Spis treści
216 km nowych dróg otworzy GDDKiA w grudniu 2025 roku
Jak informują GDDKiA i Ministerstwo Infrastruktury, do końca roku kierowcy dostaną do dyspozycji 216 kilometrów nowych dróg. Wśród nich znajdzie się prawie 68 kilometrów nowej autostrady A2 między Siedlcami i Białą Podlaską oraz 8 odcinków dróg ekspresowych.
Będą to nowe ślady dróg ekspresowych S1, S19, S6 S7 i S74. Oto które dokładnie odcinki dróg zostaną otwarte w grudniu 2025 roku.
Oto nowe drogi, które oddadzą w 2025 roku
Na jakie nowe trasy kierowcy będą mogli wyjechać do końca roku?
Autostrada A2 - - 67,3 km
- obwodnica Siedlec – 2,0 km
- Siedlce Południe – Malinowiec – 18,8 km
- Malinowiec – Łukowisko – 19,9 km
- Łukowisko – Swory – 12,5 km
- Swory – Biała Podlaska – 14,1 km
Droga ekspresowa S1 - 17,1 km
- Brzeszcze – Dankowice – 5,2 km
- Dankowice – Bielsko-Biała Hałcnów – 11,9 km
Droga ekspresowa S19 - 15,8 km
Kuźnica – Sokółka Północ – 15,8 km
Droga ekspresowa S6 - 46,1 km
- obwodnica Koszalina i Sianowa – Sławno – 23,2 km
- Sławno – Słupsk – 22,9 km
Droga ekspresowa S7 - 19,7 km
- Żukowo – Gdańsk Południe (wraz z częścią obwodnicy Żukowa) – 17,4 km
- Grębałów – Nowa Huta – 2,3 km
Droga ekspresowa S74 / DK9
obwodnica Opatowa – 10,8 km
- Wcześniej pisaliśmy: GDDKiA obiecuje 400 kilometrów nowych dróg jeszcze w tym roku. Jakie nowe drogi otworzą w 2025 roku?
DK74
łącznik północny DK9 i DK74 – 3,0 km
DK12
obwodnica Gostynia – 17,3 km
DK15
obwodnica Koźmina Wielkopolskiego – 5,9 km
DK42
obwodnica Wąchocka – 11,7 km
DK44
obwodnica Oświęcimia (kolejny fragment – most na Sole) – 1,6 km.
- Czytaj też: S7 Kraków – Myślenice. 6 wariantów nowej zakopianki rozgrzało emocje mieszkańców. Kraków żąda wstrzymania konsultacji