Telewizja przemysłowa jako element kompleksowego systemu ochrony budynków

Telewizja przemysłowa wykorzystuje zaawansowane oprogramowanie do zarządzania obrazem i archiwizacją nagrań. Dzięki temu operatorzy mogą na bieżąco analizować sytuację i błyskawicznie reagować na pojawiające się incydenty

Zapewnienie bezpieczeństwa w obiektach przemysłowych, użyteczności publicznej oraz budynkach mieszkalnych wymaga zastosowania różnorodnych rozwiązań. Jednym z nich jest system telewizji przemysłowej (CCTV), który, dzięki wykorzystaniu zaawansowanych technologii, nieustannie się rozwija, oferując coraz wyższy poziom ochrony.

Spis treści

Czym jest telewizja przemysłowa (CCTV)?

Telewizja przemysłowa, nazywana także systemem telewizji dozorowej, systemem CCTV (Closed-Circuit Television) czy po prostu monitoringiem wizyjnym, to sieć kamer i urządzeń do przesyłania sygnału w obrębie zamkniętej sieci, której celem jest monitorowanie całych obiektów, wybranych pomieszczeń, terenów wokół budynków czy konkretnych procesów, jakie są realizowane w danym obiekcie. Zamknięta sieć oznacza, że obraz z kamer jest przekazywany do konkretnej grupy odbiorców, najczęściej do pracowników ochrony, właściciela obiektu czy innych uprawnionych osób.

Dzięki rejestrowaniu obrazu z kamer telewizja przemysłowa (CCTV) umożliwia dość dokładne kontrolowanie wybranych obszarów w czasie rzeczywistym, a także przechowywanie obrazu i późniejsze odtwarzanie go w razie potrzeby. Obraz z kamer może być rejestrowany przez całą dobę albo w konkretnych godzinach, w zależności od potrzeb użytkownika.

Głównym celem systemów telewizji przemysłowej jest oczywiście zwiększanie poziomu bezpieczeństwa. W przypadku monitoringu w miejscach publicznych, który można spotkać już w wielu miastach, system ten ma zapewniać bezpieczeństwo na ulicach i w innych przestrzeniach publicznych. Systemy CCTV stworzone zostały jednak głównie z myślą o ochronie obiektów przemysłowych, choć obecnie są powszechnie stosowane w wielu innych budynkach biurowych czy użyteczności publicznej (np. w sklepach, centrach handlowych, na dworcach czy lotniskach). Dzięki systemowi kamer można nie tylko mieć nagranie, które może być dowodem w sprawie popełnionego przestępstwa, ale również weryfikować potencjalne zagrożenia i podejmować odpowiednie kroki, żeby im zapobiegać.

W obiektach przemysłowych telewizja przemysłowa może także pełnić rolę wsparcia monitoringu procesów produkcyjnych, zapewniając bezpieczeństwo pracowników, ale jednocześnie kontrolując ich zaangażowanie.

Telewizja przemysłowa – podstawowe elementy

Standardowe systemy CCTV składają się z kilku podstawowych komponentów, które współpracują ze sobą, tworząc kompleksową sieć. Tworzą je następujące elementy:

kamery – podstawowy element systemu, który jest odpowiedzialny za rejestrację obrazu;

– podstawowy element systemu, który jest odpowiedzialny za rejestrację obrazu; rejestratory obrazu – urządzenia, które służą do przechwytywania, zapisywania i archiwizowania obrazów z kamer. W zależności od typu sieci i kamer wykorzystywane są różne rejestratory – cyfrowe DVR (Digital Video Recorder) w przypadku kamer analogowych bądź sieciowe NVR (Network Video Recorder) w przypadku kamer IP;

