W grudniu otworzą 68 km nowej autostrady i kilka odcinków ekspresówek. Oto, którymi nowymi drogami pojedziemy w 2025 roku

Anna Dziedzic
2025-12-01 14:56

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wraz z Ministerstwem Infrastruktury pochwaliły się mediach społecznościowych, że do końca roku oddadzą jeszcze 216 km nowych dróg. Wśród nowych odcinków jest autostrada, 5 dróg ekspresowych i obwodnice. Jakie drogi otworzą w grudniu dla kierowców?

216 km nowych dróg otworzy GDDKiA w grudniu 2025 roku

Jak informują GDDKiA i Ministerstwo Infrastruktury, do końca roku kierowcy dostaną do dyspozycji 216 kilometrów nowych dróg. Wśród nich znajdzie się prawie 68 kilometrów nowej autostrady A2 między Siedlcami i Białą Podlaską oraz 8 odcinków dróg ekspresowych.

Będą to nowe ślady dróg ekspresowych S1, S19, S6 S7 i S74. Oto które dokładnie odcinki dróg zostaną otwarte w grudniu 2025 roku.

Oto nowe drogi, które oddadzą w 2025 roku

Na jakie nowe trasy kierowcy będą mogli wyjechać do końca roku?

Autostrada A2 - - 67,3 km

  • obwodnica Siedlec – 2,0 km
  • Siedlce Południe – Malinowiec – 18,8 km
  • Malinowiec – Łukowisko – 19,9 km
  • Łukowisko – Swory – 12,5 km
  • Swory – Biała Podlaska – 14,1 km

Droga ekspresowa S1 - 17,1 km

  • Brzeszcze – Dankowice – 5,2 km
  • Dankowice – Bielsko-Biała Hałcnów – 11,9 km

Droga ekspresowa S19 - 15,8 km

Kuźnica – Sokółka Północ – 15,8 km

Droga ekspresowa S6 - 46,1 km

  • obwodnica Koszalina i Sianowa – Sławno – 23,2 km
  • Sławno – Słupsk – 22,9 km

Droga ekspresowa S7 - 19,7 km

  • Żukowo – Gdańsk Południe (wraz z częścią obwodnicy Żukowa) – 17,4 km
  • Grębałów – Nowa Huta – 2,3 km

Droga ekspresowa S74 / DK9

obwodnica Opatowa – 10,8 km

DK74

łącznik północny DK9 i DK74 – 3,0 km

DK12

obwodnica Gostynia – 17,3 km

DK15

obwodnica Koźmina Wielkopolskiego – 5,9 km

DK42

obwodnica Wąchocka – 11,7 km

DK44

obwodnica Oświęcimia (kolejny fragment – most na Sole) – 1,6 km.

