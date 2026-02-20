Jeden z największych w Europie. W Warszawie powstaje potężny hub dla Rolls-Royce’a, McLarena i Astona Martina

To pierwsza taka sytuacja w Polsce, gdzie trzy ikony brytyjskiej motoryzacji stworzą wspólny ekosystem. Auto Fus Group, jako jedyny podmiot w kraju uprawniony do reprezentowania Rolls-Royce’a, McLarena i Astona Martina, zbuduje obiekt o powierzchni całkowitej przekraczającej 7,7 tys. mkw. (z czego 7 tys. mkw. to powierzchnia użytkowa). Jeśli wszystko pójdzie z planem, kompleks zostanie otwarty w 2027 roku.

Kluczowe parametry inwestycji:

Showroom Rolls-Royce : Blisko 500 mkw. dedykowanej przestrzeni, co uczyni go jednym z największych salonów tej marki w Europie.

: Blisko 500 mkw. dedykowanej przestrzeni, co uczyni go jednym z największych salonów tej marki w Europie. Hub serwisowy : Nowoczesne zaplecze techniczne zdolne obsłużyć najbardziej skomplikowane jednostki V12 oraz zaawansowane układy hybrydowe McLarena.

: Nowoczesne zaplecze techniczne zdolne obsłużyć najbardziej skomplikowane jednostki V12 oraz zaawansowane układy hybrydowe McLarena. Lokalizacja: Strategiczny punkt na Pradze-Południe, sąsiadujący z obecnym dealerstwem BMW i MINI (Ostrobramska 73).

Luksusowy kompleks motoryzacji nie powstaje w Polsce przez przypadek

Decyzja o tak ogromnej inwestycji to bezpośrednia odpowiedź na dane sprzedażowe z 2025 roku. Jak podkreśla w rozmowie z mediami Tomasz Fus, współwłaściciel Auto Fus Group, marki Rolls-Royce oraz Aston Martin osiągnęły w Polsce historycznie najlepsze wyniki.

Polska stała się jednym z kluczowych rynków dla producentów z Goodwood czy Gaydon. Klienci nad Wisłą coraz częściej wybierają modele personalizowane (programy Bespoke lub Q by Aston Martin), co wymaga intymnej, luksusowej przestrzeni do konfiguracji wymarzonego auta. Nowy kompleks ma być „destynacją” – miejscem, gdzie proces zakupu staje się celebracją.

Nowa era dla BMW: Koncepcja Retail Next

Inwestycja przy Ostrobramskiej to proces dwuetapowy. Po oddaniu do użytku hubu w połowie 2027 roku, metamorfozę przejdzie istniejący już salon BMW. Zostanie on dostosowany do globalnego standardu BMW Retail Next. Co to oznacza dla klienta?

Redefinicja salonu : Rezygnacja z klasycznych biurek na rzecz otwartych stref spotkań przypominających luksusowe lobby hotelowe.

: Rezygnacja z klasycznych biurek na rzecz otwartych stref spotkań przypominających luksusowe lobby hotelowe. Cyfryzacja : Wykorzystanie rozszerzonej rzeczywistości (AR) w procesie prezentacji modeli.

: Wykorzystanie rozszerzonej rzeczywistości (AR) w procesie prezentacji modeli. Personalizacja: Jeszcze większy nacisk na komfort i indywidualne podejście do odwiedzających.

Od Biłgoraja do imperium przy Ostrobramskiej

Historia tej inwestycji ma też niezwykle ciekawy wątek rodzinny. Grunty, na których powstają salony, należą do rodziny Fusów od lat. To symboliczna klamra dla biznesu, który zaczął się w latach 40. XX wieku od warsztatu motocyklowego Mikołaja Fusa w Biłgoraju. Pasja Tadeusza Fusa pozwoliła przenieść firmę do Warszawy i nawiązać współpracę z BMW w 1986 roku. Dziś, pod wodzą kolejnego pokolenia, grupa zarządza portfelem marek od budżetowych (Dacia, Renault), przez segment premium (BMW, MINI), aż po absolutny szczyt piramidy prestiżu.

Materiał powstał przy wsparciu AI.