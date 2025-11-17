Gigantyczny hotel Gołębiewski w Pobierowie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

62 mln euro za nowoczesny biurowiec

Skanska sprzedała drugi etap biurowego kompleksu Centrum Południe we Wrocławiu. Budynek o powierzchni najmu brutto (GLA) 21 690 mkw. został kupiony przez fundusz INVESTIKA Real Estate Fund i firmę BUD HOLDINGS, działające w ramach joint venture. Wartość transakcji wyniosła 62 mln euro.

To już kolejny projekt Skanska wchodzący do portfela funduszu, do którego należy również warszawski biurowiec P180. Doradcami nabywców były firmy Addleshaw Goddard, Savills, Cushman & Wakefield, Koda oraz White & Case. Finansowania transakcji udzielił Santander Bank Polska. Sprzedającego reprezentowały Dentons i JLL.

Drugi etap kompleksu biurowego Centrum Południe

Przedmiotem transakcji był biurowiec oferujący ponad 21,5 tys. mkw. zrównoważonej powierzchni biurowej i handlowej. Budynek ma 15 kondygnacji naziemnych i dwie podziemne, wraz z ponad 200 miejscami parkingowymi oraz szeregiem udogodnień dla najemców.

Obiekt znajduje się przy ulicy Powstańców Śląskich, w sąsiedztwie Dworca Głównego, co zapewnia dobry dojazd zarówno samochodem, jak i komunikacją miejską. Dodatkowo odwiedzający mogą skorzystać z rozbudowanej sieci ścieżek rowerowych.

i Autor: Skanska/ Materiały prasowe Budynek ma 15 kondygnacji naziemnych i dwie podziemne, wraz z ponad 200 miejscami parkingowymi oraz szeregiem udogodnień dla najemców.

Zrównoważony projekt z certyfikacją najwyższego poziomu

Wrocławski kompleks Centrum Południe zaprojektowano zgodnie z zasadami ESG i wyróżniono najwyższym certyfikatem środowiskowym LEED Platinum. Obiekt jest w całości zasilany energią odnawialną, której pochodzenie potwierdzają odpowiednie gwarancje.

Zastosowane rozwiązania technologiczne pozwalają ograniczyć zużycie energii nawet o 39%, a wody o 58% w porównaniu do standardów certyfikacyjnych. W budynku wykorzystano m.in. belki chłodzące oraz system odzysku wody szarej. Elewację zaprojektowano tak, aby zapewniała maksymalny dostęp światła dziennego i minimalizowała nagrzewanie się wnętrz, co dodatkowo poprawia efektywność energetyczną obiektu.

Idea zrównoważonego rozwoju została uwzględniona również we wnętrzach budynku. Wyłączny najemca obiektu (firma BNY) poddał zajmowaną przestrzeń certyfikacji LEED Commercial Interiors, uzyskując najwyższy wynik w kraju i drugi najwyższy w Europie.

Polecamy:

i Autor: Skanska/ Materiały prasowe Wrocławski kompleks Centrum Południe zaprojektowano zgodnie z zasadami ESG i wyróżniono najwyższym certyfikatem środowiskowym LEED Platinum.

Centrum Południe z certyfikatami Obiekt bez Barier i WELL Gold

Certyfikat Obiekt bez Barier potwierdza, że budynek został w pełni dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz osób o szczególnych potrzebach, zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego. Kompleksowi Centrum Południe przyznano również certyfikat WELL Gold.

Pracownicy mogą korzystać z 40-metrowych loggii z widokiem na panoramę miasta, znajdujących się na każdym piętrze. Stanowią one zarówno przestrzeń do pracy na świeżym powietrzu, jak i miejsce spotkań.

Warto wspomnieć, że otoczenie budynku jest dostępne dla lokalnej społeczności. Do dyspozycji mieszkańców są m.in. boisko do koszykówki, huśtawki oraz rozległe tereny zielone, które zajmują blisko 25% powierzchni całego kompleksu. Projekt zieleni powstał w oparciu o analizę ekologiczną i ocenę bioróżnorodności przygotowane specjalnie dla tej inwestycji. Na terenie kompleksu znajdują się m.in. ogrody deszczowe, chodnik antysmogowy oraz duży mural wykonany farbami fotokatalitycznymi autorstwa Zuzanny Wollny.

Komentarze osób związanych z transakcją

Komentując transakcję, Mariusz Krzak, Executive Vice President of Operations Poland, Skanska Commercial Development Europe, podkreśla znaczenie regionalnych rynków oraz rosnące oczekiwania najemców i inwestorów:

Ta transakcja potwierdza, że regionalne rynki biurowe cieszą się zainteresowaniem inwestorów, którzy poszukują głównie nieruchomości najwyższej klasy, spełniających standardy zrównoważonego rozwoju. W Skanska tworzymy przestrzenie do pracy odpowiadające na zmieniające się potrzeby najemców, gwarantując im dostępność, bezpieczeństwo i wartość budowaną na lata. Jesteśmy dumni, że INVESTIKA ponownie nam zaufała i doceniła jakość naszych projektów. Po warszawskim P180, to już drugi biurowiec, który trafia do ich portfela.

Z kolei Jaroslav Kysela, członek zarządu INVESTIKA, spółki inwestycyjnej zarządzającej funduszem, zwraca uwagę na strategię funduszu i znaczenie tej inwestycji dla dalszego rozwoju portfela na rynku polskim:

Strategią funduszu INVESTIKA Real Estate Fund jest umacnianie obecności na najważniejszych, dynamicznie rozwijających się rynkach regionalnych w Polsce. Stawiamy na wysokiej jakości powierzchnie komercyjne w świetnych lokalizacjach biznesowych, z pewnymi i sprawdzonymi najemcami. Nasz najnowszy zakup, drugi etap kompleksu Centrum Południe we Wrocławiu, doskonale wpisuje się w te założenia. Cieszymy się, że ponownie możemy współpracować z naszym zaufanym partnerem, Skanska Commercial Development Europe – firmą, która jest liderem w segmencie biur premium w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Źródło: Skanska Commercial Development Europe

Przejdź do galerii: Centrum Południe we Wrocławiu