Co oferuje nowa odsłona osiedla Wilno?

W ramach kontynuacji swojej wieloetapowej inwestycji osiedle Wilno, Dom Development wybuduje trzypiętrowy budynek na warszawskim Targówku. Do dyspozycji mieszkańców zostanie przekazanych 192 mieszkania, o zróżnicowanych metrażach (od 30 do 86 mkw.) i funkcjonalnych rozkładach, pozwalających na aranżację przestrzeni według indywidualnych potrzeb. Lokale będą miały zapewniony dostęp do balkonów, loggii lub ogródka. Deweloper zaplanował również garaże podziemne i komórki lokatorskie. Planowany termin ukończenia prac przypada na czwarty kwartał 2026 roku.

i Autor: materiały prasowe Grupa Kapitałowa Dom Development S.A. Widok na plac zabaw

Gdzie znajduje się osiedle Wilno?

Inwestycja mieszkaniowa Wilno zlokalizowana jest na warszawskim Targówku, tuż przy własnej stacji kolejowej Warszawa Zacisze-Wilno. Osiedle jest dobrze skomunikowane. Stacja umożliwia szybki dojazd do II linii metra. Znajduje się tu także pętla autobusowa. Dodatkowym atutem dla mieszkańców jest wygodne połączenie z centrum Warszawy. Nowy etap powstaje w środkowo-północnej części osiedla, przy ul. Janowieckiej.

Najważniejsze połączenia komunikacyjne i odległości:

4 minuty do stacji metra Dworzec Wileński (dojazd ze stacji kolejowej Warszawa Zacisze – Wilno),

15-minutowy dojazd do stacji metra Świętokrzyska,

bliskość ul. Radzymińskiej umożliwiającej wygodne poruszanie się po mieście,

4 km do trasy S8.

Rozbudowana infrastruktura osiedla Wilno

Mieszkańcy osiedla mają do dyspozycji rozbudowaną infrastrukturę handlowo-usługową:

sklepy,

restauracje,

punkty usługowe,

żłobki,

przedszkola.

Wszystko dostępne jest w zasięgu kilkuminutowego spaceru. Co więcej, w pobliży znajdują się centra handlowe, m.in.:

CH Wileńska,

Atrium Targówek,

M1,

IKEA w Markach.

i Autor: materiały prasowe Grupa Kapitałowa Dom Development S.A. Widok na budynki A i B oraz plac zabaw

Funkcjonalna przestrzeń osiedla

Projektanci Osiedla Wilno zadbali nie tylko o jego funkcjonalność, zapewniając wygodne i praktyczne rozwiązania dla mieszkańców, ale także o przestrzeń, tworząc zielone dziedzińce sprzyjają rekreacji i integracji sąsiedzkiej. Dodatkowym atutem jest niska zabudowa z wyróżniającymi się detalami – od murali i płaskorzeźb po oryginalne instalacje artystyczne.

Źródło: Grupa Kapitałowa Dom Development S.A., www.domd.pl

