Nowoczesne mieszkania we Wrzeszczu Dolnym

We Wrzeszczu Dolnym, w dobrze skomunikowanej części Gdańska, powstanie 12-kondygnacyjny budynek, który zaoferuje 127 mieszkań o powierzchni od 27 do 114 mkw., dostępnych w układach od kawalerek po przestronne 4-pokojowe apartamenty.

Projekt Żywiecka Vita wyróżnia się maksymalnym wykorzystaniem naturalnego światła dziennego, dzięki oknom o ponadstandardowej wysokości oraz przeszkleniom na większości balkonów. Z najwyższych pięter roztaczać się będzie widok na panoramę miasta. Za projekt inwestycji odpowiada pracownia AKO Architekci. Realizacja ruszy w II kwartale bieżącego roku.

Zieleń i wygoda na co dzień

Inwestycja przewiduje również patio pełne zieleni z leżakami, a hala garażowa zostanie wyposażona w stojaki na rowery.

i Autor: Develia/ Materiały prasowe

Lokalizacja i codzienne udogodnienia

Żywiecka Vita zlokalizowana jest przy ulicy Żywieckiej 2C w Gdańsku. Okolica oferuje szeroki wybór sklepów i punktów usługowych, dzięki którym mieszkańcy będą mogli załatwić codzienne sprawunki blisko domu. Na większe zakupy można wybrać się do centrum handlowego – Galerii Bałtyckiej, do której dotrzeć można w mniej niż 10 minut rowerem lub samochodem. Niewiele ponad kwadrans zajmuje droga do Długiego Targu.

Okolica zapewnia również bliskość placówek edukacyjnych i oświatowych. W sąsiedztwie znajdują się żłobek, przedszkole i szkoła, a na Politechnikę Gdańską i Gdański Uniwersytet Medyczny można dojechać w kilkanaście minut komunikacją miejską.

Sprawdź lokalizację na mapie:

i Autor: Develia/ Materiały prasowe

Dobra komunikacja

Inwestycja znajduje się w dobrze skomunikowanej części miasta. Mieszkańcy będą mogli skorzystać z pobliskiego przystanku tramwajowego, oddalonego zaledwie o 100 m, który umożliwia szybkie dotarcie do Śródmieścia, Oliwy, Brzeźna i centrum Wrzeszcza.

Aktywny wypoczynek i rekreacja w zasięgu ręki

Dla osób ceniących aktywny wypoczynek i spędzanie czasu na świeżym powietrzu dodatkowym atutem są liczne pobliskie miejsca do rekreacji, m.in. Park Jaśkowej Doliny oraz Trójmiejski Park Krajobrazowy. Warto podkreślić, że do mola i plaży w Brzeźnie można dotrzeć rowerem w zaledwie 15 minut.

Właśnie wystartowała przedsprzedaż mieszkań w inwestycji Żywiecka Vita.