– urządzenia, które służą do przechwytywania, zapisywania i archiwizowania obrazów z kamer. W zależności od typu sieci i kamer wykorzystywane są różne rejestratory – cyfrowe DVR (Digital Video Recorder) w przypadku kamer analogowych bądź sieciowe NVR (Network Video Recorder) w przypadku kamer IP; monitory i urządzenia wyświetlające – urządzenia, które umożliwiają wizualizację przesyłanych obrazów w czasie rzeczywistym. Zwykle stanowią one część centrali monitoringu, gdzie osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo mogą na bieżąco śledzić rejestrowany obraz z różnych kamer;

– urządzenia, które umożliwiają wizualizację przesyłanych obrazów w czasie rzeczywistym. Zwykle stanowią one część centrali monitoringu, gdzie osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo mogą na bieżąco śledzić rejestrowany obraz z różnych kamer; oprogramowanie do zarządzania – nowoczesne systemy wyposażone są w zaawansowane oprogramowanie, które pozwala na zdalne monitorowanie, rejestrację i zarządzanie wszystkimi urządzeniami. Dzięki oprogramowaniu możliwe jest zarządzanie kamerami, ustawianie parametrów nagrywania, a także analizowanie nagrań w czasie rzeczywistym lub z archiwum.

Kamery przemysłowe – różne rodzaje i zastosowania

Rolą kamer przemysłowych jest rejestrowanie obrazu z określonego obszaru. W zależności jednak od monitorowanego obszaru, od oczekiwanej jakości nagrania i miejsca montażu kamery proponowane rozwiązania będą się różnić.

Kamery przemysłowe można podzielić m.in. na kamery wewnętrzne i zewnętrzne. Kamery zewnętrzne muszą oczywiście być odporne na działanie różnych czynników środowiskowych (zmienne temperatury, wilgoć, różny poziom światła), ale również w przypadku kamer do wnętrz mogą pojawić się dodatkowe wymagania (np. kamery w pomieszczeniach o dużym zapyleniu czy wilgotności muszą charakteryzować się odpowiednim poziomem szczelności). Kamery, które mają śledzić obraz również w ciemnościach, wykorzystują promieniowanie podczerwone.

Kamery można podzielić również na stałopozycjne i obrotowe. Kamery statyczne monitorują stale ten sam obszar (ewentualna zmiana rejestrowanego obszaru wymusza zmianę położenia kamery). Znacznie bardziej zaawansowane są kamery obrotowe, które są w stałym ruchu (dzięki czemu monitorują większy obszar), ale mogą również reagować na ruch (dzięki temu będą śledzić poruszającą się po danym obszarze osobę). Rozwiązanie to, choć droższe, pozwala zredukować liczbę urządzeń nagrywających na terenie obiektu.

Różna może być również budowa kamer przemysłowych. Do najczęściej spotykanych dziś rozwiązań należą kamery tubowe i kopułkowe. Kamery tubowe montowane są najczęściej na ścianach lub sufitach i położenie kamery wskazuje, jaki obszar jest obecnie rejestrowany. W przypadku kamer kopułkowych (montowanych pod sufitem) nie widać, w którą stronę skierowany jest obiektyw kamery.

Kamery dzielą się również na kamery analogowe (przykładem są kamery AHD czy HDTVI) oraz kamery cyfrowe (w tym kamery IP). W tym drugim przypadku dostępne są rozwiązania przewodowe i bezprzewodowe z wykorzystaniem sieci WiFi.

Dobierając odpowiedni rodzaj kamery przemysłowej, należy uwzględnić różne aspekty i dostosować je do indywidualnych potrzeb użytkownika, w tym przede wszystkim do obiektu, w którym będzie montowana telewizja przemysłowa.

Telewizja przemysłowa ‒ rodzaje systemów

Systemy CCTV można podzielić na dwie główne kategorie: systemy analogowe i systemy cyfrowe. W przypadku systemów analogowych, które wciąż są wykorzystywane w wielu obiektach, początkowo obraz nagrywany był na magnetowidach, jednak obecnie zastąpiono je rejestratorami DVR z dyskiem twardym. Jakość obrazu systemów analogowych, a także możliwości konfiguracyjne są mocno ograniczone, a rozdzielczość kamer nie dorównuje nowoczesnym technologiom cyfrowym.

