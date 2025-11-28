Ile wynosi emerytura z działalności gospodarczej 2025? Jaka emerytura po 25 latach działalności gospodarczej?

Szkoła Budowania QA 20.03.24 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Jakie składki ZUS płaci przedsiębiorca?

Podstawą składek ZUS dla prowadzących działalność jest prognozowana średnia płaca krajowa. Minimalna wysokość podstawy, od której wylicza się składki przedsiębiorców wynosi 60% średniego wynagrodzenia. W 2024 r. podstawa to 60% z 8673 zł, czyli 5203,8 zł i od tej kwoty wyliczane są minimalne składki ZUS dla przedsiębiorcy: emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe, Fundusz Pracy. Sumując je otrzymujemy 1793,96 zł. Tyle przedsiębiorca musi wpłacić na konto ZUS w każdym miesiącu 2024 r.

Przedsiębiorca może oczywiście zadeklarować wyższą podstawę składek ZUS, ale jej kwota nie może przekroczyć 250% prognozowanego średniego wynagrodzenia – w 2025 r. nie może być wyższa od 21 682,5 zł. Maksymalny ZUS, jaki może zadeklarować przedsiębiorca wynosi więc 7 588,87 zł zł miesięcznie. ZUS ma prawo do weryfikacji kwoty podstawy i w przypadku stwierdzenia, że nie ma ona potwierdzenia w dochodach przedsiębiorcy i nie zgodzić się na jej wysokość.

Ile wynosi składka emerytalna?

Składki ZUS, jakie może płacić przedsiębiorca w 2024 r. wynoszą więc od 1793,96 zł do 7 588,87 zł. Składka emerytalna stanowi 19,52% podstawy obliczenia składek i jest największą ich składową, bo stanowi 57,2% jej kwoty. W 2025 r. przy najmniejszej zadeklarowanej kwocie wynosi 1015,78 zł, a przy najwyższej z możliwych 4 340,8 zł. W ciągu 5 ostatnich lat składki wrosły niemal dwukrotnie – w 2019 r. składka emerytalna wynosiła 558,08 zł. 26 lat temu składka emerytalna wynosiła od 146,27 zł w styczniu do 200,74 zł w grudniu. Przedsiębiorca prowadzący działalność od 26 lat płacił na swoją emeryturę najniższe składki od 146,27 zł w 1999 r. do 1015,78 zł w 2025.

Jaka emerytura po 25 latach działalności?

Dla przedsiębiorców podstawą wyliczenia emerytury są lata składkowe. Im jest ich więcej tym lepiej. Przywilej pobierania świadczenia uzyskują po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Jeśli mają dodatkowo udokumentowane odprowadzanie składek ZUS w przypadku kobiet przez okres 20 lat i w przypadku mężczyzn 25 lat, to nawet jeśli suma składek zgromadzonych na funduszu emerytalnym ubezpieczonego nie jest wystarczająca do wypłaty minimalnej emerytury to kwota podwyższana jest z urzędu do ustalonego w danym okresie najniższego świadczenia emerytalnego, czyli obecnie 1878,91 zł.

Według publikacji GUS średnia miesięczna emerytura wypłacana z ZUS dla byłych przedsiębiorców wynosiła w 2022 r. 2355 zł brutto.

Jakie prognozy dla przedsiębiorców-emerytów?

Prognozy ZUS na kolejne lata, niestety, nie są optymistyczne. Przedsiębiorca w wieku 65 lat przechodzący na emeryturę w 2039 r. po 35 latach opłacania pełnych składek wg ZUS powinien otrzymać świadczenie w wysokości 3230 zł brutto. Będzie to kwota niższa od najniższej prognozowanej dla tego roku emerytury, więc emeryt-przedsiębiorca otrzyma wyrównanie w wysokości 226 zł, aby jego świadczenie było równe najniższej emeryturze, która w 2039 r. ma wynosić 3456 zł brutto.

Wysokość emerytury przedsiębiorcy w 2039 r. ma wynosić ok. 20% przeciętnego wynagrodzenia.

