Esy Floresy w Warszawie z szansą na certyfikat BREEAM Communities. Na Mokotowie w miejscu biurowca powstanie 216 mieszkań

Na Mokotowie w Warszawie powstaje osiedle mieszkaniowe Esy Floresy, które będzie ubiegać się o certyfikat BREEAM Communities. Jest to międzynarodowy system certyfikacji, który ocenia zrównoważony rozwój dużych inwestycji urbanistycznych jeszcze na etapie planowania. Na polskim rynku niewiele inwestycji ubiega się o niego, co czyni go niszowym, a zarazem prestiżowym. W ramach projektu Esy Floresy powstanie 216 mieszkań.