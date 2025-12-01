W grudniu otworzą 68 km nowej autostrady i kilka odcinków ekspresówek. Oto, którymi nowymi drogami pojedziemy w 2025 roku

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wraz z Ministerstwem Infrastruktury pochwaliły się mediach społecznościowych, że do końca roku oddadzą jeszcze 216 km nowych dróg. Wśród nowych odcinków jest autostrada, 5 dróg ekspresowych i obwodnice. Jakie drogi otworzą w grudniu dla kierowców?