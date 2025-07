Bociana 5 to wyjątkowy projekt, który łączy wszystkie elementy miejskiego życia w zasięgu spaceru. Sąsiedztwo Placu Imbramowskiego to codzienny dostęp do świeżych produktów, a kilka minut jazdy rowerem dzieli mieszkańców od Dworku Białoprądnickiego z bogatą ofertą kulturalną. Z kolei szybki tramwaj i bliskość głównych arterii czynią tę lokalizację wygodnym punktem wypadowym zarówno do centrum, jak i poza miasto. Do tego dodajemy sprawdzoną jakość i nowoczesne rozwiązania technologiczne, które wyróżniają ofertę Archicom.