Natura Konstancin – osiedle 22 domów jednorodzinnych z pompą ciepła i systemem Smart Home

Arka Koniecznego. Jak żyje się w ikonie architektury? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Charakterystyka inwestycji

Natura Konstancin to kameralne osiedle 22 domów jednorodzinnych, zlokalizowane w Konstancinie-Jeziornie. Inwestycja została przygotowana przez dewelopera Rohe. Projekt zabudowy szeregowej stanowi przykład współczesnej architektury mieszkaniowej, w której – obok lokalizacji – istotną rolę odgrywają rozwiązania funkcjonalne oraz sposób kształtowania relacji pomiędzy budynkami a otoczeniem.

Lokalizacja i kontekst przestrzenny

Lokalizacja inwestycji wzmacnia jej charakter przestrzenny. Osiedle powstało na działce z widokiem na starodrzew, w spokojnej części Konstancina, poza głównymi ciągami komunikacyjnymi. Jednocześnie znajduje się w sąsiedztwie terenów rekreacyjnych oraz infrastruktury usługowej i edukacyjnej, w tym Ogrodu Botanicznego w Powsinie, Lasu Kabackiego, Parku Zdrojowego, szkół publicznych i międzynarodowych oraz centrum handlowego Stara Papiernia.

i Autor: Jakub Certowicz/ Materiały prasowe

Rozwiązania techniczne i standard energetyczny

Osiedle składa się z 22 domów o powierzchni 144 m², zaprojektowanych zgodnie z nowoczesnymi standardami technicznymi. Budynki wyposażono w pompę ciepła, system wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, instalacje przygotowane pod montaż klimatyzacji oraz fotowoltaikę o mocy 5 kW.

Na terenie osiedla przewidziano również miejsca parkingowe z możliwością instalacji ładowarek do pojazdów elektrycznych.

Projekt uwzględnia liczne rozwiązania techniczne i udogodnienia, w tym aluminiowe okna typu slimline o wysokości do 290 cm, automatyczne żaluzje fasadowe, markizy ogrodowe zintegrowane z elewacją, system Smart Home oraz elektroniczne zamki sterowane smartfonem.

Za koncepcję architektoniczną odpowiadają pracownia Wądołowski Architekci oraz wewnętrzny zespół dewelopera Rohe. Inwestycja została oddana do użytku na początku 2025 roku i jest w całości sprzedana.

Założenia architektoniczne i forma zabudowy

- Projekt osiedla oparliśmy na klarownym i konsekwentnym założeniu kompozycyjnym. Ciemne, parterowe podstawy budynków wykończone opalaną deską tworzą wspólną linię cokołu, na której osadzono jasne, minimalistyczne bryły z jednospadowymi dachami. Zestawienie kontrastowych materiałów i kolorów porządkuje zabudowę oraz nadaje osiedlu spójny, rozpoznawalny charakter – tłumaczy Michał Wądołowski z Wądołowski Architekci.

i Autor: Jakub Certowicz/ Materiały prasowe

Duże przeszklenia zapewniają doskonałe doświetlenie wnętrz i subtelne połączenie przestrzeni mieszkalnych z otaczającą zielenią. Jednocześnie układ zabudowy został zaprojektowany z myślą o prywatności mieszkańców. Wysunięte mury i starannie kształtowane bryły ograniczają bezpośrednie widoki między sąsiednimi domami. Całość tworzy spójne założenie urbanistyczne, oparte na prostych formach i konsekwentnym doborze materiałów, z wyraźnym akcentem na architektoniczny detal.

– Natura Konstancin to projekt, w którym architektura nie dominuje nad otoczeniem, lecz z nim współgra. Zależało nam na stworzeniu osiedla, które będzie naturalnym przedłużeniem zielonego charakteru Konstancina, a jednocześnie spełni wysokie oczekiwania estetyczne i technologiczne przyszłych mieszkańców – podkreśla Paweł Fiedczak, architekt w Rohe.