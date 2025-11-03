Grzegorz Błachut Budowlana Marka Roku 2025 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Uniq Logistic zwiększa potencjał operacyjny przy terminalu DCT Gdańsk

Polski operator logistyczny Uniq Logistic, specjalizujący się w kompleksowej obsłudze łańcucha dostaw w modelu 3PL, zdecydował się na wynajęcie ponad 9 tys. mkw. powierzchni w kompleksie CTPark Gdańsk Port. Od ponad 15 lat firma realizuje usługi transportowe, magazynowe i spedycyjne na terenie całej Europy, współpracując z partnerami z branży morskiej, e-commerce oraz przemysłowej.

Dzięki strategicznemu położeniu nowej siedziby – w bezpośrednim sąsiedztwie największego terminala kontenerowego w Polsce i jednego z największych na Bałtyku, DCT Gdańsk, oraz blisko istotnych arterii drogowych – spółka będzie mogła dalej rozwijać swój potencjał operacyjny. Kierunek ten wzmacniają również inwestycje w nowoczesne rozwiązania technologiczne oraz rozwój sieci oddziałów w kraju i za granicą. Podejmowane działania sprawiają, że Uniq Logistic konsekwentnie umacnia swoją pozycję w gronie liderów rynku logistycznego w Polsce.

Wynajęta powierzchnia obejmuje magazyn i biura w CTPark Gdańsk Port

W transakcji najmu na ponad 9 tys. mkw. pośredniczyła agencja Querco Property. Powierzchnia obejmuje 8 805 mkw. części magazynowej oraz 223 mkw. powierzchni biurowej. Inwestycja mieści się w budynku GPOR 02, który uzyskał pozwolenie na użytkowanie w lipcu 2024 roku. Przekazanie powierzchni najemcy zaplanowano na grudzień bieżącego roku.

CTPark Gdańsk Port wspiera najemców nowoczesnymi i proekologicznymi rozwiązaniami

Kompleks CTPark Gdańsk Port oferuje rozwiązania wspierające realizację strategii ESG. Obiekt umożliwia instalację paneli fotowoltaicznych oraz został wyposażony w ładowarki do samochodów elektrycznych, system Smart Metering (SMS) monitorujący zużycie mediów oraz energooszczędne oświetlenie LED. Dzięki tym rozwiązaniom zużycie energii jest mniejsze, ślad węglowy ograniczony, a efektywność operacyjna najemców wyższa. Ponadto obiekt uzyskał certyfikację BREEAM na poziomie Excellent.

CTPark Gdańsk Port – strategiczna lokalizacja w sercu logistyki morskiej

Tym, co szczególnie wyróżnia kompleks CTPark Gdańsk Port, jest jego położenie w rejonie Portu Północnego – jednego z najważniejszych punktów logistycznych Morza Bałtyckiego. Dodatkowo oferuje dobre połączenia z drogą krajową nr 89, trasą S7 oraz autostradą A1, co zapewnia efektywne skomunikowanie transportu morskiego z siecią lądową w całej Europie. Wśród najemców kompleksu znajdują się m.in.: BayWa r.e., Morska Agencja Gdynia oraz NEFAB Packaging Poland.

Komentarze osób związanych z transakcją

O znaczeniu lokalizacji i potencjale nowej inwestycji mówi Jonasz Galicki, Dyrektor Operacyjny ds. Logistyki w Uniq Logistic. Jak podkreśla, CTPark Gdańsk Port dzięki bliskości terminala DCT Gdańsk stwarza firmie wyjątkowe możliwości rozwoju w zakresie obsługi klientów z branży morskiej i e-commerce;

Decyzja o wynajmie powierzchni w CTPark Gdańsk Port była podyktowana strategicznym położeniem obiektu – w bezpośrednim sąsiedztwie terminala DCT Gdańsk oraz w pobliżu kluczowych arterii drogowych, co zapewnia szybki dostęp zarówno do transportu morskiego, jak i lądowego. To dla nas idealne miejsce do dalszego rozwoju operacji, szczególnie w kontekście obsługi klientów z branży morskiej i e-commerce. Dodatkowym atutem, który utwierdził nas w wyborze CTPark Gdańsk Port, jest renoma CTP jako partnera oferującego wysokie standardy wykończenia obiektów oraz profesjonalne i elastyczne podejście do potrzeb najemcy. To gwarantuje nam bezpieczeństwo inwestycji i sprawną realizację całego projektu. Nowa powierzchnia pozwoli nam zwiększyć przepustowość operacyjną oraz rozszerzyć ofertę usług magazynowych i dystrybucyjnych na północy kraju. Planujemy prowadzenie w tym miejscu zaawansowanych procesów kompletacji, cross-dockingu i dystrybucji. Obiekt zostanie dostosowany do naszych potrzeb w zakresie automatyzacji procesów, systemów WMS oraz rozwiązań proekologicznych zgodnych ze strategią ESG firmy. Z nowej lokalizacji będziemy obsługiwać zarówno rynki krajowe, jak i międzynarodowe.

Dlaczego CTPark Gdańsk Port okazał się najlepszym wyborem dla Uniq Logistic? Wyjaśnia to Marek Boczula, COO w Querco Property, wskazując na synergię pomiędzy potrzebami najemcy a możliwościami, jakie oferuje kompleks – od położenia, przez standard obiektu, po elastyczne podejście właściciela:

To jedna z tych transakcji, w których wszystko potoczyło się naturalnie. Połączenie potrzeb Uniq Logistic z możliwościami CTPark Gdańsk Port było logicznym krokiem – tu lokalizacja spotyka się z infrastrukturą, a logistyka z realnym potencjałem rozwoju. Dla nas ważne było, by ta przestrzeń nie była tylko kolejnym magazynem, ale miejscem wspierającym codzienne procesy, ludzi i tempo działania. Kiedy Klient ma jasno określony kierunek, a właściciel obiektu potrafi słuchać, doradztwo staje się przyjemnością, a nie procedurą.

Z perspektywy właściciela obiektu transakcję komentuje Kornelia Łukaszewska-Ciesielska, Business Developer w CTP Polska. Podkreśla, że współpraca z Uniq Logistic doskonale wpisuje się w strategię rozwoju CTPark Gdańsk Port, który łączy nowoczesną infrastrukturę z rozwiązaniami zrównoważonego budownictwa:

Cieszymy się, że Uniq Logistic dołączył do grona najemców CTPark Gdańsk Port. W ramach projektu wypracowaliśmy elastyczny model najmu, dostosowany do strategii biznesowej klienta. CTPark Gdańsk Port jest przestrzenią zaprojektowaną z myślą o przyszłości – łączącą efektywność operacyjną, komfort pracy i rozwiązania zrównoważonego budownictwa. Wierzymy, że to dopiero początek naszej współpracy.

Źródło: CTP Polska

