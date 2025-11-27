Ile kosztuje wycięcie drzewa? Jak obliczyć opłatę za wycinkę drzew?

Ile kosztuje wycięcie drzewa?

Wycięcie drzewa z własnej nieruchomości kosztuje. Jaki to koszt oraz w jakim terminie można je wyciąć, podaje właściwy organ w wydanym pozwoleniu. Jeszcze przed decyzją o wydaniu pozwolenia na wycinkę drzew trzeba się spodziewać wizyty urzędnika, który wymierzy drzewo, sprawdzi gatunek oraz przesłanki do wycinki.

Koszt wycinki drzewa ustala urząd, mnożąc liczbę centymetrów obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm i stawkę opłaty. Jeśli drzewo na wysokości 130 cm:

ma kilka pni – za obwód pnia drzewa przyjmuje się sumę obwodu pnia o największym obwodzie oraz połowy obwodów pozostałych pni;

nie ma pnia – za obwód pnia drzewa przyjmuje się obwód pnia mierzony bezpośrednio poniżej korony drzewa.

i Autor: gettyimages/ Materiały prasowe Za usunięcie drzewa lub krzewu należy uiścić określoną opłatę. Dokładną kwotę oraz termin usunięcia drzew lub krzewów określa właściwy organ w wydanym zezwoleniu. Ten sam organ pobiera też opłatę

Ile kosztuje wycięcie drzewa - stawki w zależności od grubości pnia i gatunku drzewa

Stawki opłat za wycinkę zostały podzielone na 5 różnych grup, w zależności od gatunku drzewa. Wysokość stawki uzależniona jest również od obwodu pnia drzewa w cm mierzonego na wysokości 130 cm, przy czym wyodrębnione są jedynie dwie wielkości takiego obwodu pnia drzewa, od których zależy wysokość opłaty: do 100 cm oraz od 101 cm.

Stawki w zł za 1 cm obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew

Obwód pnia drzewa w cm mierzonego na wysokości 130 cm kasztanowiec zwyczajny,klon jesionolistny,klon srebrzysty,platan klonolistny,robinia akacjowa,topola,wierzba brzoza, czeremcha, czereśnia, daglezja,dąb czerwony,glediczja trójcierniowa, jesion, jodła -z wyjątkiem jodły koreańskiej,kasztan jadalny, kasztanowiec - pozostałe gatunki, klon czerwony, klon jawor,klon zwyczajny, lipa, metasekwoja chińska, modrzew, olcha,orzech, sofora chińska, sosna, sumak, świerk, wiąz, wiśnia - z wyjątkiem ałyczyi wiśni wonnej,żywotnik olbrzymi ałycza, ambrowiec balsamiczny,buk pospolity,choina kanadyjska, cypryśnik błotny,dąb - z wyjątkiem dębu czerwonego,grab pospolity,grusza, jabłoń,jarząb pospolity,klon polny,kłęk amerykański, korkowiec amurski, leszczyna turecka, magnolia, miłorząb japoński, morwa, orzesznik, rokitnik zwyczajny, surmia, tulipanowiec amerykański,wiśnia wonna cis, cyprysik, głóg, jałowiec, jarząb - pozostałe gatunki, jodła koreańska, oliwnik, żywotnik zachodni wszystkie pozostałe gatunki drzew do 100 12 zł 25 zł 55 zł 170 zł 25 zł od 101 15 zł 30 zł 70 zł 210 zł 30 zł

Jak obliczyć, ile kosztuje wycięcie drzewa?

Przykładowo, chcemy wyciąć:

brzozę o obwodzie pnia wynoszącym 70 cm (obwód mierzony na wysokości 130 cm). Obliczamy:

stawka według rozporządzenia to 25 zł za 1 cm

70 X 25 = 1850 zł

klon zwyczajny o obwodzie pnia 110 cm

stawka według rozporządzenia to 30 zł za 1 cm

110 x 30 = 3300 zł

Ile kosztuje wycięcie krzewów?

Trzeba wiedzieć, że nie tylko płaci się za wycięcie drzew, ale również krzewów i kwota ta ustalona jest także ustawowo. Opłatę za usunięcie krzewu określa urząd, mnożąc liczbę metrów kwadratowych powierzchni gruntu pokrytej krzewami i stawkę opłaty. Za wielkość powierzchni pokrytej krzewami przyjmuje się wielkość powierzchni rzutu poziomego krzewu. Opłata zależy od gatunku krzewu i powierzchni krzewu lub krzewów rosnących w skupisku.

Powierzchnia krzewu albo krzewów rosnących w skupisku w m² Stawki w zł za 1 m² powierzchni krzewu albo krzewów rosnących w skupisku dla poszczególnych rodzajów i gatunków krzewów dereń rozłogowy, róża pomarszczona, sumak, tawuła kutnerowata, świdośliwa kłosowa pozostałe rodzaje i gatunki krzewów do 100 10 zł 40 zł od 101 10 zł 50 zł

Murator Ogroduje: Przycinanie drzew i krzewów (porada) Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Murowane starcie Narzędzia ogrodowe – spalinowe czy akumulatorowe? MUROWANE STARCIE

Zobacz także: Narzędzia ogrodowe, bez których nie wyobrażacie sobie życia. "Must have" ogrodnika