Archicom realizuje osiedle mieszkaniowe Południk 17 przy al. Karkonoskiej na wrocławskich Krzykach. Inwestycja cieszy się dużym zainteresowaniem – sprzedano już 75% mieszkań, a pierwsi lokatorzy wprowadzą się w połowie 2026 roku. Generalnym wykonawcą jest Budimex. Za projekt osiedla odpowiada SRDK Studio, a za części wspólne wrocławska pracownia CUDO.

Osiedle powstaje w sąsiedztwie terenów rekreacyjnych, takich jak park Kleciński, park Południowy oraz Wrocławski Tor Wyścigów Konnych Partynice. Wpisuje się w ideę miasta 15-minutowego, oferując mieszkańcom łatwy dostęp do sklepów, szkół, przedszkoli i ścieżek rowerowych. To propozycja zarówno dla rodzin, jak i inwestorów poszukujących nieruchomości na wynajem.

Co oferuje osiedle Południk 17?

Inwestycja Południk 17 oferuje mieszkania o zróżnicowanych układach i metrażach – od dwu- do pięciopokojowych, o powierzchni od 33 do 92 mkw. Wszystkie lokale mają balkony, tarasy lub loggie oraz zostały wyposażone w podstawową wersję systemu „Archicom smart”, umożliwiającego m.in. zdalne sterowanie oświetleniem i zawierającego czujnik zalania. Dodatkowo właściciele mieszkań mogą skorzystać z kompleksowego wykończenia mieszkań w ramach programu „Archicom pod klucz”.

Do dyspozycji mieszkańców oddane zostaną miejsca postojowe w garażu podziemnym oraz na stanowiskach naziemnych, a także komórki lokatorskie.

Na terenie osiedla zaplanowano również Klub Mieszkańca ze strefą coworkingową i kinową, który ma się stać miejscem integracji sąsiedzkiej, a także plac zabaw oraz elementy małej architektury.