Znacznie bardziej zaawansowanym rozwiązaniem jest monitoring wizyjny w wersji cyfrowej w ramach technologii IP. Kamery w tym systemie umożliwiają przesyłanie obrazu za pomocą sieci komputerowej, co daje szereg korzyści, takich jak wyższa jakość obrazu, łatwiejsza integracja z innymi systemami, możliwość zdalnego dostępu i większa elastyczność konfiguracji systemu. W systemach IP kamery mają własny adres IP, dzięki czemu mogą być podłączone do sieci lokalnej i internetowej, co umożliwia m.in. zdalne monitorowanie z dowolnego miejsca.

Coraz częściej systemy telewizji przemysłowej przybierają postać hybrydową, łącząc elementy technologii analogowej i cyfrowej. Umożliwiają one integrację starszych kamer analogowych z nowymi kamerami IP, co jest bardzo przydatne zwłaszcza w przypadku modernizacji istniejących instalacji CCTV. Dzięki temu możliwe jest stopniowe przechodzenie z systemu analogowego na nowoczesne rozwiązania cyfrowe bez konieczności kosztownej wymiany całego systemu w jednym momencie.

Integracja systemu CCTV z innymi systemami bezpieczeństwa

Żeby zapewnić kompleksową ochronę obiektu, coraz częściej telewizja przemysłowa jest tylko jednym z elementów bardziej rozbudowanych systemów bezpieczeństwa. Dlatego tak ważna jest możliwość integracji systemów CCTV z innymi systemami zarządzania budynkiem.

Telewizja przemysłowa zintegrowana z systemem alarmowym lub z systemem sygnalizacji włamania i napadu pozwala na szybsze wykrycie incydentów (np. pojawienia się nieupoważnionej osoby na terenie strzeżonego obiektu) i automatyczne powiadomienie służb ochrony.

Możliwa jest również integracja CCTV z systemem kontroli dostępu. Obraz z kamer umożliwia automatyczną identyfikację osób i kontrolowanie dostępu do chronionych obszarów. Analogicznie może wyglądać sytuacja z dostępem na teren nieruchomości dla pojazdów. Po identyfikacji numeru rejestracyjnego brama czy szlaban, chroniące wjazd na teren parkingu, mogą otwierać się w pełni automatycznie.

Nowoczesne technologie w systemach CCTV

Rozwój technologiczny, jakiego jesteśmy świadkami wielu obszarach, nie omija również systemów telewizji przemysłowej. Z jednej strony pojawiają się coraz bardziej zaawansowane kamery (4K, 8K), które zapewniają coraz wyższą rozdzielczość obrazu, a z drugiej – systemy CCTV oferują coraz więcej nowych możliwości.

Systemy z wbudowanymi algorytmami AI pozwalają nie tylko lepiej identyfikować osoby, ale również analizować zarejestrowany obraz. Dzięki temu kamery pozwalają na automatyczne wykrywanie ruchu, co jest przydatne do monitorowania dużych obszarów i wykrywania podejrzanych sytuacji, w tym przewidywania potencjalnych zagrożeń, umożliwiając lepszą identyfikację ryzyka.

W przyszłości można oczekiwać większej integracji systemów CCTV z rozwiązaniami automatyki budynkowej. Dziś, gdy osoba z ochrony zauważy na monitorze włączone światło w budynku albo otwarte okno, musi osobiście udać się w dane miejsce, żeby wyłączyć światło lub zamknąć okno. Można jednak wyobrazić sobie sytuację, że w przyszłości czynności te zostaną wykonane automatycznie.

Telewizja przemysłowa jest bardzo ważnym elementem systemów bezpieczeństwa nie tylko w obiektach przemysłowych, ale również w biurowcach, budynkach publicznych, a nawet prywatnych. Wraz z dynamicznym rozwojem technologii poziom zabezpieczenia będzie rósł, co z pewnością będzie zwiększać popularność tego typu systemów.

