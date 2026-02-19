Arka Koniecznego. Jak żyje się w ikonie architektury? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Rekordowy rok i strategia wzrostu

Rok 2025 był przełomowy dla Leonardo Hotels w Polsce. Średni przychód za pokój wzrósł o 7 proc., sprzedaż powierzchni konferencyjnej o 13 proc., a EBITDAR (zysk operacyjny przed odsetkami, podatkami, amortyzacją i czynszami) o 19 proc. Te wyniki osiągnięto dzięki dynamicznej strategii cenowej, modernizacjom obiektów oraz wzrostowi rezerwacji bezpośrednich o 35 proc. Firma skupiła się na umacnianiu marki, co przełożyło się na większą rozpoznawalność wśród klientów biznesowych i turystów.

W ramach ekspansji Leonardo Hotels planuje nowe inwestycje, w tym przejęcia i budowy w kluczowych miastach. Grupa podkreśla znaczenie Polski jako rynku wzrostu, gdzie już teraz operuje czterema hotelami. Plany wpisują się w szerszą strategię europejską, obejmującą nabycie 30 hoteli w latach 2024–2025 w krajach takich jak Holandia, Francja, Hiszpania i Włochy. W Polsce priorytetem jest rozwój w Warszawie i Krakowie, ale rozważane są też inne lokalizacje, jak Poznań czy Wrocław, z naciskiem na hotele z zapleczem konferencyjnym i apartamentami premium.

Modernizacje i nowe otwarcia

Jednym z kluczowych projektów jest rozbudowa Leonardo Royal Hotel Warsaw, gdzie liczba pokoi wzrosła o 184, osiągając łącznie 362 jednostki. Obiekt zyskał siedem nowych sal konferencyjnych o powierzchni ok. 500 mkw., co zwiększyło sprzedaż w segmencie MICE (meetings, incentives, conferences, exhibitions) o 50 proc. W Krakowie dodano salę o powierzchni 130 mkw., a w JM Tower w Warszawie wprowadzono markę Master Collections, oferującą studia i apartamenty z kuchnią, co powiększyło portfolio do 475 pokoi i apartamentów w stolicy.

Planowane otwarcia na 2026 r. obejmują nowe hotele w formule partnerskiej, podobne do tych realizowanych w Europie. Grupa celuje w roczny wzrost o 10 proc., koncentrując się na zrównoważonym rozwoju i innowacyjnych markach, takich jak NYX (lifestyle) czy Leonardo Limited Edition (boutique premium). „Polska jest kluczowym rynkiem dla naszej ekspansji, z ogromnym potencjałem w segmencie biznesowym i turystycznym” – komentuje przedstawiciel grupy.

Istniejące hotele Leonardo Hotels w Polsce

Leonardo Hotels obecnie zarządza czterema obiektami w Polsce, skoncentrowanymi w dwóch największych miastach: Warszawie i Krakowie. W stolicy znajdują się Leonardo Royal Hotel Warsaw (ul. Grzybowska 45, 362 pokoje, z panoramicznymi widokami i rozbudowanym zapleczem konferencyjnym) oraz NYX Hotel Warsaw (ul. Chmielna 71, w kompleksie Varso Place, skierowany do klientów lifestyle’owych). W Krakowie operują dwa hotele butikowe: Leonardo Boutique Hotel Krakow Old Town (w historycznej dzielnicy, blisko Rynku Głównego) i Leonardo Boutique Hotel Krakow City Center (niedaleko Zamku Wawel, z restauracją i biblioteką). Te hotele oferują mieszankę komfortu biznesowego, designu i lokalnego charakteru, przyciągając zarówno turystów, jak i klientów korporacyjnych.

Historia i pozycja na rynku grupy Leonardo Hotels

Grupa Leonardo Hotels to europejska dywizja izraelskiego koncernu Fattal Hotel Group, założonego w 1998 r. przez Davida Fattala. Marka Leonardo weszła na rynek europejski w 2007 r., początkowo skupiając się na Niemczech, Austrii i Szwajcarii, a dziś zarządza ponad 200 hotelami w 21 krajach, w tym w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Polsce, Hiszpanii i Izraelu. Firma jest jedną z najszybciej rozwijających się sieci hotelowych w Europie, z portfolio obejmującym marki takie jak Leonardo Royal (4-gwiazdkowe superior) i Leonardo Boutique (intymne, butikowe hotele). W ostatnich latach grupa dokonała ponad 40 akwizycji, umacniając pozycję lidera w segmencie średniej klasy, z naciskiem na zrównoważony rozwój i innowacje. Jej motto „feeling good” podkreśla fokus na satysfakcji gości, co pozwoliło na osiągnięcie ponad 5,5 tys. pracowników w samej Wielkiej Brytanii i Irlandii. Leonardo zajmuje silną pozycję na rynku, konkurując z gigantami jak Accor czy Marriott, dzięki strategii partnerskiej i ekspansji w nowych krajach, takich jak Skandynawia czy Serbia.

