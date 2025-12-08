Praca na emeryturze. Czy to w ogóle się opłaca? Ile wzrośnie emerytura? Wyjaśniamy

Murator Remontuje #2: Montaż drzwi zewnętrznych Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Rzemieślnicy są obecnie pilnie poszukiwani. Dobry fachowiec, który zna swój fach znajdzie pracę bez względu na swój wiek. Wiele osób związanych z budownictwem pracuje lub dorabia w wieku emerytalnym. Prace wykończeniowe to jedne z najpopularniejszych zajęć emerytów związanych z "budowlanką". Również Ci, którzy pracują w pokrewnych profesjach związanych z urządzaniem wnętrz są poszukiwani. Tutaj nie ma nawet nad czym się zastanawiać. W innych zawodach jest podobnie.

Czy opłaca się pracować na emeryturze?

Tak. Każdy miesiąc zwiększa kapitał emerytalny zgromadzony w ZUS, a zmniejsza wartości w tabeli średniej długości życia, czyli ma wpływ na dwa najważniejsze czynniki, od których zależy wysokość świadczenia. Pięć lat pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego może podwoić świadczenie. Dodatkowo pracujący emeryci, którzy nie pobierają przysługujących świadczeń mają wyższy limit dochodu, od którego nie płacą podatku. Dobrze jest przy okazji lubić swoją pracę, bo wtedy jeszcze będzie z tego nie tylko pożytek, ale i satysfakcja.

Praca na emeryturze

Osoby zatrudnione na umowę o pracę, które uzyskały wiek emerytalny, 60 lat – kobiety i 65 lat – mężczyźni, mogą dalej pracować na tych samych warunkach. Pracodawca nie może im z tego powodu obniżyć pensji czy wymiaru czasu pracy. Po uzyskaniu prawa do świadczeń emerytalnych pracownicy często za porozumieniem z pracodawcą zwalniają się (wystarczy jeden dzień), składają wniosek o emeryturę i podpisują z nim nową umowę, często na innych warunkach, np. na pół etatu.

Większość osób uzyskując wiek emerytalny chce jednak na początku skorzystać z możliwości, jakie daje wolne od zajęć zawodowych. Część z nich oczywiście już nie wraca do żadnego odpłatnego zajęcia, ale pewna grupa wraca do pracy, często w zupełnie innej branży. Najważniejsze jednak jest zdrowie. Warto przed podjęciem decyzji o dalszej pracy zrobić wszystkie badania i skonsultować się z lekarzem.

Czy można pobierać emeryturę i pracować na pełny etat?

W przypadku zatrudnienia emeryta na umowę zlecenie lub umowę o pracę pracodawca odprowadza od tych umów składki w takim samym wymiarze jak w przypadku innych zatrudnionych pracowników. W przypadku umowy o pracę do ZUS przekazywane są składki: rentowe, emerytalne, chorobowe i wypadkowe; przy umowie zleceniu składka chorobowa jest dobrowolna.

Czy opłaca się pobierać emeryturę i pracować?

Wiele osób tak robi, ale korzystniejsze jest przedłużenie okresu pracy bez pobieranie świadczeń. W przypadku pobierania emerytury i jednoczesnej pracy minusem jest także wymóg odprowadzenia składki zdrowotnej - jest ona liczona od każdej złotówki, a więc w takim wypadku emeryt płaci tę składkę dwa razy – od emerytury oraz dochodu z pracy, a jeśli senior ma więcej niż jeden stosunek pracy to odlicza się ją od każdego z nich.

Praca na emeryturze – proste wyliczenia

Dla kobiety w wieku 60 lat, która idzie na emeryturę zaraz po uzyskaniu powszechnego wieku emerytalnego można odczytać z tabeli średniego dalszego trwania życia wartość 266,4. To przez tę liczbę będzie podzielony zgromadzony przez nią kapitał na koncie emerytalnym. Jeśli zdecyduje się pracować dalej np. do 65. roku życia to liczba z tabeli średniego dalszego trwania życia można odczytać wartość 220,8. Przy założeniu, że jej zgromadzony kapitał ZUS wynosił początkowo w wieku 60 lat 480 tys zł uzyskujemy świadczenie w wysokości 1801 zł brutto. Po przepracowaniu pięciu lat jej kapitał wzrósł np. do 520 tys zł co da 2350 zł emerytury, a więc wzrośnie ona o 549 zł czyli o 30%.

O ile wzrośnie emerytura po roku pracy?

