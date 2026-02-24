Rozmowy Plusa: ARUP 2024 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Od zaplecza do centralnego elementu biura

W nowoczesnych aranżacjach biurowych strefa socjalna przestaje funkcjonować jako drugorzędne miejsce o jednej, jasno określonej roli. Coraz częściej staje się integralną częścią całego układu przestrzennego — może pełnić funkcję osi komunikacyjnej, stanowić barierę akustyczną lub tworzyć strefę przejścia pomiędzy obszarem pracy operacyjnej a częścią reprezentacyjną.

– Projektowanie przestrzeni wspólnych zaczynamy od analizy kultury organizacyjnej i modelu pracy. Inaczej projektuje się miejsce dla kancelarii prawnej, inaczej dla firmy technologicznej, a jeszcze inaczej dla organizacji o rozproszonej strukturze zespołów. Kluczowe jest powiązanie programu funkcjonalnego z realnymi scenariuszami użytkowania – podkreśla architekt Barnaba Grzelecki, właściciel pracowni BIT CREATIVE.

W ujęciu architektonicznym wiąże się to ze świadomym kształtowaniem skali, proporcji oraz doboru materiałów. Miękkie strefy relaksu, rozwiązania ograniczające hałas, zróżnicowane scenariusze oświetleniowe czy obecność roślin nie pełnią funkcji ozdobnej — są narzędziami pozwalającymi kontrolować natężenie bodźców w miejscu pracy. Przestrzeń wspólna powinna sprzyjać zarówno regeneracji po wymagających zadaniach, jak i umożliwiać prowadzenie spotkań o formule formalnej oraz półformalnej.

Greenberg Traurig – elastyczna przestrzeń reprezentacyjna

Warszawska siedziba Greenberg Traurig, mieszcząca się w Varso Tower, została zaprojektowana jako środowisko łączące wysoki standard reprezentacyjny z możliwością elastycznego użytkowania. Recepcja, sale konferencyjne i coffee point tworzą spójną, otwartą przestrzeń, której układ pozwala szybko zmieniać funkcje poszczególnych stref. Dzięki mobilnym ścianom i nowoczesnym systemom audiowizualnym możliwe jest organizowanie zarówno kameralnych spotkań, jak i większych wydarzeń wewnętrznych. Obecność zaplecza socjalnego i sanitarnego pozwala tej części biura działać niezależnie jako miejsce eventowe.

– W przypadku kancelarii prawnych projektowanie przestrzeni ma bezpośredni związek z budowaniem prestiżu – odpowiednio dobrane materiały, proporcje i detale architektoniczne wzmacniają wizerunek profesjonalizmu, stabilności i zaufania. Dlatego postawiliśmy na kamień i drewno o wyraźnej, naturalnej fakturze. Szlachetność materiałów buduje autorytet miejsca, ale minimalistyczna kompozycja oraz otwartość planu łagodzą formalny charakter wnętrza. – wyjaśnia architekt.

W tym przypadku przestrzeń wspólna działa jako bufor między klientem a częścią operacyjną kancelarii. Jej otwarta forma sprzyja nieformalnym rozmowom, a jednocześnie pozwala utrzymać kontrolę nad prywatnością i bezpieczeństwem.

Decerto – integracyjna przestrzeń jako przeciwwaga dla technologii

W biurze Decerto o powierzchni 850 m² centralnym punktem projektu funkcjonalnego stała się 120-metrowa strefa socjalna. Zaprojektowano ją jako autonomiczną, wielofunkcyjną przestrzeń integracyjną o wyraźnym, klubowym charakterze. W centrum znajduje się jeden duży stół z litego drewna, który pełni zarówno funkcję symboliczną, jak i praktyczną – integruje zespół, wymusza współobecność i sprzyja spontanicznej wymianie pomysłów. Wokół stołu rozmieszczono miękkie strefy wypoczynku, różnorodne siedziska oraz dywanowe wyspy poprawiające akustykę i porządkujące układ przestrzeni. Pełnowymiarowy aneks kuchenny, rozbudowane zaplecze techniczne i duży ekran multimedialny umożliwiają przekształcenie tej części biura w miejsce prezentacji, wydarzeń firmowych lub wspólnego spędzania czasu po godzinach pracy.

– W firmie technologicznej, gdzie dominuje uporządkowane i procesowe środowisko pracy, przestrzeń wspólna może być bardziej ekspresyjna. Zastosowaliśmy estetykę inspirowaną miejskimi klubami i kawiarniami, by stworzyć kontrapunkt dla formalnej części biura – mówi architekt Barnaba Grzelecki.

Widok na panoramę centrum Warszawy stanowi ważny element projektu, wprowadzając miejski kontekst i dodatkową wartość przestrzenną.

KRUK – wielopoziomowa narracja i różnorodność środowiska pracy

Nowa siedziba KRUK we Wrocławiu, zajmująca niemal 6000 m², została zaprojektowana jako środowisko o wyraźnie zarysowanej strukturze tematycznej. Każde piętro ma własną narrację, co przekłada się na zróżnicowanie stref wspólnych.

Parter, inspirowany naturą, operuje stonowaną paletą barw i naturalnymi materiałami. Na wyższych kondygnacjach pojawiają się bardziej dynamiczne motywy – od inspiracji miejskich po zjawiska atmosferyczne, odzwierciedlone w muralach i detalach wykończeniowych. Zastosowanie szkła ornamentowego umożliwia dopływ światła dziennego przy jednoczesnym zróżnicowaniu poziomu prywatności. Strefy wspólne obejmują zarówno miejsca sprzyjające wyciszeniu, jak i przestrzenie aktywności. Wprowadzono elementy wspierające komfort pracowników – ergonomiczne meble, strefy relaksu oraz rozwiązania poprawiające warunki akustyczne.

– Przy tak dużej skali kluczowe było stworzenie czytelnego systemu orientacji i tożsamości poszczególnych pięter. Różnicowanie charakteru przestrzeni pozwala użytkownikom wybierać środowisko adekwatne do aktualnych potrzeb – pracy w skupieniu, spotkania zespołowego czy regeneracji – zaznacza architekt Barnaba Grzelecki, właściciel BIT CREATIVE.

Projekt pokazuje, że strefa wspólna może funkcjonować w sposób rozproszony i wielopoziomowy, a jej znaczenie nie ogranicza się do jednego centralnego pomieszczenia.

Przestrzeń wspólna jako element strategii organizacyjnej

Tworzenie stref wspólnych wymaga połączenia kwestii architektonicznych, ergonomicznych i technologicznych. Kolorystyka wpływająca na koncentrację, materiały kształtujące akustykę, modułowe układy mebli oraz systemy audiowizualne wspierające komunikację stanowią części jednego, spójnego systemu.

Współczesna przestrzeń socjalna nie służy już wyłącznie odpoczynkowi. Jest narzędziem wspierającym budowanie relacji, wzmacnianie tożsamości marki oraz kształtowanie kultury organizacyjnej – projektowaną z taką samą starannością jak strefy pracy operacyjnej.