo, jak dostosować łazienkę w mieszkaniu, także uwzględniając przyszłe potrzeby osób poruszających się na wózkach lub o ograniczonej mobilności;

opracowania, takie jak „Wytyczne w zakresie projektowania uniwersalnego” czy „Projektowanie bez barier” (Wydawca: Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji) dostarczają praktycznych zaleceń i rysunków, często wyjaśniają skomplikowane aspekty projektowe;

dodatkowo, korzysta się też z zaleceń literatury specjalistycznej i z dobrych, sprawdzonych praktyk.

Zasady i zalecenia projektowania łazienek dla niepełnosprawnych

Poniżej wyszczególniono zasady projektowania pomieszczeń higieniczno-sanitarnych dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami w budynkach użyteczności publicznej i w budynkach mieszkalnych. Opisane wytyczne wynikają z aktualnego rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, a także z norm, opracowań i literatury.

Drzwi

szerokość w świetle ościeżnicy – co najmniej 90 cm;

otwieranie na zewnątrz;

bezprogowe wejście – drzwi bez stopni i progów;

oznakowanie drzwi powinno zawierać piktogramy i opis w alfabecie Braille’a;

zastosowanie wykończenia w kontrastowym kolorze (różnica współczynnika odbicia światła LRV > 30);

ręczne otwieranie i zamykanie drzwi nie powinno wymagać siły przekraczającej 60 N;

zaleca się umożliwienie awaryjnego otwarcia kluczem.

Wykończenie ścian i podłóg

unikanie powierzchni połyskliwych;

podłogi antypoślizgowe – zgodnie z PN-EN 13036-4, wartość poślizgu w stanie mokrym nie powinna być niższa niż 36 jednostek;

ściany i podłogi o jednolitej barwie, bez wzorów, o kontraście mniejszym niż LRV=20;

ściany i podłogi skontrastowane ze sobą; alternatywnie – zastosowanie listew lub cokołów w kontrastującym kolorze.

Miska ustępowa

wysokość górnej krawędzi deski: 42-48 cm;

oś miski ustępowej: min. 45 cm od ściany bocznej;

przestrzeń boczna: min. 90 cm z jednej strony (zalecana z dwóch stron);

poręcze: długość 75-90 cm, wysokość 70-85 cm, montaż 30-40 cm od osi miski;

spłuczka: automatyczna lub ręczna (nie nożna), przycisk na wysokości 80-110 cm;

podajnik papieru toaletowego na wysokości 60-70 cm od posadzki, w okolicy przedniej krawędzi miski ustępowej;

zapewnienie możliwości różnych sposobów transferu z wózka inwalidzkiego na muszlę ustępową (przedni, poprzeczny, boczny);

zgodnie z rozporządzeniem – dopuszcza się stosowanie pojedynczego ustępu dla osób niepełnosprawnych bez przedsionka oddzielającego od komunikacji ogólnej.

Umywalka

górna krawędź: 75-85 cm, dolna: nie niżej niż 60-70 cm;

przestrzeń manewrowa przed umywalką: 90x150 cm, do 40 cm tej przestrzeni może znajdować się pod umywalką;

bateria: najlepiej z dźwignią, przyciskiem lub automatyczna – nie kurkowa;

lustro: dolna krawędź do 80 cm nad posadzką;

dozowniki, suszarki, ręczniki: montaż 80-110 cm nad podłogą;

poręcze po bokach umywalki: 90-100 cm wysokości, min. 5 cm odstępu od umywalki.

Wanna (w obiektach rehabilitacyjnych, opiekuńczych itp.)

wymiary: min. 170x70 cm, wysokość górnej krawędzi do 50 cm;

powierzchnia manewrowa przy wannie: 140 cm x długość wanny;

dodatkowe wyposażenie: siodełka, uchwyty, dźwigi osobowe, drążki;

poręcze: min. 60 cm długości, montaż 70-90 cm nad posadzką;

wanna powinna być przedłużona podestem lub wyposażona w ruchomą ławeczkę.

Prysznic

bezprogowy, z odpowiednimi spadkami w posadzce;

kabina otwarta: min. 90 cm szerokości, powierzchnia kabiny: min. 0,9 m², powierzchnia manewrowa przed kabiną – min. 90x120 cm;

kabina zamknięta: min. 150 cm szerokości, powierzchnia: min. 2,5 m²;

siedzisko: stabilne, z oparciem, montowane na wysokości 42-50 cm od podłogi;

poręcze: montowane na wysokości 90-100 cm;

słuchawka prysznicowa: elastyczny wąż min. 150 cm, montaż 90-210 cm o regulowanej wysokości;

bateria: z termostatem, na wysokości 80-90 cm.

Toalety ogólnodostępne

zgodnie z ustawą, w każdej toalecie publicznej przynajmniej jedna kabina musi być dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

minimalna przestrzeń manewrowa: 150x50 cm;

odpływy i kratki umiejscowione poza przestrzenią manewrową;

urządzenia alarmowe: linka lub przycisk wzywania pomocy, na wysokości do 40 cm;

drzwi: 90 cm szerokości, kontrastowe oznaczenia, możliwość awaryjnego otwarcia;

włączniki światła powinny na wysokości 80-110 cm;

zaleca się montaż wieszaków: min. po jednym na wysokości 110 cm i 180 cm.