Jeśli emeryt chce tylko dorobić skorzysta z oferty pracy na umowę o dzieło, która nie jest oskładkowana. Bardziej jednak opłaca się podjąć pracę na umowę o pracę lub umowę zlecenie, od których odprowadzane są składki na ubezpieczenie społeczne. Mogą one w znacznym stopniu zasilać konto emerytalne i po ponownym przeliczeniu emerytury osiągnie ona z pewnością wyższą kwotę. Przy założeniu zarobków na poziomie tych sprzed przejścia na emeryturę, praca przez rok może zwiększyć emeryturę o ok. 10%.

ZUS wylicza korzyści na przykładach

Na stronie ZUS można znaleźć szereg wyliczeń, które pokazują jak korzystna jest praca po osiągnięciu wymaganego wieku emerytalnego, szczególnie w przypadku kobiet, których kapitał jest z reguły mniejszy z racji osiągania powszechnego wieku emerytalnego 5 lat wcześniej od mężczyzn.

Dla osoby w wieku 60 lat każde 100 tys. zł zapisane na koncie w ZUS to 375,38 zł miesięcznej emerytury. W wieku 65 lat to już 452,90 zł. Aby otrzymać emeryturę na poziomie minimalnej (1878,91 zł), 60-latek musi zgromadzić nieco ponad 500 tys. zł, natomiast 65-latek osiągnie ten sam poziom świadczenia przy kapitale mniejszym o ok. 80 tys. zł.

Zresztą jak podaje ZUS to nie tylko składki powiększają kapitał, a także jego coroczna waloryzacja. W zasadzie przedłużając okres składkowy właśnie waloryzacja ma największy wpływ na wysokość przyszłej emerytury. ZUS podaje przykład, że przy zgromadzonych 450 tys. zł to roczne składki od przeciętnego wynagrodzenia w 2025 r., które zwiększą emeryturę o ok. 4,6%., a od minimalnego wynagrodzenia – tylko o 2,4%. Tymczasem sama waloryzacja składek w 2025 r. podniosła stan konta o 14,4%., czyli aż o 64,8 tys. zł przy tej kwocie kapitału. Również środki na subkoncie zyskały na wartości – waloryzacja wskaźnikiem 9,49 proc. dała przyrost o 42,7 tys. zł. To pokazuje, że im większy zgromadzony kapitał, tym silniejszy efekt waloryzacji. I tym większy sens ma późniejsze przejście na emeryturę.

Połączenie trzech czynników – dodatkowych składek, waloryzacji i krótszego okresu wypłaty – znacząco zwiększa wysokość emerytury. Przykładowo, mężczyzna urodzony w 1959 r., z kapitałem początkowym 75 tys. zł i zarobkami na poziomie 60 proc. średniej krajowej, który mógł przejść na emeryturę we wrześniu 2024 r., ale przepracował dodatkowy rok, zyskał świadczenie wyższe o 19,1 proc. Zamiast 3882 zł otrzyma 4 623 zł. Mężczyzna urodzony w 1955 r., który odroczył emeryturę o 5 lat, podwoił swoje świadczenie – z 2 477 zł do 5 147 zł.

Jak ZUS liczy składki pracującym emerytom?

W przypadku zatrudnienia emeryta na umowę zlecenie lub umowę o pracę pracodawca odprowadza od tych umów składki w takim samym wymiarze jak w przypadku innych zatrudnionych pracowników. Do ZUS w przypadku umowy o pracę przekazywane są składki: rentowe, emerytalne, chorobowe i wypadkowe; przy umowie zleceniu składka chorobowa jest dobrowolna. Małym minusem pracy na emeryturze na umowy o parę i zlecenie jest wymóg odprowadzenia składki zdrowotnej. Jest ona liczona od każdej złotówki. Emeryt płaci tę składkę dwa razy – pomniejsza emeryturę oraz dochód z pracy, a jeśli senior ma więcej niż jeden stosunek pracy to odlicza się ją od każdego z nich.

Pracujący emeryci - wyższa kwota wolna od podatku

Od 2022 r. pracujący seniorzy którzy po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego nie pobierają świadczeń i pracują mogą skorzystać z ulgi dla pracujących seniorów przy rocznym zeznaniu podatkowym. W ich przypadku kwota wolna od podatku wzrasta z 30 000 do 85 528 zł, a jeśli pracują oboje współmałżonkowie-emeryci to przy wspólnym rozliczeniu limit ich dochodów bez podatku wynosi ponad 171 000 zł!

źródło: ZUS

