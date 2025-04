TOP 7 najnowocześniejszych hoteli w Polsce. Komfort, prestiż i inteligentne rozwiązania

Zobacz galerię 32 zdjęcia Autor: Mat. prasowe/ Medusa Group Hotel Nobu w Warszawie (hotel Roberta de Niro)

Przestawiamy subiektywny przegląd najnowocześniejszych hoteli w Polsce, które zachwycają nie tylko komfortem, ale także inteligentnymi rozwiązaniami i unikalnym stylem. Od eleganckiego Nobu Hotel Warsaw, przez designerski The Cloud One Hotel Gdańsk, aż po ekskluzywny Mövenpick Grand Hotel Wrocław – te obiekty redefiniują pojęcie prestiżowego wypoczynku.

Spis treści

Nobu Hotel Warsaw, Wilcza 73, Warszawa

Hotel Nobu Warsaw to wyjątkowe połączenie historycznej elegancji z nowoczesnym, japońskim minimalizmem. Ten 5-gwiazdkowy hotel składa się z dwóch części: odrestaurowanej, przedwojennej kamienicy (w której do niedawna mieścił się luksusowy hotel Rialto) oraz nowoczesnej bryły, zaprojektowanej przez Medusa Group. Ta ostatnia wypełnia wąską, trójkątną działkę u zbiegu ulic Wilczej i Koszykowej. Kształt działki zdeterminował formę bryły, która, podobnie jak inne narożniki w tej okolicy, została zaoblona.

Wnętrza hotelu charakteryzują się wysokiej jakości materiałami, stonowaną kolorystyką i przemyślanym oświetleniem. Luksusowy charakter podkreślają spokojna, wyrafinowana estetyka oraz wyraziste elementy wystroju, takie jak połączenie surowego betonu konstrukcyjnego ze starannie wykonaną fakturą ściany z drewna dębowego. W każdej z części hotelu znajduje się inny rodzaj sztuki, nawiązujący do kultury japońskiej.

Przeczytaj też: Hotel Nobu. Luksusowy hotel wpisuje się w otoczenie, respektując jego lokalność i oferując nowe wartości ze szczyptą kosmopolityzmu

Hotel wykorzystuje zaawansowane technologie zarządzania gościnnością, w tym systemy inteligentnego sterowania oświetleniem, temperaturą i multimediami w pokojach. Goście mogą korzystać z personalizowanych ustawień, dostosowujących się do ich preferencji. Zastosowano również ekologiczne rozwiązania, takie jak systemy odzyskiwania ciepła i energooszczędne oświetlenie LED.

Pięciogwiazdkowy Hotel Nobu Warsaw jest osiemnastym hotelem sieci Nobu, której współwłaścicielem jest Robert de Niro. Restauracja Nobu, znajdująca się w hotelu, jest jedną z czterdziestu restauracji tej sieci, rozmieszczonych na pięciu kontynentach i rocznie odwiedzanych przez 3 miliony gości. Hotele Nobu od lat są synonimem szlachetnej elegancji i oryginalnego wzornictwa.

Realizacja: 2017-2020

Powierzchnia użytkowa: ok. 15 000 m²

Ilość pokoi: 117

Projekt: Medusa Group

Inwestor: Tacit Investment

Generalny wykonawca: Warbud S.A.

Autor: Nate Cook Hotel Nobu

Crowne Plaza Warsaw – The HUB, rondo Ignacego Daszyńskiego 2, Warszawa

The Warsaw HUB, nowoczesny kompleks biznesowy, znajduje się w dynamicznie rozwijającej się części Warszawy, przy rondzie Daszyńskiego na Woli. W jego skład wchodzą trzy wysokościowe budynki: hotelowy oraz dwa biurowe, połączone pięciokondygnacyjną podstawą. W tej ostatniej znajdują się przestrzenie handlowo-usługowe, konferencyjne i coworkingowe.

Hotel Crowne Plaza w The Warsaw HUB to miejsce, które łączy w sobie energię tętniącego życiem miasta ze spokojem inspirowanym naturą. Motywem przewodnim wystroju wnętrz jest Wisła – jej dzikość, otaczająca przyroda i złocisty piasek. Nawiązania do królowej polskich rzek odnajdujemy w materiałach, wzorach wykładzin i żyłkowaniu zastosowanych kamieni. Jednocześnie architekci zadbali o odniesienia do pulsującej życiem metropolii, co jest widoczne zwłaszcza w przestrzeniach wspólnych. Wyróżnia się tu spektakularny Signature Bar w lobby z efektownym miedzianym stelażem, mniejsze bary restauracyjne oraz skybar The Roof na 21. piętrze wieżowca, oferujący panoramiczny widok na Warszawę.

