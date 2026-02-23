Arka Koniecznego. Jak żyje się w ikonie architektury? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Mieszkańcy pobliskich osiedli są podzieleni w opiniach, bo Bronowice były już ruchliwym węzłem komunikacyjnym, ale teraz z pewnością ruch na pobliskich ulicach będzie o wiele większy. Pętla tramwajowa i końcowe przystanki linii podmiejskich sąsiadowały z przystankiem kolejowym, ale wszystkie te elementy były rozproszone. Dzięki przebudowie na Bronowicach powstanie zintegrowany węzeł przesiadkowy uzupełniony o parking P+R i infrastrukturę dla pieszych i rowerzystów. Pętla tramwajowa Bronowice Małe pozostanie na dotychczasowym miejscu, oddalona o przystanek od nowego centrum przesiadkowego.

Wszystkie rodzaje transportu Krakowa w jednym miejscu

Krakowski magistrat poinformował o podpisaniu umowy z wykonawcą wyłonionym w przetargu: konsorcjum NDI SA oraz NDI Sopot SA. Wartość robót budowlanych wyniesie nieco ponad 73 mln zł. 7 sierpnia 2025 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021–2027 (EFRR, Działanie 3.1 Transport miejski – ZIT). Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości ponad 50 mln zł.

Inwestycja przygotowywana przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa ma poprawić komfort podróży mieszkańców miasta oraz połączyć różne formy transportu: kolei, autobusów, samochodów oraz rowerów. W bezpośrednim sąsiedztwie przystanku kolejowego „Kraków Bronowice” powstanie budynek łączący parking P&R i terminal autobusowy.

Węzeł przesiadkowy Kraków Bronowice. Lokalizacja

Komunikacyjne serce Bronowic z zielonym dachem

Wielkie centrum przesiadkowe zlokalizowane będzie u zbiegu głównych arterii Bronowic, czyli ulic Armii Krajowej, Bronowickiej i Balickiej. Zostanie wpisany w przebudowany jeden ze „ślimaków” łączących dwupoziomowe skrzyżowanie ulic Balickiej i Armii Krajowej. Tu trzeba od razu dodać, że ta druga szeroka dwupasmowa ulica to, tzw. III obwodnica miasta, jeszcze niepełna, bo stanie się nią dopiero w przyszłości po połączeniu z Trasami Łagiewnicką i Pychowicką.

Nowoczesny obiekt o powierzchni użytkowej 5 286 m2 zaprojektowała krakowska pracownia UCEES. Budynek będzie miał formę rozłożystego prostopadłościanu przykrytego zielonym dachem, co wynika nie tylko z funkcji, ale też zminimalizuje zmianę krajobrazu tego miejsca, które już od lat było zieloną przestrzenią na skrzyżowaniu dwóch ważnych arterii komunikacyjnych miasta. Obiekt będzie miał dwie kondygnacje nadziemne oraz jedną podziemną.

Na zadaszonym parkingu na drugiej nadziemnej kondygnacji przewidziano 200 miejsc postojowych dla samochodów osobowych. Pod jego płytą powstanie dworzec autobusowy z 6 peronami z 12 stanowiskami dla autobusów oraz dodatkowymi miejscami postojowymi. Integralną częścią kompleksu będzie budynek terminala z poczekalnią, pomieszczeniami dyspozytorów ruchu, toaletami oraz zapleczem socjalnym i technicznym. Trzy klatki schodowe, w formie niezależnych prostopadłościennych brył, znajdą się na elewacjach południowej, wschodniej oraz zachodniej.

Integracja z przyrodą, choć niepełna z okolicą

Obiekt zostanie wyposażony w instalację fotowoltaiczną, stacje ładowania pojazdów elektrycznych oraz zadaszony parking rowerowy typu Bike&Ride. Zieleń zaplanowano nie tylko na dachu. Roślinność ma pojawić się również na elewacjach, ekranach akustycznych oraz ścianach oporowych.

Wycinka drzew ma być zminimalizowana, a dodatkowo zaplanowano także nasadzenia zastępcze – 89 drzew oraz 130 m² krzewów wzdłuż ul. Jasnogórskiej.

Niestety, obok tego nowoczesnego obiektu znajdzie się parking i ciągu parterowych garaży dla aut osobowych, który zajmuje pobliskie ślepe zakończenie ulicy Złoty Róg przy torach kolejowych. Ten cały teren zostanie odseparowany od nowego węzła przesiadkowego murem z ekranami akustycznymi. Tego elementu zastanego krajobrazu nie udało się włączyć do projektu.

Będzie wygodnie i bezpiecznie

Po oddaniu do użytku w 2028 r. z pewnością będzie to miejsce, przez które codziennie przewijać się będzie tysiące osób. Budynek centrum przesiadkowego będzie dobrze integrował komunikację autobusową i kolejową. Tu będą krzyżować się drogi wszystkich dojeżdżających komunikacją zbiorową ze wsi po północno-zachodniej granicy Krakowa. W tym miejscu będzie można także przesiąść się na pociąg SKM na krakowskie lotnisko. Z przystanków tramwajowych na Balickiej będzie tu trzeba przejść ok. 150 m, ale szerokim wygodnym chodnikiem. Skorzystają też amatorzy podróży na dwóch kółkach, bo będą mogli bezpiecznie włączyć się bezpośrednio w sieć miejskich dróg rowerowych przesiadając się np. z pociągu lub tramwaju. Dodatkowo obiekt za sprawą zielonego dachu i płaskiej bryle nie zmieni ukształtowanego przez lata krajobrazu pobliskich osiedli.

