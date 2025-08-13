Murator Remontuje #2: Jak prawidłowo zabezpieczyć pomieszczenia przed wilgocią? Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Co zaoferuje Osiedle Hierowskiego?

W ramach inwestycji Osiedle Hierowskiego powstanie osiem 5- i 6-kondygnacyjnych budynków, w których zaplanowano łącznie 342 mieszkania o powierzchni użytkowej ponad 19 300 m². W ofercie znajdą się m.in. apartamenty z tarasami na dachach oraz mieszkania parterowe z przestronnymi ogródkami. Zróżnicowane ukształtowanie terenu pozwala na naturalne oddzielenie prywatnych ogródków od części wspólnych, co zwiększy komfort codziennego użytkowania. Co istotne, w projekcie nie przewidziano lokali usługowych, dzięki czemu osiedle zyska bardziej prywatny charakter.

Osiedle Hierowskiego powstaje w katowickiej dzielnicy Kostuchna, tuż przy granicy z Piotrowicami. Taka lokalizacja zapewni przyszłym mieszkańcom z jednej strony dogodny dostęp do pełnej infrastruktury miejskiej, z drugiej – bliskość terenów zielonych, w tym Lasu Murckowskiego.

Pani Katarzyna Unold, Prezeska Zarządu TDJ Estate, podkreśla, że Katowice są kluczowym miejscem działalności firmy i tłumaczy wybór lokalizacji nowej inwestycji:

Śląsk, a szczególnie Katowice, pozostają dla nas kluczowym obszarem działalności. Tym razem realizujemy inwestycję na południu miasta – w zielonej, świetnie skomunikowanej części Katowic, znanej mieszkańcom jako Bażantów, w dzielnicy Kostuchna. Wybór tej lokalizacji nie jest przypadkowy – zawsze stawiamy na miejsca, w których przyszłym mieszkańcom niczego nie zabraknie, zarówno jeśli chodzi o rozwiniętą infrastrukturę, jak i bliskość natury. Cieszymy się, że kolejny projekt TDJ Estate powstaje właśnie tutaj.

Oś aktywności z centralnym patio

Inwestycja realizowana jest w jednej z najbardziej zielonych dzielnic Katowic, co sprzyja spacerom i aktywności na świeżym powietrzu. Deweloper zadbał również o to, by do ruchu i integracji zachęcały mieszkańców zaprojektowane przestrzenie wspólne. Sercem osiedla będzie oś aktywności, przebiegająca przez cały teren inwestycji i obejmująca m.in. centralne patio.

Pan Adam Urbański, dyrektor sprzedaży TDJ Estate, przybliża ideę osi aktywności, która stanie się sercem Osiedla Hierowskiego:

Dzięki swojej funkcji i układowi, oś aktywności będzie łączyć różne części osiedla i stanowić jego społeczne centrum. Przestrzenie wspólne zaprojektowano z myślą o mieszkańcach w każdym wieku – zarówno tych, którzy cenią aktywność fizyczną, jak i tych poszukujących chwili wytchnienia w otoczeniu zieleni. Wielu z nas tęskni za czasami, gdy podwórka tętniły życiem, a przestrzenie wspólne sprzyjały budowaniu relacji. Ta przestrzeń została zaprojektowana z myślą o mieszkańcach, chcemy, aby stanowiła naturalne centrum codziennych spotkań i aktywności.

Inspiracja sztuką

Sztuka będzie towarzyszyć mieszkańcom Osiedla Hierowskiego na co dzień – pojawi się w częściach wspólnych budynków. Planowane jest również stworzenie oryginalnych murali na klatkach schodowych.

Osiedle powstaje przy ulicy Zdzisława Hierowskiego – polskiego krytyka literackiego. To właśnie jego postać zainspirowała nazwę i całą oprawę graficzną inwestycji. Logo przypomina stalówkę pióra, a hasła i materiały promocyjne nawiązują do literatury i pisarstwa.

i Autor: materiały prasowe TDJ Estate W ramach inwestycji Osiedle Hierowskiego powstanie osiem 5- i 6-kondygnacyjnych budynków, w których zaplanowano 342 mieszkania o łącznej powierzchni użytkowej 19 300 mkw.

Kto odpowiadał za projekt osiedla?

Projekt Osiedla Hierowskiego przygotowała pracownia MAŁECCY biuro projektowe – jedna z najczęściej nagradzanych w Polsce. Architekci są silnie związani ze Śląskiem, a do ich najbardziej cenionych realizacji należą m.in. siedziba WRiTV Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz współczesna interpretacja tradycyjnego „familioka” Nowy Werdon.

Joanna i Wojciech Małeccy z MAŁECCY biuro projektowe przybliżają założenia architektoniczne Osiedla Hierowskiego:

Urbanistyka Osiedla Hierowskiego opiera się na nieregularnym układzie budynków o zróżnicowanej geometrii i kolorystyce inspirowanej barwami ziemi – brązami, sepiami i ochrą. Taka forma nadaje architekturze wyrazisty styl, a jednocześnie wprowadza przyjazny, „ludzki” wymiar. Tworząc ten projekt, na pierwszym miejscu postawiliśmy na człowieka i jego codzienne potrzeby. Odstępy między budynkami oraz odpowiednie wykorzystanie ukształtowania terenu zapewniają prywatność. Z kolei strefy wspólne pozwalają mieszkańcom integrować się wtedy, gdy mają na to ochotę. Sercem osiedla jest plac centralny. Nawiązujemy do tradycyjnej miejskiej architektury, w której rynek lub dziedziniec stanowiły centrum życia i aktywności społecznej.