Pomieszczenia do opieki nad dziećmi W obiektach użyteczności publicznej coraz powszechniejsze są pomieszczenia przeznaczone do opieki nad dziećmi. W kontekście dostępności dla osób z niepełnosprawnościami (którzy przecież także pełnią rolę opiekunów), takie pomieszczenia powinny spełniać następujące wymagania:

powierzchnia manewrowa: minimum 150×150 m, umożliwiająca łatwy wjazd wózkiem;

przewijak: naścienny składany lub stojący, o wymiarach co najmniej 50 cm szerokości i 70 cm długości, aby umożliwiał przewijanie dziecka; musi być trwale zamocowany i bez ostrych krawędzi, powinien utrzymać ciężar min. 80 kg;

długi blat przy umywalce: bez zabudowy pod spodem, umożliwiający dojazd wózkiem;

wyposażenie w fotel do karmienia;

możliwość złożenia przewijaka jedną ręką – siła wymagana nie większa niż ok. 25 N, tak by osoba z ograniczoną sprawnością mogła to wykonać samodzielnie;

instrukcja obsługi przewijaka – z piktogramami i opisem dla osób z ograniczeniami wzroku;

temperatura pomieszczenia: nie niższa niż 20°C – dla zapewnienia komfortu dziecka i opiekuna.

Łazienka dla niepełnosprawnych w budynku mieszkalnym

W budynkach mieszkalnych, projektowanych zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego lub standardami dostępności (DIN 18040-2, jako punkt odniesienia dobrej praktyki), zaleca się przewidywać:

możliwość adaptacji łazienki do potrzeb osób z niepełnosprawnościami;

zapewnienie przestrzeni manewrowej pozwalającej na wygodne używanie łazienki przez osoby poruszające się na wózku;

stosowanie ścianek systemowych umożliwiających późniejszy montaż poręczy, siedzisk lub sprzętu pomocniczego (np. dźwigów osobowych).

Zasadniczo jednak, w obecnych przepisach nie ma jednoznacznego zapisu wskazującego na konieczność dostosowania łazienek w lokalach mieszkalnych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Planowane rozporządzenie zakładające minimalny udział lokali dla niepełnosprawnych (6%) w budynku wielorodzinnym dotychczas nie zostało wprowadzone w życie.

Jakie błędy najczęściej popełnia się przy projektowaniu łazienki dla niepełnosprawnych?

Typowe błędy popełniane przy projektowaniu łazienki dla niepełnosprawnych to m.in.:

zbyt wąskie drzwi lub obecność progów – uniemożliwiające wjazd wózkiem;

brak wystarczającej przestrzeni manewrowej – np. przed umywalką, prysznicem, toaletą;

baterie wymagające dużej siły – kurki okrągłe, małe gałki;

umywalka lub wanna za wysoko bądź za nisko – czyli poza zalecanym zakresem 7585 cm (górna krawędź umywalki), wanna do 50 cm;

brak uchwytów/poręczy lub ich złe usytuowanie – za nisko lub za wysoko, za blisko ściany, utrudniające transfer;

błyszczące, śliskie powierzchnie – szczególnie niebezpieczne, gdy są mokre;

brak oznakowania – utrudnienie np. dla osób z niepełnosprawnością wzrokową lub ograniczoną orientacją przestrzenną.

Łazienki dla niepełnosprawnych a projektowanie uniwersalne

Obecnie w projektowaniu przestrzeni dla osób z niepełnosprawnościami obserwuje się wyraźny kierunek. Następuje bowiem zmiana podejścia od „dostosowywania” obiektów i ich elementów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami do „projektowania uniwersalnego”. Oznacza to, że już od początku procesu projektowego myśli się o dostępności – bez konieczności późniejszych adaptacji.

Elementy uniwersalnego projektowania to:

elastyczne wyposażenie (poręcze składane, regulowane, moduły zmian);

neutralne, kontrastowe materiały i kolory ułatwiające odbiór przestrzeni przez osoby z niepełnosprawnościami;

rozwiązania technologiczne – automatyczne dozowniki, czujniki ruchu, bezdotykowe baterie, inteligentne systemy wspomagające itp.;

edukacja użytkowników i oznakowanie – ułatwienia informacyjne.

Łazienka dla niepełnosprawnych to nie luksus, lecz wymóg. Właściwie zaprojektowana przestrzeń sanitarna przynosi korzyści nie tylko osobom z niepełnosprawnością. Ułatwia też funkcjonowanie np. rodzicom z małymi dziećmi, seniorom, osobom przechodzącym rekonwalescencję. Wyzwaniem dla projektantów i władz lokalnych jest to, aby wymagania nie były spełnione tylko „na papierze”, ale rzeczywiście przełożone na funkcjonalną przestrzeń użytkową.

