Dofinaswanie na budowę Panattoni Park Sosnowiec V

Uzyskane finansowanie w wysokości 30,5 mln euro od PKO Banku Polskiego zostanie przeznaczone na budowę nowoczesnego kompleksu magazynowo-logistycznego w województwie śląskim – Panattoni Park Sosnowiec V. W ramach pierwszego etapu powstanie hala o powierzchni ponad 33 000 mkw., której ukończenie zaplanowano na IV kwartał 2025 roku. Docelowo kompleks ma być powiększony o kolejny budynek, którego powierzchnia wyniesie blisko 19 000 mkw.

Panattoni Park Sosnowiec V ma już nowego najemcą – sieć drogerii Hebe, która należy do Grupy Jeronimo Martins. Umowa najmu obejmuje 22 000 mkw. Na potrzeby firmy powstanie centrum dystrybucyjne w formule BTS, które zostanie wyposażone m.in. w:

zaawansowaną antresolę typu pick-tower,

rozwiązania z zakresu transportu wewnętrznego,

zaplecze socjalne.

Certyfikacja kompleksu

Panattoni stawia na zrównoważony rozwój, dlatego Park Sosnowiec V powstanie zgodnie z jego zasadami. Ponadto, obiekt przejdzie certyfikację w systemie BREEAM na wysokim poziomie Excellent. Projekt inwestycji przewiduje wykorzystanie rozwiązań, które pozwolą znacząco ograniczyć zużycie energii i wody, a tym samym obniżyć koszty operacyjne najemców. Na terenie kompleksu zostaną rozlokowane stacje ładowania samochodów elektryczne, a dachy hal przygotowane pod instalacje fotowoltaiczne.

Lokalizacja Panattoni Park Sosnowiec V

Nowoczesny kompleks zlokalizowany jest zaledwie 2,2 km od drogi ekspresowej S1 oraz 12 km od jej węzła z autostradą A4. To strategiczne położenie gwarantuje łatwy i szybki dostęp do głównych szlaków komunikacyjnych zarówno w Polsce, jak i w regionie.

Pani Emilia Taczewska-Trojańska, Head of Debt Finance Poland w Panattoni, dlaczego firma stawia na inwestycje w województwie śląskim:

Województwo śląskie to jeden z najdynamiczniej rozwijających się regionów logistycznych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. To także nasz największy rynek – dostarczyliśmy tu już blisko 3 mln m kw. nowoczesnej powierzchni, najwięcej w skali kraju. Szczególne miejsce zajmuje Sosnowiec, gdzie zrealizowaliśmy ponad pół miliona m kw., co potwierdza wyjątkowy potencjał tej lokalizacji. Dzięki finansowaniu od PKO Banku Polskiego możemy kontynuować rozwój, realizując Panattoni Park Sosnowiec V – projekt łączący potrzeby dużych najemców, takich jak Hebe, z najwyższymi standardami ESG.