Przeczytaj też: Hotel Crowne Plaza Warsaw – The HUB. Miasto i człowiek według biura Tremend

Projektując hotel, szczególną uwagę zwrócono na ekologię i redukcję śladu węglowego. Architekci, choć tworzyli obiekt od podstaw, kierowali się filozofią zrównoważonego rozwoju. Zastosowano materiały o udokumentowanym cyklu życia, wybierając produkty renomowanych marek dbających o środowisko (m.in. Cosentino, Grohe). Połączenie dbałości o ekologię, detal i jakość tworzy przestrzeń przyjazną dla ludzi i środowiska.

Realizacja: 2020-2021

Powierzchnia użytkowa: ok. 1400 m²

Ilość pokoi: 212

Projekt wnętrz: Tremend

Inwestor: Ghelamco Poland

Generalny wykonawca: Ghelamco Poland

Barceló Warsaw Powiśle, Wybrzeże Kościuszkowskie 43A, Warszawa

Czterogwiazdkowy Hotel Barceló Warsaw Powiśle otwarty w 2023 roku, stał się integralną częścią kompleksu Elektrownia Powiśle, zarządzanego przez Tristan Capital Partners i White Star Real Estate.

Wnętrza hotelu, zaprojektowane w spójności z koncepcją całego kompleksu dawnej elektrowni miejskiej, zachwycają unikalnym stylem. Na uwagę zasługują oprawy oświetleniowe, wykonane z perforowanych obudów transformatorów, które zdobią ściany baru w lobby. Biblioteka na parterze prezentuje historyczne artefakty Elektrowni Powiśle, w tym mierniki Brown Boveri, będące rzadkimi przykładami wczesnej technologii elektrycznej. W strefie konferencyjnej na poziomie +1 znajduje się unikatowy rysunek przedstawiający etapy produkcji energii elektrycznej w elektrowni, a także historyczne fotografie Warszawy z lat 20. i 30. XX wieku, w tym zdjęcia warszawskich mostów.

Architektura hotelu, zamykająca najbardziej wyeksponowany od strony Wisły fragment kompleksu, charakteryzuje się przemyślaną kompozycją brył i materiałów, spójną z projektem Elektrowni Powiśle. Istotnymi elementami są przeszklony łącznik, eksponujący historyczną ścianę sąsiedniego budynku D3, basen na dachu oraz „gwizdek” na parterze, umożliwiający swobodne przejście dziedzińcem Elektrowni Powiśle.

Przeczytaj też: Barceló Warsaw Powiśle. Z części dawnej elektrowni stworzono nowoczesny hotel pełen pamiątek przeszłości

Wnętrza hotelu Barceló Warsaw Powiśle łączą industrialny styl kompleksu z elementami nawiązującymi do początku XX wieku w Warszawie oraz atmosferą hiszpańskiej marki. Materiały takie jak cegła rozbiórkowa, metalowe siatki, czarna blacha walcowana i ryflowana, beton czy szkło ryflowane, zostały zestawione z elementami dębowymi i komfortowymi meblami, dodającymi wnętrzom elegancji. Lobby, recepcja i strefa wypoczynkowa z biblioteką tworzą otwartą i ciepłą przestrzeń, harmonijnie współgrającą z otoczeniem.

Hotel Barceló Warsaw Powiśle oferuje 151 pokoi, 6 nowoczesnych sal konferencyjnych, restaurację Etiuda z biznesowym menu lunchowym i daniami a la carte oraz bar B-Heaven z sezonowym basenem na dachu i tarasem z widokiem na panoramę wschodniej Warszawy.

Realizacja: 2020-2023

Powierzchnia użytkowa: 12 551 m2

Ilość pokoi: 151

Projekt architektoniczny: APA Wojciechowski Architekci

Inwestor: Barceló Group

Autor: Bartosz Makowski 16 | Zabiegowe industrialne schody prowadzące z lobby hotelowego do przestrzeni konferencyjnych na pierwszym piętrze

InterContinental Warsaw, Emilii Plater 49, Warszawa

InterContinental Warszawa, 5-gwiazdkowy hotel położony w samym sercu stolicy, w 2023 roku zakończył gruntowną modernizację, prezentując odnowione, luksusowe pokoje, apartamenty oraz liczne udogodnienia. Hotel oferuje panoramiczne widoki na miasto.

