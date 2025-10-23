Gigantyczny hotel Gołębiewski w Pobierowie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Prestiżowa lokalizacja nad Bałtykiem

Kompleks powstanie w jednej z najbardziej prestiżowych lokalizacji na całym pasie nadmorskim – w świnoujskiej dzielnicy uzdrowiskowej. Projekt zostanie zrealizowany na styku ulic Uzdrowiskowej i Chrobrego, zaledwie kilka kroków od plaży i promenady.

Wave Świnoujście – architektura inspirowana naturą i pełna zieleni

Za projekt inwestycji odpowiadają pracownie Medusa Group oraz IDS Architekci. Koncepcja obejmuje trzy budynki o wachlarzowym układzie, otwierające się na morze i Park Zdrojowy. Warto podkreślić, że architekci postawili na naturalne materiały, takie jak drewno, szkło i kamień, które harmonijnie współgrają z nadmorskim krajobrazem.

Wave Świnoujście to inwestycja, w której zieleń i rekreacja odgrywają szczególną rolę. Ponad połowę terenu zajmą przestrzenie rekreacyjne, zielone dachy oraz ogrody wertykalne.

i Autor: Green House Development/Global PR/ Materiały prasowe Nadmorski kompleks termalno-wypoczynkowy Wave Świnoujście Thermal & SPA

Wave Świnoujście Thermal & SPA – multisensoryczne doświadczenie przez cały rok

Tym, co szczególnie wyróżnia Wave Świnoujście Thermal & SPA, jest pierwsza w Polsce nadmorska strefa termalna, zrealizowana jako całoroczny kompleks hydro relaksu i gorących łaźni o powierzchni ponad 4 tys. m². Dla klientów będzie to przestrzeń stworzona z myślą o relaksie i regeneracji, natomiast dla inwestora istotny element modelu biznesowego. To rozwiązanie, które zapewni nieprzerwany napływ gości przez cały rok, niezależnie od pogody.

Projekt strefy termalnej oparto na idei stworzenia multisensorycznego doświadczenia, które pobudza zmysły dotyku, zapachu, słuchu i wzroku, gwarantując głęboki relaks. W jego ramach powstała ściana wodospadów, uzupełniona multimedialnym mappingiem świetlnym, tworzącym spektakl światła i ruchu, dostosowany do rytmu dnia oraz zmieniających się pór roku.

Cała koncepcja zakłada, że przestrzeń ma nie tylko robić wrażenie na gościach, ale także przyciągać ich przez cały rok. Rozbudowana oferta strefy termalno-wellnessowej Wave Świnoujście Thermal & SPA ma być atrakcyjna zarówno w okresach największego ruchu turystycznego, jak i w spokojniejszych miesiącach. Takie rozwiązanie zapewnia stabilność przychodów oraz długoterminową wartość inwestycji.

i Autor: Green House Development/Global PR/ Materiały prasowe Nadmorski kompleks termalno-wypoczynkowy Wave Świnoujście Thermal & SPA

Komentarz osoby związanej z inwestycją

Pan Adam Sadowski, Prezes Zarządu Green House Development, podkreśla, że inwestycja Wave Świnoujście Thermal & SPA została zaprojektowana jako całoroczny obiekt, w którym architektura, komfort i natura tworzą spójną całość. To kontynuacja sukcesu Wave Międzyzdroje, realizowana z jeszcze większym rozmachem:

Wave Świnoujście Thermal & SPA redefiniuje pojęcie nadmorskiego wypoczynku w Polsce i w tej części Europy. Tworzymy przestrzeń, w której natura, architektura i komfort spotykają się w harmonii. Kluczowe jest dla nas to, że obiekt będzie pracować przez cały rok – dzięki strefie Thermal & SPA, która stanowi jego serce i gwarantuje nieprzerwane zainteresowanie gości.

Wave Międzyzdroje Resort & Spa osiąga rekordowe wyniki obłożenia, bo od początku towarzyszyły mu nasza konsekwencja, wizja i wiedza o tym, jak tworzyć miejsca, które naprawdę działają. W Wave Świnoujście Thermal & SPA rozwijamy te doświadczenia – z jeszcze większym rozmachem i świadomością potrzeb współczesnych gości.

Nasze projekty nie są obietnicą chwilowych zysków – to inwestycje oparte na doświadczeniu, stabilności i długoterminowej wartości. Wave Świnoujście Thermal & SPA to kontynuacja filozofii, którą realizujemy z powodzeniem od lat: tworzymy obiekty, które pracują, rozwijają się i budują zaufanie naszych klientów.

i Autor: Green House Development/Global PR/ Materiały prasowe Nadmorski kompleks termalno-wypoczynkowy Wave Świnoujście Thermal & SPA

Polecamy:

Dwa modele inwestycji – stabilny zysk lub elastyczne użytkowanie

Przyszli inwestorzy mają do wyboru dwa modele:

Kup i zarabiaj – apartament w części hotelowej, z umową najmu na 15 lat z możliwością przedłużenia o kolejne 15 lat. Zapewnia stałą stopę zwrotu do 8,5% rocznie, wypłacaną co miesiąc. To model bezobsługowy, a dodatkowo właściciele mogą korzystać z pobytów w apartamencie.

Kup i wypoczywaj – apartament w części właścicielskiej z pełnym dostępem do wszystkich udogodnień kompleksu. Właściciele mają też możliwość krótkoterminowego najmu na zasadzie podziału przychodów 80/20, dzięki czemu mogą łączyć wypoczynek z elastycznym zarabianiem.

Źródło: Green House Development/Global PR