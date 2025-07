Spis treści

Leśnica – największe osiedle TBS we Wrocławiu

Z ponad 1200 mieszkaniami Leśnica to największe skupisko budownictwa TBS w mieście. Ostatnia zakończona inwestycja, „Leśnica IX”, przyniosła 301 mieszkań i 10 lokali usługowych. Nowa „Leśnica X” zakończy rozbudowę osiedla w 2026 roku, domykając niemal dwudziestoletnią historię inwestycji w tym rejonie.

Leśnica X – harmonijne połączenie starego z nowym

Nowa inwestycja TBS Wrocław powstaje przy ul. Dolnobrzeskiej 34 i obejmuje zarówno nowoczesny, trzypiętrowy budynek, jak i odrestaurowany, ponad 100-letni dom wielorodzinny. Projekt zakłada utworzenie 30 mieszkań jedno-, dwu- i trzypokojowych o powierzchni od 30 do 53 m². Lokale zostaną oddane w stanie „pod klucz”, z wyposażoną kuchnią i łazienką.

— Połączenie starej architektury z nową to wyzwanie, ale też szansa na stworzenie unikalnej przestrzeni mieszkaniowej — mówi Adam Bułkowski z TBS Wrocław.

Budownictwo społeczne z funkcjami społecznymi

Na parterze nowego budynku przewidziano dwa lokale użytkowe o łącznej powierzchni 300 m² – jeden z przeznaczeniem na cele społeczne, drugi komercyjny. W okolicy powstanie też wolnostojący budynek usługowy pełniący funkcję świetlicy środowiskowej dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 51.

— Świetlica to konkretna odpowiedź na potrzeby lokalnej społeczności – zaznacza Marcin Miedziński z wrocławskiego magistratu.

Budynek będzie zasilany energią z pomp ciepła i fotowoltaiki, a przy okazji zmodernizowany zostanie również sąsiedni plac zabaw.

Kto może wynająć mieszkanie od TBS Wrocław?

Nabór lokatorów do „Leśnicy X” rozpocznie się w III kwartale 2025 roku i przeprowadzi go Gmina Wrocław. O mieszkania mogą ubiegać się osoby niespełniające kryteriów dochodowych do MOPS, ale niemające własnej nieruchomości. Preferencje mają m.in. osoby z niepełnosprawnością, wielodzietne i seniorzy.

860 nowych mieszkań w sześciu lokalizacjach

Do 2028 roku TBS Wrocław planuje realizację sześciu inwestycji obejmujących niemal 860 mieszkań:

Brochów – 200 mieszkań i funkcje społeczne (biblioteka, przedszkole, Rada Osiedla),

Nowe Żerniki – 149 mieszkań, filia biblioteki i część usługowa,

Pracze Odrzańskie – 184 mieszkania komunalne przy ul. Stabłowickiej,

Księże Małe – ok. 170 mieszkań i 650 m² powierzchni usługowej,

Karłowice – ok. 130 mieszkań przy ul. Przybyszewskiego.

Każda inwestycja zawiera komponenty społeczne i ekologiczne – panele fotowoltaiczne, zielone przestrzenie wspólne, a także lokale usługowe na parterach.