Modernizacja objęła instalację nowoczesnych systemów „smart hotel”, umożliwiających gościom sterowanie oświetleniem, temperaturą i multimediami za pomocą smartfonów. Hotel udostępnia również luksusowe zaplecze wellness i strefy VIP, zapewniające komfort i relaks na najwyższym poziomie. Nowoczesny design wnętrz, nawiązujący do klasycznej architektury Warszawy, podkreśla ponadczasowy charakter hotelu. W kolorystyce dominują odcienie błękitu, granatu i starego złota, przełamane niebanalnymi elementami aranżacji i dekoracjami. Odnowione przestrzenie zdobią prace polskich artystów: Klaudii Laty, Grzegorza Klimka i Tomasza Mistaka.

Przeczytaj też: Był największym hotelem w Polsce, a pokoje na najwyższych piętrach meblowano przez okno. Oto Hotel Warszawa w Prudentialu

Remontem objęto łącznie 414 pokoi, w tym apartamenty Junior Suite, Senior Suite i Apartament Prezydencki, a także lobby, InterContinental Club Lounge na 41. piętrze oraz restaurację Downtown. W hotelu znajduje się basen, jacuzzi, sauny oraz w pełni wyposażona siłownia. Goście mogą również korzystać z wielokrotnie nagradzanej restauracji Platter by Karol Okrasa.

Hotel dysponuje 13 salami konferencyjnymi z dostępem do światła dziennego. Największa z nich, sala balowa Opera o wysokości 5,6 m i powierzchni 438 m², może pomieścić do 450 gości.

Modernizacja: 2018-2023

Powierzchnia użytkowa: ok. 66 000 m²

Ilość pokoi: 414 pokoi i apartamentów

Projekt modernizacji- M Studio / Wielka Brytania

Inwestor: Deka Immobilien GmbH

The Cloud One Hotel Gdańsk, Stągiewna 27, 80-750 Gdańsk

The Cloud One Hotel Gdańsk, otwarty w 2024 roku, to nowoczesny obiekt wyróżniający się unikalną architekturą, która nawiązuje do historycznych spichlerzy Gdańska, jednocześnie prezentując nowoczesny design. Hotel należy do lifestylowej marki The Cloud One, powstałej w 2022 roku jako uzupełnienie sieci hoteli Motel One. Po otwarciu hoteli w Nowym Jorku, Pradze i Hamburgu, Gdańsk stał się kolejną lokalizacją Cloud One.

Architektura hotelu nawiązuje do gdańskiego Żurawia – pionowe, drewniane deski o szorstkiej fakturze przypominają fasadę zabytkowego budynku. Tylną ścianę recepcji zdobi instalacja artystyczna Wasyla Sawczenki, ukraińskiego artysty mieszkającego w Gdańsku. Lampy w kształcie kropli żywicy, zawieszone na skórzanych taśmach, dopełniają połączenie historii miasta z nowoczesnym designem.

Przeczytaj też: Na Wyspie Spichrzów w Gdańsku otwarto nowy designerski hotel. Ma 327 pokoi

Wnętrza hotelu, utrzymane w naturalnych barwach i zdobione roślinnymi motywami, nawiązują do bursztynu, charakterystycznego dla Gdańska. Wyposażenie przestrzeni Lounge obejmuje meble marek Moroso i Wittman, lampy Brokis oraz dywany vintage marki Mohebban. Liczne rośliny nawiązują do lasów sprzed 40 milionów lat, z których pochodzi bursztyn. Hotel oferuje 8-osobową salę konferencyjną, a w czwartki lobby zamienia się w strefę „Sounds in the Cloud” z muzyką DJ-ów.

The Cloud One Gdańsk kładzie nacisk na ekologiczne rozwiązania – hotel jest w 100% zasilany zieloną energią, oferuje ekologiczne kosmetyki i serwuje lokalne bioprodukty na śniadanie. Hotel oferuje stylowe pokoje, przestronne strefy wspólne, bar oraz liczne udogodnienia dla gości. Ciekawym elementem jest projekt hotelu, który sprawia wrażenie kilku kamienic.

Realizacja: 2021-2024

Ilość pokoi: 327

Projekt architektoniczny: Mąka Sojka Architekci

Inwestor: Grupa Motel One

Generalny wykonawca: Multibud S.A., Immobel Poland

Autor: Grupa Motel One, Materiały prasowe The Cloud One Gdańsk, widok z zewnątrz i wnętrza

Crystal Mountain, Bukowa 19A, Wisła

Crystal Mountain to 5-gwiazdkowy hotel położony na zboczu Bukowej Góry, powyżej hotelu Gołębiewski, na wysokości 550 m n.p.m. Bryła budynku podzielona jest na trzy rozwidlające się sekcje mieszkalne, schodzące wzdłuż stoku i połączone wspólnym zapleczem funkcjonalnym. Rozmieszczenie budynków oraz obrót pokoi o 45 stopni zapewniają widok na góry z każdego pokoju. Fasada z dużą ilością przeszkleń nadaje budynkowi charakterystyczny, kryształowy wygląd.

