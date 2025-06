W Bronowicach stawiamy na prostotę i wygodę. Kameralna zabudowa, otoczenie zieleni i funkcjonalne rozwiązania to odpowiedź na potrzeby tych, którzy szukają balansu między zgiełkiem centrum a spokojem przedmieść. To miejsce dla ludzi, którzy chcą mieszkać wygodnie, nowocześnie i z charakterem. Decydując się na inwestycję przy ul. Stelmachów, doceniliśmy przede wszystkim sąsiedztwo niskiej zabudowy, bliskość parków, centra handlowego, szkoły, tras rowerowych, które prowadzą do tak urokliwych miejsc jak Park Krajobrazowy Dolinki Krakowskie czy Ojcowski Park Narodowy. Wierzymy, że dobre miejsce do życia zaczyna się od dobrego pomysłu – i właśnie taki pomysł realizujemy tutaj – mówi Grzegorz Woźniak, prezes spółki Q3D Locum.