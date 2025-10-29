Rozbudowa drogi krajowej nr 61 między Legionowem a Zegrzem Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

W wrześniu 2025 r. Harden Construction zakończył realizację zakładu produkcyjnego dla RECTOR Polska Sp. z o.o., producenta betonowych prefabrykatów sprężonych. Jako generalny wykonawca firma odpowiadała za cały proces inwestycyjny – od przygotowania projektu budowlanego, poprzez pozyskanie wszystkich wymaganych decyzji administracyjnych, w tym pozwolenia na budowę, kompleksową realizację inwestycji, aż po otrzymanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Inwestycja jest zlokalizowana w Jaworzynie Śląskiej na Dolnym Śląsku, 65 km od Wrocławia.

Założenia projektowe

Nowa fabryka firmy RECTOR to nowoczesna hala produkcyjna z częścią biurowo-socjalną oraz 2 ha terenów zielonych. Obiekt został w pełni przystosowany do wysoko zautomatyzowanej produkcji bloczków betonowych, a na terenie zakładu powstało ponad 20 tys. m² placów utwardzonych, przeznaczonych do składowania prefabrykatów i obsługi transportu. Projekt został zrealizowany przez Harden Construction w formule Design & Build.

Konstrukcja hali z prefabrykatów dostarczonych przez inwestora

Jednym z wyróżniających elementów realizacji było zastosowanie prefabrykatów wyprodukowanych przez inwestora. Generalny wykonawca wykonał w ramach projektu skomplikowane roboty żelbetowe, a budynek został w pełni przystosowany do wysoko zautomatyzowanej produkcji bloczków betonowych. Stropy obiektu wykonano w technologii stropów gęstożebrowych, której producentem jest Inwestor. Inwestycja została zrealizowana zgodnie z harmonogramem i spełniła oczekiwania inwestora.

To nietuzinkowe przedsięwzięcie, ponieważ nieczęsto mamy okazję budować obiekt przy użyciu prefabrykatów produkowanych przez inwestora. Wymagało to od nas dobrej koordynacji prac budowlanych. W obiekcie instalowana była technologia pochodząca z Francji oraz Włoch, w której skład weszły m.in. linia produkcyjna, suszarnia a także węzeł betoniarski – mówi Łukasz Kozerski, Dyrektor Operacyjny w HARDEN CONSTRUCTION.

Technologie przyjazne środowisku

Nowy zakład został zaprojektowany z myślą o wysokiej efektywności energetycznej oraz ograniczeniu wpływu na środowisko. W budynku zastosowano materiały o wysokiej izolacyjności, w tym ściany o współczynniku przewodności cieplnej U = 0,19 W/(m²K) oraz okna wyposażone w szyby termoizolacyjne.

Na dachu hali zamontowano panele fotowoltaiczne o mocy 100 kWp, a oświetlenie całego obiektu wykonano w technologii LED. Dodatkowo zakład został wyposażony w zbiorniki dekantacyjne, umożliwiające ponowne wykorzystanie wody, np. przy myciu maszyn i urządzeń.

Oprócz nowoczesnych rozwiązań energooszczędnych i proekologicznych, takich jak instalacja fotowoltaiczna czy budki dla owadów, inwestycję wyróżnia wysoki udział powierzchni biologicznie czynnej – wynoszący blisko 50%. Na terenie zakładu znajduje się także 2 ha terenów zielonych, co dodatkowo podkreśla proekologiczny charakter obiektu i jego harmonijną integrację z otoczeniem.

Ten projekt wymagał od nas nie tylko precyzyjnego planowania, ale także elastyczności w realizacji. Dzięki ścisłej współpracy z inwestorem udało się stworzyć obiekt nowoczesny, energooszczędny i gotowy do dalszego rozwoju w przyszłości. Za sukcesem każdego projektu realizowanego przez Harden Construction stoi praca zespołu doświadczonych specjalistów, który skutecznie integruje wymagania inwestora z techniczną precyzją realizacji zgodnie z harmonogramem – podkreśla Paweł Fiuczek, Dyrektor Zarządzający w HARDEN CONSTRUCTION.

