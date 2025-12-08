Budynek dworca kolejowego Sosnowiec Południowy odzyska blask? Miasto ogłasza plany

Debata Muratora: Domy na dziś, jutro i pojutrze Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Dworzec kolejowy Sosnowiec Południowy w rękach miasta. Jak się zmieni?

Budynek dworca kolejowego Sosnowiec Południowy należy już do miasta! (...) Teraz przed nami mnóstwo pracy nad szczegółami tego, co będzie w środku i przyszłego remontu

– ogłosił 5 grudnia 2025 r. w mediach społecznościowych prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński.

To spory przełom, bo mowa o budynku nieczynnym i niszczejącym już od wielu lat (dworcowa poczekalnia z kasami nie funkcjonuje od 2009 r.). Dewastowany przez chuliganów dworzec coraz mniej przypomina elegancki ceglany budynek, którym był kiedyś. Teraz, po formalnym przejęciu obiektu z rąk PKP S.A., pojawiła się nadzieja na zmiany.

Według wstępnych zapowiedzi parter budynku będzie po remoncie łączył funkcję poczekalni z funkcją społeczną. Pomieszczenia mają służyć przede wszystkim dzieciom i młodzieży, choć decyzja o dokładnej funkcji zostanie dopiero podjęta (wraz z Młodzieżową Radą Miasta Sosnowca).

Na parterze chcielibyśmy aby powstała duża, żywa i otwarta przestrzeń, w której znajdzie się miejsce na gastronomię oraz miejsce spotkań, która będzie też pełnić funkcję konferencyjną. Pamiętamy też o podróżnych, na których będzie czekała poczekalnia

– podaje prezydent miasta. Na piętrze mają się z kolei znaleźć sale do zajęć i zabawy, pomieszczenie do organizowania rozmaitych spotkań oraz sala wielofunkcyjna oraz szatnie.

Co do poddasza, to podano tylko, że będzie bardziej kameralne, ale także służące mieszkańcom do rozmaitych aktywności. Zapowiedziano na poddaszu także obserwatorium. Na zewnątrz obiektu przewidziano z kolei skatepark i zaplecze szatniowo-sanitarne. Żadnych terminów realizacji jak dotąd nie podano.

Nie tylko budynek dworca. Będzie przebudowa całej stacji

Przypomnijmy, że działająca od 1887 r. stacja Sosnowiec Południowy zostanie kompleksowo przebudowana i zmodernizowana. To osobna od renowacji samego dworca inwestycja PKP PLK o wartości blisko 44 mln zł. Prace mają zakończyć się w 2027 r.

Jak podaje Urząd Miasta, w ramach inwestycji:

peron zostanie podwyższony i wydłużony do 300 m, co ma ułatwić wsiadanie i wysiadanie,

pojawi się winda na kładkę i system elektronicznej informacji pasażerskiej,

zamontowane zostaną nowe wiaty, ławki i poręcze do odpoczynku na stojąco,

zamontowane zostanie nowe oświetlenie i nagłośnienie, a także monitoring.

Dodatkowo przebudowane zostaną trzy przejazdy kolejowo-drogowe (przy ul. Ostrogórskiej, Dęblińskiej i Naftowej). Dzięki zastosowaniu nowych samoczynnych systemów zapory będą same zamykać się, gdy pociąg zacznie się zbliżać, a jednocześnie zapali się światło ostrzegawcze, co poprawi bezpieczeństwo. Wymieniony zostanie także asfalt na przejazdach.

i Autor: Dorota Niećko

Pamięć o dworcu w Maczkach budzi obawy mieszkańców

W mediach społecznościowych pod postami informującymi o przebudowie dworca Sosnowiec Południowy można znaleźć głosy mieszkańców wyrażających obawę, że zapowiadana szumnie inwestycja nie dojdzie do skutku, podobnie jak planowana przed laty przebudowa dworca Sosnowiec-Maczki. Przypomnijmy, iż dworzec w Maczkach miał zostać zaadaptowany na potrzeby Centrum Naukowo-Dydaktycznego Transportu Kolejowego Politechniki Śląskiej. Odrestaurowany obiekt miał rozpocząć działalność już w 2016 r. Kolejarze rozpoczęli nawet kompleksowy remont dworca, jednak w 2017 r. Politechnika Śląska wycofała się z wcześniejszych planów, a strona kolejowa w odpowiedzi zakończyła prace. Do tego czasu udało się głównie przykryć gmach nowym dachem.

Od tamtej pory, mimo poszukiwań inwestora, dworzec Sosnowiec-Maczki pozostaje zamknięty i nieużytkowany. Dopiero 31 sierpnia 2025 r. sama stacja w Maczkach wróciła do życia po 18 latach i znów przyjmuje pasażerów. Pociągi kursują stąd do Krakowa i Częstochowy, a Koleje Śląskie zapowiadają dalsze zwiększanie liczby połączeń. Daje to nadzieję, że i budynek dworca mógłby zostać odnowiony, jednak póki co żadne zapowiedzi w tej kwestii nie padły.

Przejdź do galerii: Dworzec w Chebziu po remoncie