Architekci z wrocławskiego Q2 studio postawili na naturalną kolorystykę wnętrz, która oscyluje wokół wyważonych barw: bieli, beżów i szarości. Uzupełnienie stanowią musztardowe wtrącenia, dzięki którym wnętrza nabierają charakteru. Wykorzystanie wysokiej jakości materiałów nadaje całości wyjątkowej elegancji. Chociaż we wnętrzach odnajdujemy różnorodne wzornictwo oraz elementy wykończeniowe, całość tworzy spójną kompozycję.

Przeczytaj też: Najdłuższy hotel w Europie stoi w Polsce. Jednym przypomina gniazdo, innym – obwarzanek

Crystal Mountain oferuje siedem rodzajów pokoi i apartamentów o powierzchni od 26 do 100 m², centrum konferencyjne o powierzchni 900 m² z 500-metrowym foyer, aquapark Blue Lagoon o łącznej powierzchni lustra wody 835 m² (w tym zewnętrzny basen typu infinity i basen pływacki o długości 24 m), siedem saun, Salon Kosmetyczny Dr Irena Eris Beauty Partner, strefę fitness ze sprzętem Technogym oraz strefę dla dzieci z Małpim Gajem i Game Roomem.

W hotelu znajdują się dwie restauracje, lobby bar oraz pool bar. Hotel dysponuje również czteropoziomowym parkingiem podziemnym.

Realizacja: 2018-2021

Powierzchnia użytkowa: ok. 35 000 m²

Ilość pokoi: 491

Projekt architektoniczny: Studio Q2

Inwestor: Górskie Resorty

Generalny Wykonawca: Cube Construction Sp. z o.o.

Mövenpick Grand Hotel Wrocław, Marszałka Józefa Piłsudskiego 102, Wrocław

Mövenpick Grand Hotel Wrocław to nowoczesny, 4-gwiazdkowy hotel, który powstał w odrestaurowanym budynku dawnego hotelu Du Nord z 1903 roku, którego inwestorem był wrocławski przedsiębiorca Wilhelm Koch.

Przez lata budynek ten był symbolem luksusu i jednym z najbardziej rozpoznawalnych obiektów stolicy Dolnego Śląska.

W wyniku II wojny światowej secesyjny budynek został zniszczony, a charakterystyczna wieżyczka, tworząca wraz z wieżą hotelu Piast „bramę do miasta”, uległa zniszczeniu. Podczas obecnej rewitalizacji wieża została odbudowana.

Hotel znajduje się w dogodnej lokalizacji, naprzeciwko Dworca Głównego PKP, co czyni go idealnym miejscem dla podróżujących służbowo i turystów. Bliskość Rynku, Ostrowa Tumskiego i Panoramy Racławickiej stanowi dodatkowy atut.

Podczas rewitalizacji z dawnego hotelu Grand zachowano jedynie fragmenty ścian od strony ulic Piłsudskiego i Kołłątaja (do drugiego piętra). Wzmocniono łuki i nadproża elewacji od strony ul. Kołłątaja oraz wbito prawie 300 pali żelbetowych, zabezpieczając fundamenty sąsiednich budynków. Wszystkie prace prowadzono pod nadzorem konserwatora zabytków. Elewacja budynku odzyskała dawny blask, w tym m.in. sztukaterię i ornamenty.

Wnętrze czterogwiazdkowego hotelu Mövenpick Grand utrzymane jest w odcieniach kawy, czekolady i szampana. Elementy nawiązują do stylu art déco, paryskich hoteli i kawiarni, łącząc klasyczną estetykę z nowoczesnymi udogodnieniami.

Przeczytaj też: Nocowali tu Cybulski i Kobuszewski. Grand Hotel we Wrocławiu otwarty. Teraz to Mövenpick Grand Hotel Wrocław

Goście mogą korzystać z restauracji The Gate, serwującej dania kuchni międzynarodowej, oraz Skybaru z panoramicznym widokiem na Wrocław. Hotel oferuje dwie nowoczesne sale konferencyjne, z których największa może pomieścić do 200 osób.

Hotel dysponuje 179 eleganckimi pokojami i apartamentami, tarasem z widokiem na panoramę Wrocławia oraz strefą wellness z saunami i jacuzzi.

Goście hotelu mogą korzystać z programu lojalnościowego ALL Accor, oferującego dodatkowe korzyści.

Lata modernizacji: 2017-2025

Ilość pokoi: 179

Projekt renowacji: Pracownia Greg Architekci

Projekt wnętrz: Biuro MIXD

Inwestor: Rafin Development

Autor: Rafin Developer, Materiały prasowe

