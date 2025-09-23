Murator Remontuje #2: Odnawiamy fasadę budynku Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Fabryka, która stała się centrum handlowym – historia Starej Papierni w skrócie

Historia obecnego centrum handlowo-usługowego sięga XIX wieku, kiedy to w 1836 roku powstały pierwsze zabudowania fabryczne. Przez dziesięciolecia pełniły one funkcję zakładu produkcyjnego. Przełom nastąpił w 2002 roku, kiedy zabytkowy kompleks przeszedł gruntowną rewitalizację i zyskał nową funkcję jako centrum handlowo-usługowe – Stara Papiernia.

Transformacja okazała się sukcesem. Adaptacja zabytku została doceniona i zdobyła szereg prestiżowych wyróżnień, w tym medal „Europa NOSTRA”, tytuł „Modernizacja Roku 2002” oraz nagrodę Ministra Infrastruktury.

Kolejna odsłona Starej Papierni – trwa rozbudowa

Dziś centra handlowe to już nie tylko miejsca zakupów. Coraz częściej pełnią rolę lokalnych przestrzeni spotkań, relaksu i rozrywki – zarówno dla rodzin, jak i grup znajomych. Odpowiadając na potrzeby współczesnych konsumentów, Stara Papiernia w Konstancinie-Jeziornie przechodzi modernizację, której celem jest stworzenie nowej jakości w zabytkowej przestrzeni.

Zakres prac obejmuje:

powiększenie istniejących obiektów,

stworzenie nowych przestrzeni handlowych, usługowych i gastronomicznych,

uporządkowanie i wzbogacenie otoczenia o zieleń oraz elementy małej architektury.

Dzięki rozbudowie Stara Papiernia stanie się jeszcze bardziej funkcjonalną i atrakcyjną przestrzenią publiczną – miejscem, w którym mieszkańcy Konstancina i okolic będą mogli nie tylko zrobić zakupy, ale także spędzić czas z rodziną lub znajomymi, odpocząć w zielonym otoczeniu albo skorzystać z oferty rozrywkowej.

Obecnie Stara Papiernia oferuje 4 500 m² powierzchni handlowo-usługowej oraz około 50 lokali o zróżnicowanym charakterze – od butików, przez punkty usługowe, po gastronomię. Jej rozbudowa, która zaczęła się w 2025 roku, trwa. Projekt modernizacji przewiduje powiększenie centrum o 3 700 m² i około 20 lokali. Co ciekawe, zaplanowano również budowę nowego mostu, który ma ułatwić ruch samochodowy, oraz stworzenie przestrzeni gastronomicznych z muzyką na żywo. Otwarcie nowej części Starej Papierni zaplanowano na drugi kwartał 2026 roku.

Współpraca z konserwatorem zabytków

Projekt rozbudowy Starej Papierni realizowany jest w ścisłej współpracy z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Zadbano, by nowe elementy harmonijnie wpisywały się w historyczną tkankę obiektu. Elewacje wykonano z ręcznie formowanej cegły, a przeszklenia i detale aluminiowe podkreślają kameralny charakter miejsca, a jednocześnie zachowują spójność z zabytkowymi murami dawnej fabryki.

Zielona strona Starej Papierni

Warto podkreślić, że projekt rozbudowy szczególną uwagę poświęca zieleni, z której słynie Konstancin-Jeziorna. Pojawią się nowe nasadzenia oraz starannie zaprojektowane aranżacje przestrzeni.

Inwestorzy postawili na prefabrykację oraz nowoczesne technologie, które pozwolą znacząco skrócić czas realizacji prac i tym samym zminimalizować wpływ rozbudowy na codzienne funkcjonowanie centrum handlowego.

Komentarz osoby związanej z inwestycją

Jak podkreśla sam Inwestor, Stara Papiernia to miejsce wyjątkowe na mapie Konstancina-Jeziorny:

Stara Papiernia od lat pełni rolę serca Konstancina. To wyjątkowe miejsce, które łączy historię z nowoczesnością i przyciąga zarówno mieszkańców, jak i gości. Dzięki rozbudowie chcemy jeszcze mocniej podkreślić jego charakter i wprowadzić nowe funkcje odpowiadające na potrzeby lokalnej społeczności. Naszą ambicją jest, aby Stara Papiernia była jeszcze bardziej wyjątkowym miejscem spotkań – przestrzenią, która łączy handel, kulturę, gastronomię i naturę.

